FC Cincinnati dilaporkan telah memulai pembicaraan awal terkait bintang Brasil Neymar
Upaya lain untuk merekrut pemain MLS?
Neymar nyaris pindah ke MLS pada tahun 2025, saat ia tengah menjalani pembicaraan serius dengan Chicago Fire setelah hengkang dari Al Hilal. Namun, ia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Santos, klub tempat ia mengawali kariernya, yang berhasil ia selamatkan dari degradasi. Ia menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan klub Brasil tersebut, yang cukup meredam spekulasi tentang kepindahannya ke MLS menjelang Piala Dunia.
Pembicaraan dilanjutkan lagi?
Namun, tampaknya ada perkembangan baru. Meskipun pembicaraan yang dilaporkan masih dalam tahap awal, Cincinnati kabarnya sedang mempertimbangkan seperti apa rencana transfer untuk pesepakbola Brasil paling terkenal di dunia itu. Klub tersebut menolak memberikan komentar saat dihubungi oleh GOAL.
Masalah logistik yang dihadapi FC Cincinnati
Ada potensi kendala bagi Cincinnati terkait penyusunan skuad mereka. Tim asuhan Pat Noonan sudah mengisi tiga slot khusus, dan ketiganya—Evander, Kevin Denkey, dan Miles Robinson—telah terikat kontrak jangka panjang. Kecuali ada perubahan, Neymar harus menyetujui kesepakatan yang sesuai dengan peraturan gaji MLS. The Athletic melaporkan bahwa klub-klub Eropa menunjukkan minat untuk merekrut Denkey, yang direkrut Cincinnati pada musim dingin 2025, pada bursa transfer musim panas lalu.
Membuat klub ini terkenal
Belakangan ini, Cincinnati telah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan bintang-bintang Eropa. Denkey adalah pencetak gol terbanyak di Liga Belgia saat mereka membelinya seharga $16 juta menjelang musim 2025. Mereka dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk Weston McKennie, dan juga melakukan pembicaraan dengan Josh Sargent.
Sementara itu, Neymar berharap bisa menjadi bagian dari skuad Brasil di Piala Dunia mendatang. Ia tidak dipanggil untuk laga persahabatan Selecao pada bulan Maret ini.