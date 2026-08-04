Ferran bukan hanya menjadi penentu kemenangan Spanyol saat mereka mengamankan gelar Piala Dunia kedua mereka, tetapi ia juga menjadi figur sentral dalam perayaan yang menyusul di Madrid. Penyerang Barcelona itu menjadi sorotan dunia setelah terlihat mengenakan topi merah mencolok bertuliskan 'Make Spain Great Again'.

Aksesori kepala kontroversial itu merupakan adaptasi langsung dari slogan kampanye Donald Trump yang sangat dikenal luas, 'Make America Great Again'. Tak mengherankan, pilihan busana sang winger itu langsung memicu perdebatan besar dan mengundang berbagai macam reaksi dari pengamat di seluruh dunia.