FIFA Cabut Larangan Transfer Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Segera Dapat Tambahan Kekuatan Baru!

Al-Nassr berhasil lolos dari masalah lain setelah menunjukkan "kepatuhan penuh" terhadap aturan yang dibuat oleh FIFA. Larangan transfer terbaru mereka dicabut hanya dua hari setelah diumumkan.

Pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan di media sosial: “Putusan FIFA hari ini menegaskan kepatuhan penuh Al-Nassr terhadap aturan karena larangan pendaftaran telah dicabut secara permanen. Kasus ini ditutup, berita penting bagi Al-Nassr menjelang rencana klub untuk tahun 2026.”

Al-Nassr bukan satu-satunya tim Arab yang terkena sanksi. Al-Riyadh, Al-Shabab dan Al-Wehda semuanya termasuk dalam daftar klub yang dilarang. Larangan tersebut berlaku selama tiga bursa transfer.

Ronaldo berharap hukuman-hukuman itu akan menguntungkannya, mengingat kesuksesan nyata yang diraihnya di Timur Tengah masih minim. Ia memang memenangkan Piala Arab Club Champions pada tahun 2023. Sejak saat itu, belum ada tambahan prestasi di level klub, dan ia terus mengalami frustrasi di kompetisi domestik dan kontinental. Namun, ia telah membantu Al-Nassr menduduki puncak klasemen Saudi Pro League musim 2025/26.

Mereka memiliki rekor sempurna dalam sembilan pertandingan musim ini, dengan keunggulan empat poin atas Al-Hilal yang berada di posisi kedua. Al-Nassr akan berlaga di Piala AFC melawan Al-Zawraa, sebelum menghadapi Al-Akhdoud di liga pada 27 Desember.