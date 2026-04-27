FC Bayern München, Berita dan Rumor - Menanggapi Pernyataan Max Eberl: Agen Nicolas Jackson Angkat Bicara

Manajer Nicolas Jackson, Diomansy Kamara, menanggapi perdebatan terkini mengenai kliennya melalui sebuah postingan di Instagram. Sebelumnya, Direktur Olahraga Max Eberl telah mengumumkan di ZDF bahwa FC Bayern tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai 65 juta euro untuk pemain pinjaman dari FC Chelsea tersebut.

"Nicolas Jackson menjalani musim yang luar biasa," Kamara membuka postingannya dan merinci pencapaiannya: 28 pertandingan, sepuluh gol, juara Piala Afrika, juara Bundesliga, dan finalis Piala Jerman. Namun, gelar juara Piala Afrika tersebut telah dicabut dari Senegal melalui keputusan administratif.

Di FC Bayern, Jackson memang terbukti sebagai pemain rotasi, namun tidak bisa dikatakan sebagai "musim yang luar biasa" mengingat kontribusinya di lapangan dibandingkan dengan paket finansial total sekitar 25 juta euro untuk biaya pinjaman dan gaji.

Sebagian besar golnya dicetak setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya atau melawan lawan yang relatif mudah - seperti pada Sabtu lalu saat menang 4-3 atas 1. FSV Mainz 05. Dalam dua pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid serta semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen, pemain Senegal berusia 24 tahun ini duduk di bangku cadangan selama seluruh pertandingan.

Bagaimana kelanjutan karier Jackson? "Masa depan … siapa yang bisa meramalkannya? Percayalah pada prosesnya, segalanya mungkin," tulis Kamara.