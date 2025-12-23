Getty
FIFA Cabut Larangan Transfer Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Segera Dapat Tambahan Kekuatan Baru!
Daftar klub yang dilarang FIFA
Pada 19 Desember, FIFA memperbarui daftar klub yang dilarang menyelesaikan kesepakatan transfer. Al-Nassr termasuk dalam daftar tersebut, namun mereka akan dihapus dari daftar tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Dengan bursa transfer Januari yang akan segera dibuka, seiring dengan datangnya tahun 2026, wajah-wajah baru dapat disambut di Riyadh. Berita itu akan menjadi kabar baik bagi Ronaldo, yang sedang mengejar gelar domestik di Arab Saudi.
Mengapa Al-Nassr dikenai larangan transfer?
Alasan pasti mengapa Al-Nassr dikenai sanksi larangan transfer belum diungkapkan secara resmi, tetapi Al Riyadhiya melaporkan bahwa mereka dihukum karena pembayaran yang belum dibayarkan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Aymeric Laporte dari Manchester City pada Agustus 2023.
Diklaim bahwa The Cityzens seharusnya menerima pembayaran sebesar €9 juta pada 31 Agustus. Pembayaran tersebut tidak sampai sesuai rencana, sehingga menyebabkan tindakan diambil terhadap Al-Nassr.
Sanksi serupa dijatuhkan pada Juli 2023, beberapa bulan setelah kedatangan Ronaldo dalam transfer yang mengejutkan, dengan lebih banyak penyimpangan keuangan yang memaksa FIFA untuk turun tangan. Pada kesempatan itu, transfer pemain sayap Nigeria Ahmed Musa dari Leicester pada tahun 2018 menjadi sorotan. Ditemukan bahwa bonus terkait kinerja senilai hampir £390 ribu tidak berpindah tangan seperti yang disepakati. Larangan dicabut setelah ganti rugi hampir €2 juta dibayarkan.
Mengapa larangan telah dicabut?
Al-Nassr berhasil lolos dari masalah lain setelah menunjukkan "kepatuhan penuh" terhadap aturan yang dibuat oleh FIFA. Larangan transfer terbaru mereka dicabut hanya dua hari setelah diumumkan.
Pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan di media sosial: “Putusan FIFA hari ini menegaskan kepatuhan penuh Al-Nassr terhadap aturan karena larangan pendaftaran telah dicabut secara permanen. Kasus ini ditutup, berita penting bagi Al-Nassr menjelang rencana klub untuk tahun 2026.”
Al-Nassr bukan satu-satunya tim Arab yang terkena sanksi. Al-Riyadh, Al-Shabab dan Al-Wehda semuanya termasuk dalam daftar klub yang dilarang. Larangan tersebut berlaku selama tiga bursa transfer.
Ronaldo berharap hukuman-hukuman itu akan menguntungkannya, mengingat kesuksesan nyata yang diraihnya di Timur Tengah masih minim. Ia memang memenangkan Piala Arab Club Champions pada tahun 2023. Sejak saat itu, belum ada tambahan prestasi di level klub, dan ia terus mengalami frustrasi di kompetisi domestik dan kontinental. Namun, ia telah membantu Al-Nassr menduduki puncak klasemen Saudi Pro League musim 2025/26.
Mereka memiliki rekor sempurna dalam sembilan pertandingan musim ini, dengan keunggulan empat poin atas Al-Hilal yang berada di posisi kedua. Al-Nassr akan berlaga di Piala AFC melawan Al-Zawraa, sebelum menghadapi Al-Akhdoud di liga pada 27 Desember.
Target Ronaldo: Gol dan trofi
Ronaldo telah mencetak 11 gol dalam 12 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan mempertahankan standar individu yang luar biasa. Ia sudah dua kali berturut-turut memenangkan Sepatu Emas Saudi Pro League.
Ia telah mencetak 110 gol untuk Al-Nassr secara total dan terus mengejar 1.000 gol sepanjang kariernya. Peran penting masih diembannya bersama Portugal, sebagai kapten negaranya, dan ia diharapkan akan tampil di Piala Dunia 2026.
Ronaldo berharap dapat menuju turnamen tersebut dengan lebih banyak trofi di tangannya, dengan Al-Nassr berada dalam posisi di mana lebih banyak uang dapat dihabiskan pada pergantian tahun - karena CR7 membantu menentukan bisnis perekrutan di Al-Awwal Park.
