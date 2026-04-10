Flick membungkam Arbeloa: Saya tidak akan membuang-buang energi untuk menanggapi dia

Hans Flick, pelatih Barcelona, berbicara tentang pentingnya rotasi pemain dalam Derby Katalonia besok Sabtu melawan Espanyol, pada pekan ke-31 La Liga.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, sementara Espanyol mengoleksi 38 poin di posisi kesepuluh.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Flick selama konferensi pers pra-pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan, "Tentu saja menit bermain harus diatur seperti biasa. Kami memiliki kualitas yang sangat baik dalam tim, dan siapa pun yang bermain besok akan menampilkan performa yang luar biasa."

Mengenai kemungkinan memberi istirahat kepada Lamine Yamal, ia berkomentar, "Bagi dia, selalu baik untuk menjadi starter, dan kita lihat saja, saya belum memutuskan, kita harus menunggu hingga besok."

Dia menambahkan, "Javi adalah pilihan yang bagus untuk menjadi starter besok, dan kita lihat saja apakah dia akan bermain 90 menit atau tidak."

Dia menambahkan, "Saya senang dengan kembalinya Frenkie de Jong, tapi kita harus menunggu. Dia merasa baik-baik saja dalam latihan, dan dia akan berada di bangku cadangan."

