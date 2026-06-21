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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Federasi Sepak Bola Maroko Melindungi Hakimi dengan Strategi yang Ketat

Morocco
World Cup
A. Hakimi
Maroko

Ashraf Hakimi, bintang tim nasional Maroko, menjadi sorotan kontroversi di Piala Dunia, setelah pengadilan Prancis memutuskan untuk mengadili dirinya atas tuduhan pemerkosaan yang diduga dilakukannya.

Setelah keputusan tersebut, Hakimi mengeluarkan pernyataan melalui akun-akun media sosialnya.

Sejak saat itu, ia tidak mengeluarkan pernyataan lain dan hanya fokus tampil di lapangan hijau.

Surat kabar AS melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Maroko dan rekan-rekan setim Hakimi memutuskan untuk “melindungi sang pemain” sebagai panutan olahraga, dengan mengacu pada prestasinya meraih gelar Liga Champions dua kali bersama Paris Saint-Germain. 

Dia awalnya diharapkan muncul atau setidaknya melewati zona campuran setelah pertandingan melawan Skotlandia, karena para pemain diwajibkan melewati zona tersebut, namun mereka tidak diwajibkan untuk berbicara atau menjawab pertanyaan yang kadang-kadang diajukan saat mereka melewatinya dengan cepat. 

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Hakimi melaksanakan rekomendasi Federasi Sepak Bola Maroko

    Namun, Ashraf Hakimi, sesuai dengan rekomendasi Federasi Sepak Bola Maroko, tidak muncul dan langsung menuju bus tim. 

    Selama ia tidak hadir, sejumlah rekan setimnya ditanya mengenai kondisi psikologisnya, namun mereka sama sekali tidak menjawab, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan tersebut.

    "AS" mencatat bahwa instruksinya jelas, yaitu melindungi Hakimi, salah satu bintang utama timnas Maroko, semaksimal mungkin, karena para pejabat federasi melihat bahwa mereka berada di hadapan peluang bersejarah setelah apa yang terjadi di Qatar 2022.

    Federasi Maroko berusaha mencegah kontroversi seputar Hakimi memengaruhi performa olahraga, dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak peradilan. 

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