Kembalinya Lucas Beltran ke River Plate dari Fiorentina sudah resmi. Melalui pernyataan resmi, klub asal Buenos Aires tersebut mengumumkan perekrutan penyerang Argentina kelahiran 2001 itu untuk musim depan. Transaksi ini disepakati dengan skema pinjaman berbayar sebesar 500.000 euro, dengan opsi pembelian wajib sebesar 7 juta euro; sementara itu, sang pemain telah menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan akan menerima gaji sedikit di bawah 2 juta euro per musim.
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Fiorentina, kepindahan Lucas Beltran ke River Plate telah resmi: semua angka dan formula transfernya
SIARAN PERS DARI RIVER
Berikut ini pernyataan resmi dari Millonarios: “Lucas Beltran kini menjadi pemain baru River Plate. Pada Kamis, 2 Juli, penyerang tersebut telah menyelesaikan kesepakatan peminjamannya hingga 30 Juni 2027, dengan kewajiban pembelian. Pemain tersebut akan bergabung dalam sesi latihan tim utama di Alicante di bawah asuhan Eduardo Coudet”. Setelah berminggu-minggu penuh keraguan di mana Beltran sempat mengungkapkan keraguannya mengenai kepulangannya ke Argentina, dalam beberapa hari terakhir akhirnya diperoleh persetujuan definitif.
ANGKA-ANGKA BELTRAN
Beltran, yang meniti karier sepak bolanya di Instituto de Córdoba sebelum kemudian pindah ke River Plate, telah mencatatkan 78 penampilan dan 22 gol bersama klub Argentina tersebut. Pada musim panas 2023, ia pindah ke Fiorentina dengan nilai transfer sedikit di bawah 20 juta euro: dalam 98 penampilan secara keseluruhan, pemain kelahiran 2001 ini telah mencetak 16 gol. Pada musim lalu, Beltran bermain sebagai pemain pinjaman di Valencia, di mana ia mencatatkan 30 penampilan dan 3 gol.