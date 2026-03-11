Fiorentina, Vanoli: "Fiorentina pantas mendapatkan lebih, tapi inilah kita saat ini. Begini kondisi Kean"

Pernyataan Paolo Vanoli dan Fabiano Parisi dalam konferensi pers menjelang pertandingan Fiorentina vs Rakow, leg pertama babak 16 besar Conference League.
Cremonese“Bagi kami, ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami harus tetap fokus padanya. Kami ingin melangkah sejauh mungkin dalam kompetisi ini. Kami akan menghadapi tim yang tampil sangat baik di fase grup, hanya kebobolan dua gol di Conference, dan belum pernah kalah. Kami harus ingat bahwa ini adalah pertandingan dua leg, antara leg pertama dan leg kedua, dan seperti biasa, penting untuk bermain cerdas dan menampilkan pertandingan yang hebat. Kami akan memikirkan pertandingan di Cremona setelah pertandingan besok.”
ROTASI“Menang selalu penting, tetapi yang terpenting adalah penampilan: dari situlah hasil-hasil lahir. Melawan Parma, kami bisa melakukan lebih baik, karena kami menciptakan banyak peluang tanpa memanfaatkannya. Bagaimanapun, kemenangan selalu memberikan kepercayaan diri dan membantu kami berkembang.”
KAUM MUDA“Saya selalu mengatakan bahwa saya sangat menghargai para pemain muda dan, ketika mereka memiliki kesempatan, mereka harus bermain. Di saat yang sama, seorang pelatih juga harus melindungi mereka. Para pemain Primavera yang besok akan bergabung dengan kami harus siap secara mental untuk turun ke lapangan: jika diperlukan, saya tidak akan ragu untuk memainkan mereka.”
PELATIHAN“Parisi pasti akan bermain, karena dia dalam kondisi prima. Bagaimanapun, semua pemain bisa menjadi starter. Di lini serang, Piccoli adalah pemain yang sangat penting, begitu juga Gudmundsson. Parisi mewakili semangat yang tepat bagi siapa pun yang akan turun ke lapangan. Ketika saya mengambil keputusan, saya selalu memikirkan kebaikan tim.”
MENANGKAN KONFERENSI“Dari segi performa, terkadang kami mengalami kemunduran, tetapi lebih karena kurangnya kecerdasan mental daripada fisik. Misalnya, melawan Parma, kami gagal memanfaatkan peluang di depan gawang. Jika kami tidak cukup tajam dan tegas di depan gawang, itu masalah lain. Melihat pertandingan leg pertama dan leg kedua melawan Parma, pada Desember kami melepaskan 25 tembakan. Kami harus menemukan keseimbangan yang lebih baik: kami tahu bahwa hasil yang kami dapatkan melawan Parma sangat mengecewakan.”
RAKOW“Mereka bermain dengan gaya yang berbeda dari Jagiellonia, tetapi dengan tingkat agresivitas yang sama. Mereka sangat pandai mencari penyerang dan mengembangkan serangan. Kita harus waspada dalam melakukan penjagaan preventif, karena mereka pandai memanfaatkan ruang terbuka di lapangan. Ini adalah tim yang harus dihadapi dengan sangat hati-hati, dan kita harus mampu keluar dengan baik dari tekanan awal mereka.”
KEAN“Dia sedang menjalani protokol pemulihan harian, seperti yang sudah saya katakan, dan kami akan terus mengevaluasinya setiap hari. Tujuannya tetap agar dia bisa bermain dalam pertandingan di Cremona.”
PASAR JANUARI“Saya melihat mereka semua dalam kondisi baik, meskipun wajar jika dibutuhkan waktu adaptasi. Brescianini memberikan alternatif penting bagi kami, begitu pula Fabbian. Kami berharap Solomon segera pulih. Kekhawatiran saya adalah menghindari cedera pada pemain baru, tetapi sayangnya terjadi insiden. Harrison bekerja dengan baik: saat ini dia sedang dalam fase ‘istirahat’ yang akan membantunya kembali ke performa terbaiknya. Pada bulan Januari, kondisi fisik bisa naik turun.”
Gudmundsson“Dia harus kembali ke kondisi fisik terbaiknya setelah cedera pergelangan kaki. Meskipun demikian, dia tetap melakukan hal-hal penting, tetapi masih kurang satu langkah terakhir untuk benar-benar menjadi penentu. Kami tahu – dan dia juga tahu – bahwa dia bisa menjadi penentu di fase akhir kejuaraan ini.”
Paris“Parisi telah mengirimkan pesan yang sangat penting: dia telah memenangkan kepercayaan saya. Saya tidak hanya memberikannya begitu saja. Saat ini, banyak pemuda berpikir bahwa mereka tidak akan dipercaya jika tidak bermain; namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia siap bermain di lapangan dalam peran apa pun. Dia peduli pada tim, bukan posisinya. Sekarang kita membutuhkan semua orang: inilah contoh yang harus diikuti, dan inilah semangat yang ingin saya lihat.”
CHRISTENSEN"Kami telah melakukan perubahan dalam daftar pemain karena cedera Lezzerini, tetapi belum tentu kami bisa melakukan perubahan lain. Oliver tentu saja merupakan pilihan penting untuk besok."
RANIERI DAN MANDRAGORA
“Saya selalu mengatakan bahwa mereka adalah dua pemain kunci. Ranieri khususnya telah membuktikannya berulang kali. Saat ini, bagaimanapun, semua pemain penting: kita membutuhkan kontribusi dari setiap pemain.”
Paris
“Suasana cukup tenang. Kami menyadari situasi yang sedang kami hadapi dan nasib kami di liga masih tergantung pada kami sendiri. Besok kami akan menghadapi tim yang telah berlaga di babak kualifikasi Liga Champions dan Liga Europa, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami adalah tim yang solid: dalam sepak bola ada momen-momen positif dan negatif, tetapi yang terpenting adalah tetap tenang.”
Seberapa besar perubahan peran ini membantu Anda menjadi pemain yang lebih lengkap?
“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada pelatih atas kepercayaan yang diberikan. Terlepas dari posisi di lapangan, yang penting adalah melayani tim. Saya memiliki kualitas untuk bermain sebagai sayap, karena saya cepat dan suka menghadapi lawan dalam duel satu lawan satu. Melawan Udinese adalah pertama kalinya saya memainkan peran itu dan saya pikir saya melakukannya dengan baik. Yang penting adalah selalu siap untuk tim dan pelatih.”
Masih tentang hubungannya dengan Vanoli
:“Kepercayaan sangat penting bagi seorang pesepakbola. Di saat yang sama, ketika Anda mengambil tanggung jawab, Anda harus sadar akan apa yang Anda lakukan. Saya senang dengan kepercayaan yang saya terima; dengan Pioli, saya hanya bermain sekitar tiga puluh menit. Namun, keputusan selalu ada di tangan pelatih: saya hanya bisa bekerja dan bersiap-siap.”
Bagaimana Anda menghadapi kritik setelah Como karena simulasi?
“Saya pikir episode itu sudah terlalu banyak dibicarakan dan saya tidak ingin mengungkitnya lagi. Di luar lapangan, setiap orang bisa mengatakan pendapatnya, tetapi saya lebih suka tetap fokus pada diri saya sendiri dan tim.”
Di saat yang sulit ini, apakah Anda juga berusaha untuk memimpin tim?
“Setiap orang harus mengambil tanggung jawabnya masing-masing. Saya menganggap diri saya sebagai pemimpin yang pendiam: saya tidak banyak bicara, saya lebih suka menunjukkan kemampuan saya di lapangan. Di masa seperti ini, kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Ini bukanlah fase yang mudah, tetapi kita harus terus bekerja untuk mencapai keselamatan.”
Bagaimana Anda menghadapi perubahan tujuan dibandingkan musim lalu, termasuk terhadap para penggemar?
“Tidak mudah untuk mengubah tujuan yang telah ditetapkan di awal musim. Namun, masih ada sepuluh pertandingan lagi dan kita tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan: kita hanya harus memikirkan pertandingan berikutnya, menghadapi setiap pertandingan seperti final. Besok kita akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya, lalu kita akan memikirkan pertandingan melawan Cremonese, yang akan menjadi pertandingan langsung”.
Apa yang tidak berhasil di awal musim dengan Pioli?
“Saya tidak tahu persis apa yang kurang. Dalam sepuluh pertandingan pertama, kami hanya mengumpulkan sedikit poin, tetapi sulit untuk menentukan alasan pastinya. Terkadang sebuah musim dimulai dengan buruk dan sulit untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Sekarang kami sedang mengalami fase yang sedikit lebih baik. Dalam sebuah kejuaraan, selalu ada pasang surut, jadi penting untuk tetap seimbang: jangan terlalu bersemangat saat segala sesuatunya berjalan baik dan jangan putus asa saat segala sesuatunya berjalan buruk. Sepak bola memberikan emosi yang sangat kuat dan kami akan melakukan segalanya untuk keluar dari situasi ini."