Setelah kemenangan pertama di liga melawan Venezia, Fiorentina kembali melaju dan melakukannya bersama pelatih barunya Paolo Vanoli, yang mengembalikan antusiasme di lingkungan La Viola. Setelah ujian melawan Pisa dilalui dengan mulus di Coppa Italia, kini datang ujian pertama, saat Napoli asuhan Max Allegri bertandang ke Franchi.

Napoli kembali ke jalur kemenangan setelah tiga kekalahan beruntun, dengan menundukkan Bologna tipis 1-0: target Hojlund dan kawan-kawan adalah memperbaiki posisi di klasemen sebelum jeda internasional.

Bagi Vanoli, keraguan jelas ada pada peran penyerang tengah, dengan Beto yang terus menekan, tetapi di saat yang sama Pellegrino juga mencetak gol baik Jumat lalu melawan Venezia maupun di Coppa Italia kontra Pisa. Di sisi lain, Allegri harus kehilangan beberapa pemain, di antaranya Spinazzola, Anguissa, dan Santos. Di lini depan, persaingan ketat terjadi antara Vergara dan Lang di sisi kiri.



