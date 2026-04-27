FC Bayern München, Berita dan Rumor - Menanggapi Pernyataan Max Eberl: Agen Nicolas Jackson Angkat Bicara

Penasihat Nicolas Jackson telah menanggapi perdebatan terkini mengenai kliennya. Lennart Karl dan Tom Bischof tampaknya juga akan absen dalam leg pertama semifinal melawan PSG. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München: 

  • Pemain serba bisa absen karena cedera saat Bayern bertandang ke PSG di leg pertama Liga Champions 
  • Wasit yang memimpin laga melawan PSG, pertanda buruk bagi FC Bayern? 
  • "Kami siap": PSG melontarkan tantangan kepada FC Bayern
    FC Bayern, Berita: Agen Nicolas Jackson angkat bicara

    Manajer Nicolas Jackson, Diomansy Kamara, menanggapi perdebatan terkini mengenai kliennya melalui sebuah postingan di Instagram. Sebelumnya, Direktur Olahraga Max Eberl telah mengumumkan di ZDF bahwa FC Bayern tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai 65 juta euro untuk pemain pinjaman dari FC Chelsea tersebut.

    "Nicolas Jackson menjalani musim yang luar biasa," Kamara membuka postingannya dan merinci pencapaiannya: 28 pertandingan, sepuluh gol, juara Piala Afrika, juara Bundesliga, dan finalis Piala Jerman. Namun, gelar juara Piala Afrika tersebut telah dicabut dari Senegal melalui keputusan administratif. 

    Di FC Bayern, Jackson memang terbukti sebagai pemain rotasi, namun tidak bisa dikatakan sebagai "musim yang luar biasa" mengingat kontribusinya di lapangan dibandingkan dengan paket finansial total sekitar 25 juta euro untuk biaya pinjaman dan gaji.

    Sebagian besar golnya dicetak setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya atau melawan lawan yang relatif mudah - seperti pada Sabtu lalu saat menang 4-3 atas 1. FSV Mainz 05. Dalam dua pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid serta semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen, pemain Senegal berusia 24 tahun ini duduk di bangku cadangan selama seluruh pertandingan.

    Bagaimana kelanjutan karier Jackson? "Masa depan … siapa yang bisa meramalkannya? Percayalah pada prosesnya, segalanya mungkin," tulis Kamara.

    • Iklan
    FC Bayern, Berita: Coman mendoakan yang terbaik untuk FCB

    Kingsley Coman — yang kini bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi — mengaku mendukung FC Bayern dalam laga antara kedua mantan klubnya, FC Bayern dan Paris Saint-Germain, di semifinal Liga Champions.

    "Kedua klub itu ada di hati saya, tapi Bayern adalah bab yang lebih baru," katanya dalam wawancara dengan media resmi FC Bayern. "Saya baru saja pergi beberapa bulan yang lalu, banyak teman saya masih di sana, saya mengenal orang-orang di klub itu dengan sangat baik. Oleh karena itu, jelas bahwa kali ini saya mendukung Bayern. Saya tidak akan menyebut mereka sebagai favorit. Ini lebih tentang hubungan pribadi saya."

    Coman berasal dari akademi muda PSG, tetapi pindah ke Juventus Turin pada 2014 saat berusia 18 tahun. Pada 2015, ia bergabung dengan FC Bayern. Pada 2020, ia mencetak gol sundulan yang membawa Munich meraih gelar di final Liga Champions, ironisnya melawan PSG. Musim panas lalu, Coman meninggalkan FC Bayern setelah sepuluh tahun dan bergabung dengan Al-Nassr dengan biaya transfer 25 juta euro.

    FC Bayern, Berita: Karl dan Bischof tampaknya akan absen pada leg pertama melawan PSG

    Lennart Karl dan Tom Bischof tampaknya juga akan absen dalam leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada hari Selasa. Hal ini dilaporkan oleh Bild

    Tujuan mereka adalah agar sudah pulih tepat waktu untuk leg kedua pada Rabu mendatang. Kedua bintang muda tersebut mengalami robekan otot pada awal April.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalPertandinganKompetisi
    Selasa, 28 AprilParis Saint-Germain - FC BayernLiga Champions
    Sabtu, 2 MeiFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga
    Rabu, 6 MeiFC Bayern - Paris Saint-GermainLiga Champions
    Sabtu, 9 MeiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Sabtu, 16 MeiFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sabtu, 23 MeiFC Bayern - VfB StuttgartPiala DFB
