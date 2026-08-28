Cerita lama yang sama, selalu cerita yang sama. Federico Chiesa melewatkan pertandingan resmi pertama Liverpool, laga pembuka liga di markas Newcastle, dan juga tidak akan tampil besok melawan Nottingham Forest pada laga pertama 2026-27 di Anfield. Alasannya? Cedera, kata yang sangat akrab bagi mantan pemain Fiorentina dan Juventus itu. Hal tersebut dikonfirmasi pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, dalam konferensi pers prapertandingan: "Dia tidak akan tersedia, dalam laga persahabatan melawan Como dia merasakan sesuatu di punggungnya. Itu cedera otot kecil, melawan Forest dia tidak akan ada."
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Federico Chiesa masih cedera, Liverpool mendengarkan tawaran
DIJUAL, MASALAH GAJI
Jika tidak ada komplikasi, Chiesa seharusnya kembali berlatih bersama tim pekan depan, tetapi sampai 1 September belum ada kepastian soal masa depannya. Menurut yang ditulis Daily Mail Liverpool telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran untuk penyerang Italia itu, yang di Inggris sejak datang secara permanen dari Juventus pada Agustus 2024 dengan nilai 12 juta euro plus bonus 3 juta euro, tidak pernah benar-benar meyakinkan, terhambat oleh masalah otot. Kepergian Salah tidak mengubah hierarki, dan hingga saat ini Chiesa juga berada di belakang pemain muda Rio Ngumoha, sementara kedatangan Barcola dari Paris Saint-Germain, yang menyusul Munoz dari Osasuna, berisiko membuat menit bermainnya yang sudah sedikit menjadi nyaris habis. Untuk Liverpool, yang mengikatnya dengan kontrak hingga 2028, ia bisa dilepas secara permanen dengan angka mendekati 15 juta euro. Masalahnya, bagi klub yang ingin merekrutnya, adalah gaji, sekitar 8,5 juta euro bruto.
Chiesa tersesat di Anfield. Versi yang terlihat di Euro 2021 kini tinggal kenangan jauh. Pada usia 28 tahun, yang pada 25 Oktober akan merayakan ulang tahunnya yang ke-29, kini saatnya baginya untuk berganti suasana, memulai lagi, demi kebaikannya sendiri dan demi tim nasional Italia, yang dua kali ditolaknya dengan Gattuso sebagai pelatih kepala. Setelah pramusim, dengan gol dalam laga uji coba melawan Sunderland, ia mengharapkan pertimbangan yang lebih besar, tetapi bahkan dengan pelatih asal Basque di bangku cadangan, situasinya tidak berubah. Bertahan di Liverpool berarti menjalani musim lain hanya sebagai penonton: itu tidak bisa ia biarkan terjadi. Rumor tentang Inter untuk saat ini belum mendapat konfirmasi, tetapi kepulangannya ke Italia tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
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