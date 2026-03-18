Fiorentina, Paratici mengincar Camarda: kabar terbaru mengenai masa depan bintang muda Milan

Francesco Camarda dan masa depan yang masih menanti. Setelah kebingungan yang terjadi pada musim 2024/2025 antara tim Primavera, Milan Futuro, dan tim utama, pemain muda berbakat Rossoneri ini pindah ke Lecce pada musim panas lalu dengan status pinjaman yang dilengkapi opsi pembelian sebesar 3 juta euro, serta opsi pembelian balik bagi Rossoneri sebesar 4 juta euro. Singkatnya, bonus pengembangan sebesar 1 juta euro untuk musim di mana pemain kelahiran 2008 ini mencatatkan 19 penampilan di Serie A dan Coppa Italia, 8 sebagai starter dan 11 sebagai pengganti, dengan 1 gol dan 1 assist di Serie A.


Pada 29 Januari lalu, Francesco Camarda menjalani operasi di Rumah Sakit Humanitas di Rozzano (Milan): prosedur artroskopi pada bahu kanan untuk rekonstruksi cincin glenoid. Operasi ini diperlukan untuk mengatasi masalah pada bahunya, namun membuat penyerang timnas U-21 ini absen setidaknya hingga pertengahan April.

    Selalu ada ekspektasi dan tekanan besar yang menimpa Camarda, namun pemuda ini telah membuktikan kemampuannya dalam menghadapinya. Dunia sepak bola Italia menanti dengan penuh minat perkembangan bakat yang berpotensi membawa masa depan yang berbeda bagi tim nasional kita, terutama setelah berbagai masalah yang dialami dalam beberapa tahun terakhir. Francesco tak sabar untuk kembali ke lapangan dan mencetak gol di Serie A bersama Lecce sebelum perpisahan yang sudah diprediksi. Untuk musim depan, Fiorentina yang akan mengurusnya: Fabio Paratici adalah pengagum beratnya dan mungkin akan memanfaatkan hubungan baiknya dengan agennya, Giuseppe Riso.


    Beberapa pembicaraan sudah berlangsung, Fiorentina mempertimbangkan perubahan di lini serang yang kemungkinan akan melihat kepergian Moise Kean (meskipun kedua hal tersebut tidak terkait). Camarda tidak akan menolak tawaran Fiorentina, meskipun perlu ditekankan bahwa ini masih dalam tahap awal.

    • Iklan

  • TEKA-TEKI UNTUK MILAN

    Peminjaman Camarda ke Lecce, sebuah tim yang berjuang untuk menghindari degradasi dan sangat jarang mencetak gol, tidak berjalan sesuai harapan awal, dan kini bagi Milan sudah saatnya mengambil keputusan terbaik untuk aset teknis dan ekonomi yang dibesarkan sendiri ini. Sebagian besar pihak menyarankan untuk melihat ke Inter dan meniru apa yang dilakukan terhadap Pio Esposito: peminjaman ke tim yang memiliki ambisi untuk menduduki puncak klasemen.


    Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, kebijakan Milan tidak berubah: Camarda tidak dijual secara permanen kecuali ada tawaran yang luar biasa dan tidak bisa ditolak. Hal ini juga demi citra klub serta visi jangka panjang. Pihak terdekatnya ingin melihatnya segera menjadi pemain utama di Rossoneri, namun risikonya adalah ia akan hidup di bawah bayang-bayang penyerang yang lebih berpengalaman. Bagi Milan, teka-teki ini penting dan harus diselesaikan dengan tenang tanpa membuat kesalahan lain.

