Pernyataan itu berlanjut: "Mastantuono, lahir di Azul (Argentina) pada 14 Agustus 2007, setelah berkembang di akademi River Plate, menjalani debut di tim utama saat baru berusia 16 tahun dan, sejak saat itu, telah mencatatkan 64 penampilan dan 10 gol dengan seragam "Millonarios".





Pemain baru Fiorentina itu, pada musim lalu, bersama Real Madrid, mencatatkan 35 penampilan di Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, dengan torehan 3 gol.





Selain itu, Mastantuono adalah pemain termuda yang pernah menjalani debut bersama tim nasional senior Argentina dan telah mengenakan seragam Albiceleste dalam empat kesempatan".







