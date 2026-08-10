Ferran Torres-PSG, kesepakatan makin dekat: tawaran 50 juta kepada Barcelona

Ferran Torres semakin dekat untuk menjadi pemain baru Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu bahkan sudah mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona senilai sekitar 50 juta euro, dan semakin mendekati rampungnya operasi ini.





Negosiasi antara kedua klub, menurut Marca, kini sudah memasuki tahap lanjut dan lampu hijau bisa segera datang. Yang ikut mempermudah transfer ini adalah posisi sang pemain: Torres, pencetak gol yang membuat Spanyol menjuarai Piala Dunia di final melawan Argentina, disebut sudah sejak lama mencapai kesepakatan prinsip dengan PSG, yang siap menyambutnya dan memberinya peran penting di lini serang.



