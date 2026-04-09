Neymar(C)Getty Images
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

FC Cincinnati dilaporkan telah memulai pembicaraan awal terkait bintang Brasil Neymar

Neymar
Major League Soccer
FC Cincinnati
Transfers

FC Cincinnati telah memulai pembicaraan awal dengan Neymar terkait kemungkinan kepindahannya ke Major League Soccer, menurut laporan The Athletic. Klub tersebut sedang mempertimbangkan apakah merekrut bintang Brasil itu merupakan langkah yang tepat, dan telah mengukur minatnya terhadap kemungkinan perpindahan tersebut. Neymar terikat kontrak hingga akhir musim 2026 setelah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun bersama Santos.

  Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Upaya lain untuk merekrut pemain MLS?

    Neymar nyaris pindah ke MLS pada tahun 2025, saat ia tengah menjalani pembicaraan serius dengan Chicago Fire setelah hengkang dari Al Hilal. Namun, ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Santos, klub tempat ia mengawali kariernya, yang berhasil ia selamatkan dari degradasi. Ia menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan klub Brasil tersebut, yang cukup meredam spekulasi tentang kepindahannya ke MLS menjelang Piala Dunia.

  FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Pembicaraan dilanjutkan lagi?

    Namun, tampaknya ada perkembangan baru. Meskipun pembicaraan yang dilaporkan masih dalam tahap awal, Cincinnati kabarnya sedang mempertimbangkan seperti apa rencana transfer untuk pesepakbola Brasil paling terkenal di dunia itu. Klub tersebut menolak memberikan komentar saat dihubungi oleh GOAL.

  New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Masalah logistik yang dihadapi FC Cincinnati

    Ada potensi kendala bagi Cincinnati terkait penyusunan skuad mereka. Tim asuhan Pat Noonan sudah mengisi tiga slot khusus, dan ketiganya—Evander, Kevin Denkey, dan Miles Robinson—telah terikat kontrak jangka panjang. Kecuali ada perubahan, Neymar harus menyetujui kesepakatan yang sesuai dengan peraturan gaji MLS. The Athletic melaporkan bahwa klub-klub Eropa menunjukkan minat untuk merekrut Denkey, yang direkrut Cincinnati pada musim dingin 2025, pada bursa transfer musim panas lalu.

  Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Membuat klub ini terkenal

    Belakangan ini, Cincinnati telah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan bintang-bintang Eropa. Denkey adalah pencetak gol terbanyak di Liga Belgia saat mereka membelinya seharga $16 juta menjelang musim 2025. Mereka dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk Weston McKennie, dan juga melakukan pembicaraan dengan Josh Sargent.

    Sementara itu, Neymar berharap bisa menjadi bagian dari skuad Brasil di Piala Dunia mendatang. Ia tidak dipanggil untuk laga persahabatan Selecao pada bulan Maret ini.

