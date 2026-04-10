Flick membungkam Arbeloa: Saya tidak akan membuang-buang energi untuk menanggapi dia

Kita fokus pada diri kita sendiri... dan tidak memikirkan Real Madrid

Hans Flick, pelatih Barcelona, berbicara tentang pentingnya rotasi pemain dalam Derby Katalonia besok Sabtu melawan Espanyol, pada pekan ke-31 La Liga.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, sementara Espanyol mengoleksi 38 poin di posisi kesepuluh.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memuat pernyataan Flick selama konferensi pers pra-pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan, "Tentu saja menit bermain harus diatur seperti biasa. Kami memiliki kualitas yang sangat baik dalam tim, dan siapa pun yang bermain besok akan menampilkan performa yang luar biasa."

Mengenai kemungkinan memberi istirahat kepada Lamine Yamal, ia berkomentar, "Bagi dia, selalu baik untuk menjadi starter, dan kita lihat saja, saya belum memutuskan, kita harus menunggu hingga besok."

Dia menambahkan, "Javi adalah pilihan yang bagus untuk menjadi starter besok, dan kita lihat saja apakah dia akan bermain 90 menit atau tidak."

Dia menambahkan, "Saya senang dengan kembalinya Frenkie de Jong, tapi kita harus menunggu. Dia merasa baik-baik saja dalam latihan, dan dia akan berada di bangku cadangan."

  Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026

    Ada banyak pembicaraan tentang Barcelona

    Mengenai pernyataan Arbeloa dan Barcelona, Flick berkomentar, "Tidak ada apa-apa, saya tidak akan membuang-buang energi untuk itu. Itu pendapatnya, dan saya fokus pada tim saya."

    Pelatih asal Jerman itu menegaskan, "Saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, begitulah sifat dunia sepak bola ini. Ada banyak keributan di sekitar kami, tetapi yang saya sampaikan kepada tim adalah pentingnya fokus pada diri kami sendiri, dan tidak memikirkan Real Madrid."

    Dia menjelaskan, "Kami berada dalam posisi yang baik, dan harus memenangkan semua pertandingan, serta hanya memikirkan diri kami sendiri."

    Arbeloa ditanya mengenai statistik yang menunjukkan bahwa jumlah kartu merah sejak tahun 2000 di La Liga lebih menguntungkan Barcelona daripada Real Madrid, sementara di kompetisi Eropa angkanya lebih seimbang.

    Arbeloa menjawab, "Saya rasa kalian tahu pendapat saya tentang apa yang terjadi di sepak bola Spanyol selama bertahun-tahun, dan kadang-kadang masih terjadi. Saya tidak akan mengubah pendapat saya."

    Perdebatan tidak berhenti sampai di situ, Arbeloa juga ditanya mengenai kontroversi wasit dalam pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid di Liga Champions.

    Pelatih Real Madrid itu menjelaskan, "Saya tidak ingin terlibat dalam penilaian semacam ini. Kami telah melihat apa yang terjadi dan terus terjadi selama beberapa minggu terakhir. Pendapat saya adalah apa yang sudah sering saya sampaikan."

    • Iklan
  هانز فليك

    La Liga atau Liga Champions?

     Mengenai kemungkinan kehilangan konsentrasi karena memikirkan pertandingan leg kedua melawan Atlético Madrid, Flick menjelaskan, "Saya merasa optimis, dan konsentrasi para pemain sangat bagus dalam sesi latihan."

    Mengenai prioritas antara La Liga atau Liga Champions, ia berkomentar, "Tentu saja liga domestiklah yang membawa Anda ke Liga Champions, tetapi impian setiap pelatih, pemain, dan suporter adalah memenangkan Liga Champions, dan itulah mengapa kami ada di sini."

    Dia menambahkan, "Di setiap pertandingan, Anda bisa melihat bahwa tim lebih termotivasi di Liga Champions, turnamen yang ingin kami menangkan. Kami harus melakukan tugas kami di La Liga, tapi yang terpenting adalah memenangkan Liga Champions, karena itulah tujuan para pemain dan klub."

    Mengenai masa depan Lewandowski, ia menjawab, "Saya sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, dan saya selalu menjawabnya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Kami memiliki tujuan besar dan semua pemain harus fokus padanya serta memberikan yang terbaik."

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Apa yang terjadi saat melawan Atlético Madrid "tidak adil"

    Barcelona mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sebagai protes terhadap kualitas wasit dalam pertandingan melawan Atlético Madrid, yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Barcelona.

    Flick mengatakan, "Saya tidak tahu hasil protesnya, tapi bagi saya dan tim, bagus bahwa klub mendukung kami, karena apa yang terjadi tidak adil. Kesalahan bisa terjadi sekali, tapi tidak dua kali di level ini."

    Dia melanjutkan, "Teknologi VAR hadir untuk membantu, dan jika mereka melihat sesuatu yang tidak benar, mereka harus memberi tahu wasit agar melihat tayangan ulang, dan itulah yang saya rasa kurang dalam pertandingan itu."

    Dia menyimpulkan, "Ada banyak hal yang bisa kami perbaiki. Memang benar kami tidak menampilkan permainan terbaik kami dan melakukan kesalahan, tapi itu berpengaruh pada hasil pertandingan."

