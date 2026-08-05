Fiorentina sepakat merekrut pemain muda Real Madrid dengan status pinjaman

Fiorentina akhirnya mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk merekrut Mastantuono dengan status pinjaman selama satu musim, menurut Corriere dello Sport. Terobosan ini mengakhiri saga musim panas yang sempat mengancam berubah menjadi drama transfer berkepanjangan. Setelah beberapa pekan negosiasi tarik ulur antara jajaran petinggi kedua klub dan perwakilan sang pemain, kompromi final akhirnya ditemukan.

Remaja berbakat itu kini akan menuju Serie A untuk mengenakan seragam ungu ikonik pada musim mendatang. Keberhasilan mendapatkan tanda tangan pemain asal Argentina itu menjadi dorongan besar bagi klub Italia tersebut saat mereka berupaya memperkuat opsi di lini serang jelang musim baru.