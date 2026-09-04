Ferland Mendy dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid oleh Jose Mourinho

Dengan skuad Liga Champions yang secara resmi telah dikunci, Real Madrid kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke tugas domestik berisiko tinggi. Tim asuhan Mourinho sedang mempersiapkan diri untuk laga menantang melawan Real Betis di La Cartuja, dengan para debutan seperti Sergio Martinez sudah mendapat panggilan ke tim senior. Saat Real Madrid melewati rintangan domestik terdekat mereka, Mendy akan terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan dan fokus pada pemulihannya.