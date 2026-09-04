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Ferland Mendy dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid oleh Jose Mourinho
Satu nama besar Eropa yang absen mencolok
Ferland Mendy mengalami kemunduran besar setelah dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid untuk fase liga mendatang. Bek Prancis itu, yang mengalami cedera menjelang akhir musim lalu, tidak masuk dalam daftar resmi UEFA yang diajukan klub. Absennya dia yang mencolok terjadi saat Jose Mourinho merampungkan daftar pemainnya untuk kompetisi Eropa menjelang laga pembuka mereka pekan depan di Santiago Bernabeu melawan Inter Milan.
- AFP
Masuknya sesama bintang yang cedera
Sementara Mendy sama sekali tidak masuk, Mourinho memilih memasukkan pemain lain yang lama absen karena cedera dalam rencananya di Eropa. Eder Militao dan Rodrygo sama-sama berhasil didaftarkan bersama para bintang tim utama klub lainnya. Keputusan ini menyoroti keseimbangan cermat yang dilakukan staf teknis saat mereka mengelola kedalaman skuad dan kebugaran menjelang kampanye Eropa yang berat.
Talenta muda menambah kekuatan skuad
Daftar A Mourinho memuat sedikit kejutan, tetapi Daftar B diperkuat secara signifikan oleh talenta-talenta muda menarik dari jajaran Castilla klub. Total 11 pemain tim muda dimasukkan, termasuk rekrutan baru Sergio Martinez, yang diberi nomor punggung 38. Pemain-pemain muda menjanjikan seperti kiper Sergio Mestre dan Javi Navarro, bersama para bek seperti Fortea dan Joan Martinez, memberikan opsi pelapis yang vital.
Fokus beralih ke kompetisi domestik
Dengan skuad Liga Champions yang secara resmi telah dikunci, Real Madrid kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke tugas domestik berisiko tinggi. Tim asuhan Mourinho sedang mempersiapkan diri untuk laga menantang melawan Real Betis di La Cartuja, dengan para debutan seperti Sergio Martinez sudah mendapat panggilan ke tim senior. Saat Real Madrid melewati rintangan domestik terdekat mereka, Mendy akan terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan dan fokus pada pemulihannya.
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