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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ferran Torres-PSG, kesepakatan makin dekat: tawaran 50 juta kepada Barcelona

Paris Saint-Germain
Transfers
Barcelona
F. Torres

PSG kian dekat merekrut penyerang yang menentukan final Piala Dunia

Ferran Torres semakin dekat untuk menjadi pemain baru Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu bahkan sudah mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona senilai sekitar 50 juta euro, dan semakin mendekati rampungnya operasi ini.


Negosiasi antara kedua klub, menurut Marca, kini sudah memasuki tahap lanjut dan lampu hijau bisa segera datang. Yang ikut mempermudah transfer ini adalah posisi sang pemain: Torres, pencetak gol yang membuat Spanyol menjuarai Piala Dunia di final melawan Argentina, disebut sudah sejak lama mencapai kesepakatan prinsip dengan PSG, yang siap menyambutnya dan memberinya peran penting di lini serang.


  • Situasi kontrak jadi penentu

    Yang paling memengaruhi penilaian terhadap penyerang Spanyol itu terutama adalah situasi kontraknya. Kontraknya dengan Barcelona memang sudah mendekati masa berakhir (30 Juni 2027), faktor yang turut membuat harga transfernya tetap berada di angka yang dinilai terjangkau oleh Paris Saint-Germain.


    Di sisi lain, Barcelona kini bersiap berpisah dengan salah satu penyerangnya dan mengantongi dana signifikan untuk diinvestasikan kembali di bursa transfer. Bagi PSG, sementara itu, operasi ini menjadi kesempatan untuk menambah kualitas dan fleksibilitas pada lini serangnya. Detail-detail terakhir antara kedua klub masih perlu dirampungkan, tetapi jalan Ferran Torres menuju Paris kini tampak sudah terbentang.




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