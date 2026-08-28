Federico Chiesa masih cedera, Liverpool mendengarkan tawaran

Jika tidak ada komplikasi, Chiesa seharusnya kembali berlatih bersama tim pekan depan, tetapi sampai 1 September belum ada kepastian soal masa depannya. Menurut yang ditulis Daily Mail Liverpool telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran untuk penyerang Italia itu, yang di Inggris sejak datang secara permanen dari Juventus pada Agustus 2024 dengan nilai 12 juta euro plus bonus 3 juta euro, tidak pernah benar-benar meyakinkan, terhambat oleh masalah otot. Kepergian Salah tidak mengubah hierarki, dan hingga saat ini Chiesa juga berada di belakang pemain muda Rio Ngumoha, sementara kedatangan Barcola dari Paris Saint-Germain, yang menyusul Munoz dari Osasuna, berisiko membuat menit bermainnya yang sudah sedikit menjadi nyaris habis. Untuk Liverpool, yang mengikatnya dengan kontrak hingga 2028, ia bisa dilepas secara permanen dengan angka mendekati 15 juta euro. Masalahnya, bagi klub yang ingin merekrutnya, adalah gaji, sekitar 8,5 juta euro bruto.



