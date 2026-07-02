Fiorentina, kepindahan Lucas Beltran ke River Plate telah resmi: semua angka dan formula transfernya

Beltran, yang meniti karier sepak bolanya di Instituto de Córdoba sebelum kemudian pindah ke River Plate, telah mencatatkan 78 penampilan dan 22 gol bersama klub Argentina tersebut. Pada musim panas 2023, ia pindah ke Fiorentina dengan nilai transfer sedikit di bawah 20 juta euro: dalam 98 penampilan secara keseluruhan, pemain kelahiran 2001 ini telah mencetak 16 gol. Pada musim lalu, Beltran bermain sebagai pemain pinjaman di Valencia, di mana ia mencatatkan 30 penampilan dan 3 gol.