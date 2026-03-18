Fiorentina, Paratici mengincar Camarda: kabar terbaru mengenai masa depan bintang muda Milan

Francesco Camarda dan masa depan yang masih menanti. Setelah kebingungan yang terjadi pada musim 2024/2025 antara tim Primavera, Milan Futuro, dan tim utama, pemain muda berbakat Rossoneri ini pindah ke Lecce pada musim panas lalu dengan status pinjaman yang dilengkapi opsi pembelian sebesar 3 juta euro, serta opsi pembelian balik bagi Rossoneri sebesar 4 juta euro. Singkatnya, bonus pengembangan sebesar 1 juta euro untuk musim di mana pemain kelahiran 2008 ini mencatatkan 19 penampilan di Serie A dan Coppa Italia, 8 sebagai starter dan 11 sebagai pengganti, dengan 1 gol dan 1 assist di Serie A.





Pada 29 Januari lalu, Francesco Camarda menjalani operasi di Rumah Sakit Humanitas di Rozzano (Milan): prosedur artroskopi pada bahu kanan untuk rekonstruksi cincin glenoid. Operasi ini diperlukan untuk mengatasi masalah pada bahunya, namun membuat penyerang timnas U-21 ini absen setidaknya hingga pertengahan April.