Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Grafica Mastantuono Fiorentina 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Mastantuono resmi: pernyataan resminya

Fiorentina
Transfers
Real Madrid
F. Mastantuono

Klub Fiorentina mengumumkan kedatangan pemain Argentina itu dari Real Madrid

Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi klub Fiorentina: "ACF Fiorentina mengumumkan telah mengakuisisi, dengan status sementara, hak atas jasa olahraga pemain Franco Mastantuono dari Real Madrid C.F.".

  • KARIER

    Pernyataan itu berlanjut: "Mastantuono, lahir di Azul (Argentina) pada 14 Agustus 2007, setelah berkembang di akademi River Plate, menjalani debut di tim utama saat baru berusia 16 tahun dan, sejak saat itu, telah mencatatkan 64 penampilan dan 10 gol dengan seragam "Millonarios".


    Pemain baru Fiorentina itu, pada musim lalu, bersama Real Madrid, mencatatkan 35 penampilan di Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, dengan torehan 3 gol.


    Selain itu, Mastantuono adalah pemain termuda yang pernah menjalani debut bersama tim nasional senior Argentina dan telah mengenakan seragam Albiceleste dalam empat kesempatan".



    • Iklan

  • FOTO ITU



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Modena crest
Modena
MOD
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA