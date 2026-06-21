Federasi Sepak Bola Maroko Melindungi Hakimi dengan Strategi yang Ketat

Ashraf Hakimi, bintang tim nasional Maroko, menjadi sorotan kontroversi di Piala Dunia, setelah pengadilan Prancis memutuskan untuk mengadili dirinya atas tuduhan pemerkosaan yang diduga dilakukannya.

Setelah keputusan tersebut, Hakimi mengeluarkan pernyataan melalui akun-akun media sosialnya.

Sejak saat itu, ia tidak mengeluarkan pernyataan lain dan hanya fokus tampil di lapangan hijau.

Surat kabar AS melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Maroko dan rekan-rekan setim Hakimi memutuskan untuk “melindungi sang pemain” sebagai panutan olahraga, dengan mengacu pada prestasinya meraih gelar Liga Champions dua kali bersama Paris Saint-Germain.

Dia awalnya diharapkan muncul atau setidaknya melewati zona campuran setelah pertandingan melawan Skotlandia, karena para pemain diwajibkan melewati zona tersebut, namun mereka tidak diwajibkan untuk berbicara atau menjawab pertanyaan yang kadang-kadang diajukan saat mereka melewatinya dengan cepat.