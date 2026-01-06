Ruben Amorim worst Man Utd moments GFXGOAL
Dari Kesedihan Final Liga Europa Hingga Kekalahan Memalukan Lawan Grimsby Town: 10 Momen Terburuk Manchester United Di Bawah Asuhan Ruben Amorim

Manchester United akhirnya mengakhiri penderitaan Ruben Amorim. Pada Senin pagi, juara Inggris 20 kali itu mengumumkan bahwa pelatih asal Portugal tersebut telah "meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala" dan bahwa keputusan tersebut telah dibuat "dengan berat hati" untuk "memberi tim kesempatan terbaik untuk finis setinggi mungkin di Liga Primer". Dan sebenarnya, klasemen tidak menunjukkan hasil yang buruk bagi United.

Mereka berada di posisi keenam, dan hanya terpaut tiga poin dari Liverpool di posisi keempat, jadi, dalam hal itu, kemajuan telah dicapai, mengingat Setan Merah finis di posisi ke-15 musim lalu. Namun, United hanya memenangkan satu dari lima pertandingan liga sebelumnya di bawah asuhan Amorim, yang terus membingungkan dengan pendekatan taktisnya yang keras kepala dan pergantian pemain yang aneh.

Jadi, ketika ia secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem di Old Trafford setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds, kepergiannya menjadi agak tak terhindarkan. Memang, Amorim pergi dengan rasio kemenangan terendah dari semua manajer United di era Liga Primer (32%), dengan masa jabatannya ditandai oleh berbagai kekecewaan.

Di bawah ini, GOAL mengulas sepuluh momen terburuk dari masa kepemimpinan Amorim yang benar-benar menyedihkan...

  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Hancur di Derby Manchester

    Sebelum Derby Manchester pada 14 September 2025, Amorim ditanya apakah dia atau Pep Guardiola memiliki masalah yang lebih besar untuk diselesaikan, mengingat United sebenarnya berada di atas City di klasemen setelah tiga pertandingan musim baru.

    "Membandingkan saya dengan situasi Pep hanyalah lelucon," kata Amorim. "Saya pikir kami memiliki masalah yang lebih besar." Dia benar, karena semua masalah United terungkap selama kekalahan 3-0 dari tim yang telah kalah dalam dua pertandingan liga sebelumnya.

    Selain kurangnya ketajaman (hanya dua dari 12 tembakan mereka yang tepat sasaran), Setan Merah sekali lagi terbuka lebar di lini belakang, yang memicu kritik lebih lanjut terhadap formasi pilihan Amorim.

    "Ketika Ruben Amorim pertama kali datang, saya merasa senang dengan mereka yang bermain dengan tiga bek di belakang," kata mantan bek kanan United Gary Neville di Sky Sports. "Tapi di setiap pertandingan dia selalu mengganti formasi tiga bek, yang menunjukkan bahwa dia tidak yakin formasi tiga bek mana yang seharusnya dia mainkan."

    "Pertandingan United tadi tidak berarti apa-apa. Mereka berada di peringkat ke-14 liga hanya setelah empat pertandingan dan kita semua mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai Oktober berada di peringkat ke-14 atau ke-15 liga, atau manajernya akan mendapat masalah. Masih ada beberapa pertandingan tersisa, tetapi mereka harus segera mulai menang."

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Kekacauan di St. James' Park

    Menjelang akhir musim lalu, jelas bahwa Amorim hampir sepenuhnya fokus pada Liga Europa - karena itu merupakan satu-satunya harapan United untuk lolos ke Liga Champions. Namun, performa di liga tetap mengkhawatirkan, dengan kekalahan 4-1 dari Newcastle pada 13 April sebagai contoh paling jelas.

    Meskipun mencadangkan Andre Onana, pertahanan United tetap buruk di St. James Park saat mereka mengalami kekalahan, yang membuat mereka pasti akan mencatatkan perolehan poin terendah dalam sejarah klub di Liga Primer. Yang mengkhawatirkan, Amorim tidak memiliki penjelasan yang jelas untuk semua kesalahan yang dilakukan para pemainnya.

    "Ini sedikit dari segalanya," katanya. "Sulit untuk menunjuk satu hal saja. Jadi, saya mengerti [kritiknya] tetapi saya tidak peduli. Tidak ada yang lebih buruk daripada kalah dalam pertandingan. Orang bisa mengatakan apa pun yang ingin mereka katakan. Tetapi saya tidak ingin membela diri atau semacamnya. Jika Anda melihat posisi kami di klasemen, itu sudah menjelaskan semuanya."

  • Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    8Kegagalan di Piala FA

    Terlepas dari performa buruk mereka di liga, Piala FA sebenarnya terasa seperti target realistis bagi United asuhan Amorim - dan khususnya setelah mereka secara mengejutkan mengalahkan Arsenal di Emirates, kemudian disusul kemenangan 2-1 atas Leicester City di putaran keempat.

    Namun, Setan Merah tersingkir dari kompetisi - dan di kandang sendiri - setelah dikalahkan oleh Fulham dalam adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford.

    Itu merupakan kekalahan kesepuluh bagi Amorim dalam 24 pertandingan - statistik yang mengejutkan dan semakin luar biasa mengingat pendahulunya yang banyak dikritik, Erik ten Hag, belum mencapai angka tersebut hingga pertandingan ke-55 kepemimpinannya. Meski demikian, Amorim bersikeras bahwa ia mulai memahami pekerjaannya.

    "Tujuannya adalah memenangkan Liga Primer," katanya kepada BBC. "Saya tahu bahwa kami kalah dalam beberapa pertandingan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan Liga Primer lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi kami memiliki tujuan dan kami akan terus maju apa pun yang terjadi. Mustahil untuk mengetahui kapan, tetapi Anda mulai memahami bahwa para pemain semakin baik dan kami memahami liga ini. Jadi, kita lihat saja nanti."

  • Brentford v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Sistem yang berantakan di Gtech Community Stadium

    Bryan Mbeumo tidak menikmati kepulangan yang menyenangkan ke Gtech Community Stadium pada bulan September, karena Manchester United dikalahkan 3-1 oleh mantan klubnya. Namun, sementara para penggemar tuan rumah menikmati kesempatan untuk mengejek pemain internasional Kamerun itu karena pindah ke Old Trafford selama musim panas, dengan nyanyian 'Seharusnya kau tetap di klub besar' menggema di sepanjang pertandingan, Mbeumo bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kekalahan United.

    Seandainya Bruno Fernandes berhasil mencetak gol dari titik penalti di babak kedua, tim tamu akan meninggalkan London dengan setidaknya satu poin, tetapi bahkan sang kapten pun tidak dianggap sebagai penyebab utama. Menurut komentator Match of the Day Micah Richards, Amorim-lah yang harus disalahkan atas kegagalan United untuk memenangkan pertandingan liga kedelapan berturut-turut di laga tandang.

    "Sistemnya menghambat [para pemain]," kata mantan bek Manchester City itu. "Mereka tidak yakin di mana seharusnya mereka berada."

    "Dalam hal gol, ada kesalahan individu. Harry Maguire mencoba jebakan offside untuk gol pertama - tidak ada gunanya mengambil risiko di situ. Tetapi, untuk gol kedua, Matthijs de Ligt tidak tahu ke mana dia akan pergi dan Maguire tidak yakin di mana harus memposisikan dirinya. Itu 100 persen kebingungan yang disebabkan oleh sistem permainan tersebut. Itu tidak cocok untuk para pemain."

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Tiga kekalahan berturut-turut

    Kemenangan dramatis dalam derbi di Etihad pada 15 Desember 2024 digambarkan sebagai kemenangan penting bagi Amorim hanya sebulan setelah menjabat. Namun, United kembali terpuruk setelah tiga kekalahan beruntun, melawan Bournemouth, Wolves dan Newcastle, tanpa mencetak satu gol pun.

    Ini berarti hanya Southampton yang berada di posisi terbawah klasemen yang kalah lebih banyak sejak pertandingan pertama Amorim pada 24 November, dan juga mengakibatkan timnya turun ke peringkat 14 di klasemen - posisi terendah klub di awal tahun sejak 1989.

    Meskipun demikian, tetap mengejutkan mendengar Amorim mengakui bahwa degradasi adalah "kemungkinan" bagi salah satu klub terkaya di dunia sepakbola. "Ini juga kesalahan saya," katanya kepada wartawan. "Karena tim tidak menunjukkan peningkatan. Tim sedikit kehilangan arah saat ini dan agak memalukan menjadi pelatih Manchester United dan kalah dalam banyak pertandingan.

    "Tapi saya pikir orang-orang sudah bosan dengan alasan di klub ini. Klub ini butuh kejutan."

  • Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    5"Tim terburuk sepanjang sejarah Man United?"

    United memulai tahun 2025 dengan menunjukkan semangat juang, setelah bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang 2-2 di Liverpool berkat Amad Diallo, yang kemudian mencetak hat-trick dalam 12 menit untuk meraih kemenangan 3-1 atas Southampton pada 16 Januari.

    Namun, hanya tiga hari kemudian, United terasa seperti kembali ke titik nol setelah kekalahan memalukan 3-1 di kandang melawan Brighton. Bahkan, Amorim yang kecewa sampai mengklaim bahwa timnya mungkin "yang terburuk" dalam sejarah United.

    "Dalam sepuluh pertandingan terakhir di Liga Primer, kami hanya menang dua kali," ujarnya. "Bayangkan apa artinya ini bagi seorang penggemar Manchester United. Bayangkan apa artinya ini bagi saya. Kita mendapatkan pelatih baru yang lebih banyak mengalami kekalahan daripada pelatih sebelumnya. Saya sepenuhnya menyadari hal itu."

    "Saya tahu Anda [media] menginginkan berita utama, tetapi saya mengatakan [kita adalah yang terburuk] karena kita harus mengakui itu dan mengubahnya. Ini dia: berita utama Anda!"

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dipermalukan sepuluh pemain Everton

    Situasi tampaknya akhirnya membaik bagi Amorim pada bulan Oktober, setelah ia berhasil memimpin tim meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Primer untuk pertama kalinya. Namun, November dibuka dengan dua hasil imbang 2-2 berturut-turut melawan Nottingham Forest dan Tottenham yang mengungkap kelemahan pertahanan United.

    Tapi, yang lebih buruk terjadi pada pertandingan ketiga dan terakhir mereka di bulan itu, ketika pasukan Amorim kalah 1-0 di kandang melawan Everton meskipun bermain lebih dari 77 menit melawan sepuluh pemain setelah Idrissa Gueye diusir karena memukul rekan setimnya sendiri.

    Lucunya, manajer United itu merasa bahwa insiden tersebut menggambarkan jenis semangat dan komitmen terhadap tujuan yang sering kurang dimiliki timnya.

    "Bertarung bukanlah hal yang buruk," katanya. "Bertarung bukan berarti mereka tidak saling menyukai. Bertarung berarti ketika Anda kehilangan bola dan 'Saya akan melawan Anda karena kita akan kebobolan.' Saya harap para pemain saya, ketika mereka kehilangan bola, saling berjuang satu sama lain."

    "Old Trafford ada di sana mengatakan kepada kami 'kita semua di sini untuk membuat langkah besar', tetapi saya merasa bahwa kami belum siap. Sekali lagi, lima pekan ini, ketika semua orang memuji perkembangan kami, saya selalu mengatakan hal yang sama. Kami bahkan belum mendekati apa yang seharusnya kami capai di klub ini."

    Ketika ditanya tentang peringatan satu tahunnya yang sangat tidak menyenangkan sebagai manajer United, Amorim juga mengakui, "Saya takut kembali ke perasaan [negatif] musim lalu. Itu adalah kekhawatiran terbesar saya. Kita perlu bekerja sama. Kita akan bekerja sama. Para pemain berusaha tetapi kita perlu menjadi lebih baik."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    3Ditahan imbang Wolves di Old Trafford

    Kemenangan yang diraih dengan susah payah pada Boxing Day melawan Newcastle dengan tim yang kurang kuat telah mengangkat semangat di Old Trafford menjelang pergantian tahun. Namun, pada 30 Desember, United ditahan imbang di kandang oleh tim terbawah Liga Primer Wolves, yang tiba di Manchester dengan catatan 11 kekalahan beruntun.

    Lebih buruk lagi, Wolves sebenarnya tampak lebih berpeluang memenangkan pertandingan sebelum gol tuan rumah dari Patrick Dorgu dianulir karena offside.

    Sekali lagi, Amorim kehilangan beberapa pemain kunci, tetapi setidaknya ia mengakui bahwa United kurang cair, kualitas, dan kreativitas. Tapi, ia bersikeras bahwa United "akan menjadi tim yang kuat" segera setelah mereka kembali ke kekuatan penuh.

    "Tidak ada keraguan dalam pikiran saya," kata Amorim, hanya enam hari sebelum pemecatannya.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    2Kekalahan 'El Crapico'

    Satu-satunya hal yang menyelamatkan Amorim musim lalu adalah perjalanan mendebarkan United ke final Liga Europa, dengan kemenangan 5-4 di leg kedua perempat-final melawan Lyon yang tak diragukan lagi merupakan salah satu malam Eropa paling luar biasa yang pernah disaksikan Old Trafford. Namun, yang diingat semua orang sekarang hanyalah kekalahan United di 'El Crapico', pertandingan di San Mames antara dua tim dengan performa terburuk di Liga Primer.

    Sejujurnya, tim asuhan Amorim mendominasi pertandingan melawan Tottenham di Bilbao. Namun, meski pun mencatatkan 73 persen penguasaan bola dan 16 tembakan berbanding tiga tembakan Tottenham, Setan Merah akhirnya dikalahkan oleh satu-satunya tembakan tepat sasaran lawan sepanjang malam, dari Brennan Johnson. Itu adalah gol yang mengerikan, tetapi lebih menunjukkan pertahanan United yang seringkali buruk di bawah arahan Amorim.

    Namun, meskipun menyia-nyiakan kesempatan emas untuk membawa timnya lolos ke Liga Champions, Amorim bersikeras bahwa ia tetap orang yang tepat untuk pekerjaan itu.

    "Saya tahu kesabaran para penggemar akan sangat terbatas di musim depan, tetapi saya jamin saya tidak akan berhenti dan saya tidak akan pergi," tegasnya. "Saya sangat yakin saya masih orang yang tepat, bahkan lebih dari di awal."

  • Grimsby Town v Manchester United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    1Dipermalukan Grimsby

    Harapan bahwa United akan membaik setelah merombak lini serang mereka selama musim panas dengan cepat sirna setelah kekalahan adu penalti yang sangat memalukan di putaran kedua Piala Liga melawan Grimsby Town.

    Tim tamu sebenarnya bermain bagus untuk memaksa adu penalti, setelah tertinggal 2-0 dalam waktu setengah jam di Blundell Park, tetapi Amorim merasa jijik karena ia bahkan harus memasukkan pemain seperti Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo dan Matthijs de Ligt untuk membalikkan keadaan melawan tim dari League Two.

    "Saya pikir ini sudah keterlaluan," ujar pelatih asal Portugal itu. "Saya pikir sesuatu harus berubah. Saya pikir tim dan para pemain berbicara sangat keras hari ini. Saya pikir tim terbaiklah yang menang, satu-satunya tim yang berada di lapangan. Cara kami memulai pertandingan tanpa intensitas, kami benar-benar kehilangan arah."

    Sayangnya bagi Amorim, ia juga tampak kewalahan - terutama karena sekali lagi ia tidak mampu menyaksikan adu penalti.

    Namun, citra yang paling merusak malam itu - dan bisa dibilang citra yang paling menentukan masa jabatannya - adalah ketika sang manajer dengan panik menggerakkan bidak-bidak di papan taktik saat ia mencoba memahami Grimsby selama satu jam pertama pertandingan untuk United!

