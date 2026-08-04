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Ferran Torres buka suara soal topi kontroversial 'Make Spain Great Again' setelah kemenangan di Piala Dunia 2026
Selebrasi Piala Dunia yang viral
Ferran bukan hanya menjadi penentu kemenangan Spanyol saat mereka mengamankan gelar Piala Dunia kedua mereka, tetapi ia juga menjadi figur sentral dalam perayaan yang menyusul di Madrid. Penyerang Barcelona itu menjadi sorotan dunia setelah terlihat mengenakan topi merah mencolok bertuliskan 'Make Spain Great Again'.
Aksesori kepala kontroversial itu merupakan adaptasi langsung dari slogan kampanye Donald Trump yang sangat dikenal luas, 'Make America Great Again'. Tak mengherankan, pilihan busana sang winger itu langsung memicu perdebatan besar dan mengundang berbagai macam reaksi dari pengamat di seluruh dunia.
Torres membantah motif politik
Tiga pekan setelah tim nasional Spanyol resmi dinobatkan sebagai juara dunia, sang penyerang akhirnya buka suara untuk menjelaskan niatnya. Berbicara dalam wawancara dengan CNN sebagai bagian dari tur media di Amerika Serikat, Torres dengan tegas membantah bahwa topi itu memiliki muatan politik apa pun.
"Itu momen yang lucu karena tidak ada hubungannya dengan politik," jelas Ferran. "Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa soal politik. Itu hanya agar saya bisa melihat Spanyol kembali ke puncak, menjuarai Piala Dunia."
Gedung Putih bereaksi
Gambar-gambar selebrasi yang viral itu dengan cepat beredar ke seluruh dunia, menghasilkan sorotan yang begitu besar hingga akhirnya sampai ke pemerintah Amerika Serikat. Gedung Putih memutuskan untuk bereaksi secara terbuka terhadap situasi tersebut di X. Mereka membagikan cuplikan video bintang Barcelona itu yang merayakan kemenangan Piala Dunia 2026, disertai keterangan yang menyindir: "Semua orang ingin ikut dalam gerakan ini."
- Getty Images
Masa depan Ferran di Barcelona masih belum pasti
Terlepas dari aksi heroiknya untuk negaranya di Piala Dunia, masa depannya di level klub masih belum pasti. Pemain berusia 26 tahun itu menarik minat Paris Saint-Germain, sementara Barca dikabarkan terbuka untuk menjual sang striker jika harganya sesuai. Masih harus dilihat apakah ia akan tetap berada di Camp Nou atau menyelesaikan kepindahan ke Prancis.
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