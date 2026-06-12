Pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang nyaris terdengar seperti ejekan terhadap Italia, memicu reaksi langsung dari FIGC. Meskipun berada dalam suasana perubahan besar yang akan membuat Presiden Gabriele Gravina segera menyerahkan jabatannya kepada salah satu dari Abodi atau Malagò (yang terakhir ini menjadi favorit), FIGC langsung menanggapi pimpinan tertinggi sepak bola dunia tersebut dengan meminta agar pernyataan yang disebut "tidak tepat" itu dihormati.
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FIGC menanggapi Infantino: "Pernyataan yang kurang tepat, sepak bola mengajarkan rasa hormat"
OLOK-OLOK DARI INFANTINO
Saat berbicara di CazéTV, Infantino sempat melontarkan pernyataan yang memancing reaksi Italia: "Kita lihat saja bagaimana Piala Dunia dengan 48 tim ini akan berjalan. Jelas ini adalah ajang yang sangat besar. Kami sudah membahas soal 64 tim, untuk lebih melibatkan seluruh dunia. Pertanyaan itu sudah diajukan di Dewan FIFA, tapi sementara itu mari kita nikmati edisi pertama Piala Dunia ini dengan 48 tim. Mungkin Italia bisa lolos jika ada 64 tim… kita bisa sampai ke 208 untuk melihat apakah mereka lolos."
TANGGAPAN FIGC
FIGC segera merespons: "Itu adalah pernyataan yang tidak pantas, sebuah kelalaian yang telah melukai perasaan seluruh komunitas olahraga Italia. Sepak bola mengajarkan nilai-nilai, dimulai dari rasa hormat."