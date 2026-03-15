Paolo Vanoli telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan besok melawan Cremonese. Moise Kean masuk dalam daftar, sementara Niccolò Fortini tetap tinggal di Firenze.
Fiorentina, daftar pemain yang dipanggil Vanoli: keputusan terkait Moise Kean. Dan Fortini tidak masuk dalam daftar
MOISE KEAN
Kabar baik hari ini adalah masuknya Moise Kean dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan besok melawan Cremonese. Penyerang asal Fiorentina ini telah berlatih bersama tim pagi ini dan karenanya siap untuk turun bersama rekan-rekannya. Besok, Paolo Vanoli, setelah melakukan uji coba terakhir menjelang pertandingan, akan memutuskan apakah akan menurunkannya sejak menit pertama atau mempercayakan lini serang kepada Roberto Piccoli.
NICCOLO FORTINI
Niccolò Fortini tidak akan ikut serta. Bek sayap muda Fiorentina itu tidak dipanggil sebagai tindakan pencegahan karena mengalami nyeri punggung bawah. Kondisinya akan dievaluasi pada hari Selasa untuk menentukan apakah ia akan ikut dalam lawatan ke Polandia untuk leg kedua babak 16 besar Conference League.
DAFTAR
Untuk posisi penjaga gawang, dipanggil David de Gea, Oliver Christensen, dan Pietro Leonardelli. Di lini belakang, dipanggil Luis Balbo, Pietro Comuzzo, Dodô, Robin Gosens, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Daniele Rugani, dan Kouadio.
Di lini tengah, pemain yang dipanggil adalah Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora, dan Cher Ndour.
Terakhir, di lini depan, pemain yang dipanggil adalah Albert Gudmundsson, Jack Harrison, Moise Kean, Riccardo Braschi, dan Roberto Piccoli.