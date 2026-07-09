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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ferrari baru... Haaland semakin mendekati rekor gol yang luar biasa

FEATURES
Norway vs England
Norway
England
World Cup
E. Haaland
Norwegia

"Sebagai penyerang, saya rasa saya termasuk yang terbaik, tapi sepertinya Harry Kane dan Kylian Mbappé mencetak lebih banyak gol daripada saya musim ini, jadi, secara statistik, tidak, saya bukan yang terbaik. Itulah kenyataannya."

Dengan kata-kata tersebut, penyerang Norwegia Erling Haaland berbicara setelah mencetak dua gol ke gawang Irak pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia. 

Surat Kabar Marca” dalam laporannya menyebutkan bahwa angka-angka keseluruhan menegaskan bahwa Haaland terus mendekati kesempurnaan. Penyerang Manchester City ini menyingkirkan timnas Brasil dari babak 16 besar setelah mencetak dua gol lagi dalam kemenangan 2-1, sehingga memanaskan persaingan untuk meraih penghargaan Sepatu Emas.

Haaland, bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappé, memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini dengan masing-masing 7 gol, sementara Harry Kane berada tepat di belakang mereka dengan 6 gol.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tiga pemain berhasil mencetak 7 gol dalam satu edisi turnamen.

  • HaalandGetty Images

    Haaland melampaui rata-rata gol per pertandingan bersama Norwegia

    Namun, apa yang dilakukan Haaland bersama tim nasional Norwegia tampak jauh lebih mengesankan, karena ia melampaui rata-rata gol per pertandingan; ia telah mencetak 62 gol dalam 54 pertandingan internasional, dengan rata-rata 1,14 gol per pertandingan.

    Tidak ada pemain dalam sejarah tim nasional yang berhasil mencetak 60 gol atau lebih sambil mempertahankan rata-rata gol per pertandingan yang serupa.

    Dua pemain yang paling mendekati pencapaian ini adalah Ferenc Puskás, yang mencetak 84 gol dalam 85 pertandingan bersama Hungaria (0,99 gol per pertandingan), dan Konishige Kamamoto, yang mencetak 75 gol dalam 76 pertandingan bersama Jepang (0,99).

    Di belakang mereka ada Ali Mabkhout (0,74), Ali Daei (0,73), Romelu Lukaku (0,71), dan Harry Kane (0,71).

    Sedangkan Cristiano Ronaldo (0,63) dan Lionel Messi (0,61), yang merupakan dua pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional masing-masing dengan 146 dan 124 gol, memiliki rata-rata yang jauh lebih rendah daripada rata-rata Haaland sebesar 1,14.

    Di level klub, pola yang sama terulang. Di antara para pencetak gol teratas, Haaland tetap yang paling dekat dengan mencetak gol di setiap pertandingan, setelah mencetak 359 gol dalam 418 pertandingan sepanjang kariernya, dengan rata-rata 0,85 gol per pertandingan.

    Di Red Bull Salzburg, ia melampaui rata-rata tersebut setelah mencetak 29 gol dalam 27 pertandingan; bersama Borussia Dortmund, ia sangat mendekati angka tersebut setelah mencetak 86 gol dalam 87 pertandingan; sedangkan bersama Manchester City, ia telah mencetak 162 gol dalam 198 pertandingan.

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  • Erling HaalandGetty Images

    Haaland mengungguli para pencetak gol terbanyak terkemuka di era modern

    Meskipun demikian, Erling Haaland masih unggul atas para pencetak gol teratas di era modern. Lionel Messi telah mencetak 918 gol dalam 1.160 pertandingan bersama klub dan tim nasional, dengan rata-rata 0,79 gol per pertandingan, sedangkan Kylian Mbappé mencetak 432 gol dalam 574 pertandingan, dengan rata-rata 0,75 gol per pertandingan.

    Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola, mencetak 971 gol dalam 1.323 pertandingan, dengan rata-rata 0,73 gol per pertandingan, sedangkan Robert Lewandowski mencetak 718 gol dalam 1.036 pertandingan, dengan rata-rata 0,69 gol per pertandingan.

    Sedangkan Harry Kane, mencetak 527 gol dalam 766 pertandingan, dengan rata-rata 0,68 gol per pertandingan.

    Selain itu, Haaland menyamai rekor Zlatan Ibrahimović sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional negara-negara Nordik dengan 62 gol, namun ia hanya membutuhkan 54 pertandingan untuk mencapainya, dibandingkan dengan 122 pertandingan yang dibutuhkan bintang Swedia tersebut.

    Haaland berkata setelah mencetak dua gol ke gawang Brasil, “Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi jika saya mendapat satu atau dua peluang, bola biasanya berakhir di dalam gawang. Saya mulai berpikir bahwa bola yang masuk dengan sempurna di samping tiang gawang adalah anugerah dari Tuhan. Ini sungguh gila.”

    Mengutip apa yang pernah dikatakan Fernando Hierro dari Spanyol tentang Raúl, tampaknya Haaland adalah “Ferrari” baru yang mengancam akan melampaui semua orang, dan mungkin korban berikutnya adalah timnas Inggris di perempat final.

    Bintang Norwegia itu menutup pembicaraannya dengan mengatakan, “Kami terus melaju. Dan saya berharap semua anak-anak, ketika mereka sedikit lebih besar, akan menganggap bahwa membela tim nasional Norwegia adalah kebanggaan terbesar yang bisa mereka rasakan dalam hidup mereka. Ini adalah salah satu hari terhebat dalam sejarah sepak bola Norwegia.”

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