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Mastantuono FiorentinaGetty Images
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Fiorentina vs Napoli: di DAZN, Sky atau siaran gratis? Di mana menontonnya di TV dan streaming

Fiorentina vs SSC Napoli
Serie A
Fiorentina
SSC Napoli

Minggu Serie A dibuka dengan duel antara tim asuhan Vanoli dan tim asuhan Allegri: berikut jadwal tayangan TV dan streaming serta susunan pemainnya

Setelah kemenangan pertama di liga melawan Venezia, Fiorentina kembali melaju dan melakukannya bersama pelatih barunya Paolo Vanoli, yang mengembalikan antusiasme di lingkungan La Viola. Setelah ujian melawan Pisa dilalui dengan mulus di Coppa Italia, kini datang ujian pertama, saat Napoli asuhan Max Allegri bertandang ke Franchi.

Napoli kembali ke jalur kemenangan setelah tiga kekalahan beruntun, dengan menundukkan Bologna tipis 1-0: target Hojlund dan kawan-kawan adalah memperbaiki posisi di klasemen sebelum jeda internasional.

Bagi Vanoli, keraguan jelas ada pada peran penyerang tengah, dengan Beto yang terus menekan, tetapi di saat yang sama Pellegrino juga mencetak gol baik Jumat lalu melawan Venezia maupun di Coppa Italia kontra Pisa. Di sisi lain, Allegri harus kehilangan beberapa pemain, di antaranya Spinazzola, Anguissa, dan Santos. Di lini depan, persaingan ketat terjadi antara Vergara dan Lang di sisi kiri.


  • Fiorentina vs Napoli: saluran TV dan live streaming

     Pertandingan: Fiorentina-Napoli

    Tanggal: Minggu, 20 September 2026

    Waktu: 12.30

    Saluran TV: DAZN

    Streaming: DAZN

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  • Perkiraan susunan pemain Fiorentina-Napoli

     FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. Pelatih: Vanoli

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri

  • DI MANA MENONTON FIORENTINA-NAPOLI DI TV

     Laga Serie A antara Fiorentina dan Napoli akan disiarkan secara langsung di TV oleh DAZN melalui aplikasi untuk smart TV yang kompatibel atau dengan menggunakan konsol game (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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  • DI MANA MENONTON FIORENTINA-NAPOLI SECARA STREAMING

    Fiorentina-Napoli juga akan tersedia secara live streaming di perangkat seperti smartphone, tablet, pc, dan komputer desktop melalui DAZN, dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs resmi platform tersebut.

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