Fiorentina, Vanoli: "Fiorentina pantas mendapatkan lebih, tapi inilah kita saat ini. Begini kondisi Kean"

“Suasana cukup tenang. Kami menyadari situasi yang sedang kami hadapi dan nasib kami di liga masih tergantung pada kami sendiri. Besok kami akan menghadapi tim yang telah berlaga di babak kualifikasi Liga Champions dan Liga Europa, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami adalah tim yang solid: dalam sepak bola ada momen-momen positif dan negatif, tetapi yang terpenting adalah tetap tenang.”

Seberapa besar perubahan peran ini membantu Anda menjadi pemain yang lebih lengkap?

“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada pelatih atas kepercayaan yang diberikan. Terlepas dari posisi di lapangan, yang penting adalah melayani tim. Saya memiliki kualitas untuk bermain sebagai sayap, karena saya cepat dan suka menghadapi lawan dalam duel satu lawan satu. Melawan Udinese adalah pertama kalinya saya memainkan peran itu dan saya pikir saya melakukannya dengan baik. Yang penting adalah selalu siap untuk tim dan pelatih.”

Masih tentang hubungannya dengan Vanoli

:“Kepercayaan sangat penting bagi seorang pesepakbola. Di saat yang sama, ketika Anda mengambil tanggung jawab, Anda harus sadar akan apa yang Anda lakukan. Saya senang dengan kepercayaan yang saya terima; dengan Pioli, saya hanya bermain sekitar tiga puluh menit. Namun, keputusan selalu ada di tangan pelatih: saya hanya bisa bekerja dan bersiap-siap.”

Bagaimana Anda menghadapi kritik setelah Como karena simulasi?

“Saya pikir episode itu sudah terlalu banyak dibicarakan dan saya tidak ingin mengungkitnya lagi. Di luar lapangan, setiap orang bisa mengatakan pendapatnya, tetapi saya lebih suka tetap fokus pada diri saya sendiri dan tim.”

Di saat yang sulit ini, apakah Anda juga berusaha untuk memimpin tim?

“Setiap orang harus mengambil tanggung jawabnya masing-masing. Saya menganggap diri saya sebagai pemimpin yang pendiam: saya tidak banyak bicara, saya lebih suka menunjukkan kemampuan saya di lapangan. Di masa seperti ini, kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Ini bukanlah fase yang mudah, tetapi kita harus terus bekerja untuk mencapai keselamatan.”

Bagaimana Anda menghadapi perubahan tujuan dibandingkan musim lalu, termasuk terhadap para penggemar?

“Tidak mudah untuk mengubah tujuan yang telah ditetapkan di awal musim. Namun, masih ada sepuluh pertandingan lagi dan kita tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan: kita hanya harus memikirkan pertandingan berikutnya, menghadapi setiap pertandingan seperti final. Besok kita akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya, lalu kita akan memikirkan pertandingan melawan Cremonese, yang akan menjadi pertandingan langsung”.

Apa yang tidak berhasil di awal musim dengan Pioli?

“Saya tidak tahu persis apa yang kurang. Dalam sepuluh pertandingan pertama, kami hanya mengumpulkan sedikit poin, tetapi sulit untuk menentukan alasan pastinya. Terkadang sebuah musim dimulai dengan buruk dan sulit untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Sekarang kami sedang mengalami fase yang sedikit lebih baik. Dalam sebuah kejuaraan, selalu ada pasang surut, jadi penting untuk tetap seimbang: jangan terlalu bersemangat saat segala sesuatunya berjalan baik dan jangan putus asa saat segala sesuatunya berjalan buruk. Sepak bola memberikan emosi yang sangat kuat dan kami akan melakukan segalanya untuk keluar dari situasi ini."