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CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Fiorentina sepakat merekrut pemain muda Real Madrid dengan status pinjaman

Transfers
Real Madrid
F. Mastantuono
Fiorentina
Serie A
LaLiga

Fiorentina berhasil menegosiasikan kesepakatan peminjaman selama satu musim untuk pemain muda Real Madrid, Franco Mastantuono, setelah berminggu-minggu menjalani pembahasan intens. Playmaker kelahiran 2007 itu diperkirakan akan segera tiba di Italia untuk menjalani tes medis rutin demi akhirnya mengakhiri saga transfer musim panas yang berkepanjangan ini.

  • Fiorentina amankan wonderkid Real Madrid dengan status pinjaman

    Fiorentina akhirnya mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk merekrut Mastantuono dengan status pinjaman selama satu musim, menurut Corriere dello Sport. Terobosan ini mengakhiri saga musim panas yang sempat mengancam berubah menjadi drama transfer berkepanjangan. Setelah beberapa pekan negosiasi tarik ulur antara jajaran petinggi kedua klub dan perwakilan sang pemain, kompromi final akhirnya ditemukan.

    Remaja berbakat itu kini akan menuju Serie A untuk mengenakan seragam ungu ikonik pada musim mendatang. Keberhasilan mendapatkan tanda tangan pemain asal Argentina itu menjadi dorongan besar bagi klub Italia tersebut saat mereka berupaya memperkuat opsi di lini serang jelang musim baru.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Peminjaman tanpa biaya dengan kesepakatan berbagi gaji

    Struktur akhir transfer ini akan berupa pinjaman murni langsung. Ini memastikan bahwa Mastantuono akan kembali langsung ke ibu kota Spanyol pada akhir musim ini, tanpa opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut.

    Yang krusial, sebuah kompromi finansial telah dicapai terkait gaji pemain muda itu selama masa peminjamannya. Real Madrid telah setuju untuk menanggung porsi signifikan dari gajinya, dengan Fiorentina juga menyumbang sebagian untuk membantu merampungkan kepindahan sementara ini. Pendekatan kolaboratif terhadap gaji sang pemain ini berperan penting dalam menuntaskan kesepakatan setelah berminggu-minggu pembicaraan yang rumit.

  • Kedatangan cepat direncanakan untuk bintang Argentina

    Bintang kelahiran 2007 itu, yang berasal dari Azul di Argentina, telah memberikan persetujuan penuhnya untuk transfer tersebut. Manajemen Fiorentina bekerja keras untuk meyakinkan playmaker muda itu bahwa kepindahan ke Florence akan menjadi langkah yang sempurna bagi kariernya yang tengah berkembang.

    Klub Italia itu bergerak cepat untuk mengatur detail logistik terakhir. Mereka sedang berupaya aktif membawa bintang muda Amerika Selatan itu ke Italia secepat malam ini untuk menyelesaikan formalitas transfer yang diperlukan. Kedatangannya yang sudah dekat di Florence akan memungkinkannya beradaptasi dengan lingkungan barunya secepat mungkin.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Tes medis dan pengalaman Serie A menanti

    Setibanya di Italia, Mastantuono akan langsung menjalani tes medis rutinnya. Setelah tes tersebut berhasil diselesaikan, ia akan menandatangani kontrak barunya berdurasi satu tahun.

    Kepindahan ke Italia akan memungkinkan gelandang berbakat itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di tim utama. Setelah musim Serie A resmi berakhir, pemain Argentina itu akan berkemas dan kembali ke Madrid, dengan harapan bisa menggunakan pengalamannya di Italia untuk menembus tim utama mereka yang bertabur bintang.

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