FIGC menanggapi Infantino: "Pernyataan yang kurang tepat, sepak bola mengajarkan rasa hormat"

Saat berbicara di CazéTV, Infantino sempat melontarkan pernyataan yang memancing reaksi Italia: "Kita lihat saja bagaimana Piala Dunia dengan 48 tim ini akan berjalan. Jelas ini adalah ajang yang sangat besar. Kami sudah membahas soal 64 tim, untuk lebih melibatkan seluruh dunia. Pertanyaan itu sudah diajukan di Dewan FIFA, tapi sementara itu mari kita nikmati edisi pertama Piala Dunia ini dengan 48 tim. Mungkin Italia bisa lolos jika ada 64 tim… kita bisa sampai ke 208 untuk melihat apakah mereka lolos."