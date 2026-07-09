Ferrari baru... Haaland semakin mendekati rekor gol yang luar biasa

"Sebagai penyerang, saya rasa saya termasuk yang terbaik, tapi sepertinya Harry Kane dan Kylian Mbappé mencetak lebih banyak gol daripada saya musim ini, jadi, secara statistik, tidak, saya bukan yang terbaik. Itulah kenyataannya."

Dengan kata-kata tersebut, penyerang Norwegia Erling Haaland berbicara setelah mencetak dua gol ke gawang Irak pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

“Surat Kabar Marca” dalam laporannya menyebutkan bahwa angka-angka keseluruhan menegaskan bahwa Haaland terus mendekati kesempurnaan. Penyerang Manchester City ini menyingkirkan timnas Brasil dari babak 16 besar setelah mencetak dua gol lagi dalam kemenangan 2-1, sehingga memanaskan persaingan untuk meraih penghargaan Sepatu Emas.

Haaland, bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappé, memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini dengan masing-masing 7 gol, sementara Harry Kane berada tepat di belakang mereka dengan 6 gol.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tiga pemain berhasil mencetak 7 gol dalam satu edisi turnamen.