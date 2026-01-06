Dari Kesedihan Final Liga Europa Hingga Kekalahan Memalukan Lawan Grimsby Town: 10 Momen Terburuk Manchester United Di Bawah Asuhan Ruben Amorim

Sebelum Derby Manchester pada 14 September 2025, Amorim ditanya apakah dia atau Pep Guardiola memiliki masalah yang lebih besar untuk diselesaikan, mengingat United sebenarnya berada di atas City di klasemen setelah tiga pertandingan musim baru.

"Membandingkan saya dengan situasi Pep hanyalah lelucon," kata Amorim. "Saya pikir kami memiliki masalah yang lebih besar." Dia benar, karena semua masalah United terungkap selama kekalahan 3-0 dari tim yang telah kalah dalam dua pertandingan liga sebelumnya.

Selain kurangnya ketajaman (hanya dua dari 12 tembakan mereka yang tepat sasaran), Setan Merah sekali lagi terbuka lebar di lini belakang, yang memicu kritik lebih lanjut terhadap formasi pilihan Amorim.

"Ketika Ruben Amorim pertama kali datang, saya merasa senang dengan mereka yang bermain dengan tiga bek di belakang," kata mantan bek kanan United Gary Neville di Sky Sports. "Tapi di setiap pertandingan dia selalu mengganti formasi tiga bek, yang menunjukkan bahwa dia tidak yakin formasi tiga bek mana yang seharusnya dia mainkan."

"Pertandingan United tadi tidak berarti apa-apa. Mereka berada di peringkat ke-14 liga hanya setelah empat pertandingan dan kita semua mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai Oktober berada di peringkat ke-14 atau ke-15 liga, atau manajernya akan mendapat masalah. Masih ada beberapa pertandingan tersisa, tetapi mereka harus segera mulai menang."