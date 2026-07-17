Final Piala Dunia... Mengapa Argentina tampak paling berpeluang mencatatkan sejarah?

Ketika dua tim terbaik di turnamen ini bertemu di lapangan, detail-detail kecil lah yang menjadi penentu antara kejayaan dan kekecewaan. Inilah pemandangan yang dinantikan dunia dalam final Piala Dunia 2026, saat timnas Argentina, sang juara bertahan, berhadapan dengan timnas Spanyol, yang menampilkan salah satu penampilan paling meyakinkan dalam sejarah modernnya.

Ini bukan sekadar pertandingan di Piala Dunia, melainkan pertarungan antara dua aliran sepak bola yang berbeda. Di satu sisi, Argentina hadir dengan budaya kemenangan yang ditanamkan oleh Lionel Scaloni, serta pengalaman para bintang yang telah berjuang di ajang-ajang terbesar dan terbiasa menghadapi tekanan, dipimpin oleh legenda Lionel Messi, yang berupaya mengakhiri karier internasionalnya dengan cara bersejarah yang membawanya meraih gelar dunia kedua secara berturut-turut.

Di sisi lain, Spanyol tampil dengan wajah baru, mengandalkan gaya permainan menyerang modern, penguasaan bola yang konsisten, tekanan yang tak henti-hentinya, serta generasi muda yang dipimpin oleh Lamine Yamal, dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan dunia setelah absen sejak “La Roja” menjuarai gelar pada 2010.

Meskipun tim nasional Spanyol tampak paling seimbang selama turnamen ini, Argentina memiliki sejumlah faktor yang membuatnya memasuki final dengan keunggulan relatif, baik dari segi teknis, mental, maupun historis.

Sebenarnya sulit untuk memprediksi tim mana yang akan unggul dalam pertandingan final sebesar ini, namun jika melihat perjalanan kedua tim dan gaya permainan mereka, Argentina tampaknya lebih siap menghadapi dinamika pertandingan final, yang seringkali tidak ditentukan oleh permainan indah, melainkan oleh pengalaman dan kemampuan memanfaatkan peluang.

Mungkin hal yang paling menonjol dari sang juara bertahan adalah bahwa mereka tidak perlu menguasai bola untuk mendominasi pertandingan. Tim ini mahir dalam bertahan di lini tengah dan belakang, serta unggul dalam transisi cepat dari pertahanan ke serangan, ditambah dengan pemain-pemain yang mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun.