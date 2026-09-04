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Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Ferland Mendy dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid oleh Jose Mourinho

Real Madrid
F. Mendy
Champions League
S. Martinez

Ferland Mendy dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid oleh Jose Mourinho. Bek asal Prancis itu tidak masuk daftar untuk kompetisi Eropa, sementara sesama pemain bintang yang cedera seperti Eder Militao dan Rodrygo justru dimasukkan.

  • Satu nama besar Eropa yang absen mencolok

    Ferland Mendy mengalami kemunduran besar setelah dicoret dari skuad Liga Champions Real Madrid untuk fase liga mendatang. Bek Prancis itu, yang mengalami cedera menjelang akhir musim lalu, tidak masuk dalam daftar resmi UEFA yang diajukan klub. Absennya dia yang mencolok terjadi saat Jose Mourinho merampungkan daftar pemainnya untuk kompetisi Eropa menjelang laga pembuka mereka pekan depan di Santiago Bernabeu melawan Inter Milan.

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    Masuknya sesama bintang yang cedera

    Sementara Mendy sama sekali tidak masuk, Mourinho memilih memasukkan pemain lain yang lama absen karena cedera dalam rencananya di Eropa. Eder Militao dan Rodrygo sama-sama berhasil didaftarkan bersama para bintang tim utama klub lainnya. Keputusan ini menyoroti keseimbangan cermat yang dilakukan staf teknis saat mereka mengelola kedalaman skuad dan kebugaran menjelang kampanye Eropa yang berat.

  • Talenta muda menambah kekuatan skuad

    Daftar A Mourinho memuat sedikit kejutan, tetapi Daftar B diperkuat secara signifikan oleh talenta-talenta muda menarik dari jajaran Castilla klub. Total 11 pemain tim muda dimasukkan, termasuk rekrutan baru Sergio Martinez, yang diberi nomor punggung 38. Pemain-pemain muda menjanjikan seperti kiper Sergio Mestre dan Javi Navarro, bersama para bek seperti Fortea dan Joan Martinez, memberikan opsi pelapis yang vital.

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  • Fokus beralih ke kompetisi domestik

    Dengan skuad Liga Champions yang secara resmi telah dikunci, Real Madrid kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke tugas domestik berisiko tinggi. Tim asuhan Mourinho sedang mempersiapkan diri untuk laga menantang melawan Real Betis di La Cartuja, dengan para debutan seperti Sergio Martinez sudah mendapat panggilan ke tim senior. Saat Real Madrid melewati rintangan domestik terdekat mereka, Mendy akan terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan dan fokus pada pemulihannya.

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