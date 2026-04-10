Kembali Dimainkan FC Emmen, Tim Geypens: Masalah Izin Kerja Saya Sudah Diselesaikan

Satu hari sebelum duel melawan RKC, Geypens telah menyampaikan situasi terkininya. Dia mengakui masalah ini muncul karena tidak menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum terkait status kewarganegaraan Belanda miliknya yang otomatis hilang sesuai peraturan berlaku.

Geypens mengakui situasi ini sangat unik, mengingat dia masih bisa masuk ke dalam DigiD - platform manajemen identitas yang digunakan instansi pemerintah Belanda, termasuk administrasi pajak dan bea cukai serta departemen pendidikan - untuk memverifikasi identitas penduduk Belanda di internet (DigiD).

“[Rabu malam], pengacara saya menelepon untuk mengatakan saya diizinkan kembali ke lapangan. Saya bangun [Kamis] pagi ini dengan sangat gembira, karena saya kembali menjadi pemain sepakbola dan diizinkan kembali ke klub. Kondisi fisik saya sudah prima dan kontrol bola saya sempat sedikit kaku, tetapi kembali dengan cepat,” tutur Geypens kepada Dagblad van het Noorden.

“Hilangnya kewarganegaraan Belanda saya akibat pilihan tersebut bukanlah masalah pada saat itu. Saya sendiri tidak cukup meneliti hal ini, dan itu adalah kesalahan saya sendiri. Mungkin mereka bisa menjelaskan konsekuensinya dengan lebih jelas, tetapi saya sendiri tidak cukup menelitinya. Semuanya tampak begitu menjanjikan, saya hanya fokus pada satu hal.”

“Rasanya sangat aneh. Tiba-tiba saya berada di Belanda secara ilegal. Negara tempat saya lahir dan bersekolah. Saya menyadari sekarang bahwa hukum adalah hukum, dan oleh karena itu harus ditemukan solusinya. Mereka mungkin masih akan mengubah undang-undang di Indonesia mengenai paspor ganda. Saya bisa masuk ke DigiD dan semacamnya. Rupanya, pemerintah juga tidak saling berkomunikasi.”