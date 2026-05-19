FC Bayern München, Berita dan Rumor: Akankah FCB secara mengejutkan merekrut pemain dari PSG?

Berita dan rumor terbaru seputar FC Bayern München:
FC Bayern München tampaknya sedang mengincar seorang pemain muda berbakat dari Paris Saint-Germain.
Menurut laporan surat kabar Prancis L'Equipe, FCB tertarik pada Pierre Mounguengue dari tim U-19 PSG. Penyerang tengah berusia 18 tahun ini bergabung dengan akademi pemuda juara beruntun Prancis tersebut pada 2021 dan melakukan debutnya di Ligue 1 pada awal Mei dalam laga imbang 2-2 melawan Lorient. Mounguengue masuk sebagai pemain pengganti pada 15 menit terakhir, dan itu adalah penampilannya yang pertama untuk tim asuhan pelatih Luis Enrique.
Apakah Bayern memiliki peluang untuk merekrut Mounguengue masih harus ditunggu. Menurut L'Equipe, rival sekota dan pesaing di Ligue 1, FC Paris, juga sedang mendekati pemain timnas U-19 Prancis tersebut. Namun, saat ini Mounguengue cenderung lebih memilih untuk menandatangani kontrak profesional dengan PSG. Negosiasi terkait hal tersebut dilaporkan sudah dijadwalkan.
Bahwa Alexander Nübel, yang masa peminjamannya ke VfB Stuttgart akan berakhir pada akhir Juni, tidak memiliki masa depan di FC Bayern München meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2030, telah dipastikan paling lambat sejak pernyataan terbaru dari petinggi FCB, Max Eberl dan Christoph Freund. Namun, bagaimana kelanjutan karier kiper timnas Jerman yang telah tiga kali membela negaranya ini?
Menurut laporan Sky, masa depan Nübel masih sangat terbuka, belum ada tawaran konkret dari klub-klub yang tertarik. Yang mengejutkan: Menurut Sky, Bayern tidak akan meminta biaya transfer sebesar 20 hingga 25 juta euro seperti yang diperkirakan sebelumnya, melainkan hanya 10 hingga 15 juta euro untuk pemain berusia 29 tahun tersebut.
Setelah perpanjangan kontrak dua kiper senior Manuel Neuer dan Sven Ulreich, Bayern berencana untuk musim depan dengan trio kiper yang ada: Neuer, Ulreich, dan Jonas Urbig. Nübel pindah dari FC Schalke 04 ke Munich pada 2020, namun sejak itu ia hanya tampil dalam empat pertandingan resmi untuk FCB.
Setelah dipinjamkan ke AS Monaco antara 2021 dan 2023, ia kemudian langsung dipinjamkan ke Stuttgart. Bersama VfB, kiper ini meraih kesuksesan besar, namun Stuttgart secara finansial tidak mampu menebus kontraknya secara permanen mengingat gaji Nübel yang tinggi, yang sebagian besar ditanggung oleh Bayern selama masa peminjaman.
Menariknya: Pada hari Sabtu, Nübel ingin membuat klub asalnya kesal dalam apa yang diduga menjadi pertandingan terakhirnya untuk VfB dan mengalahkan Bayern bersama Stuttgart di final Piala DFB.
Presiden Bayern München, Herbert Hainer, menanggapi provokasi keras dari rival sekota mereka, 1860 München, dalam perayaan gelar juara pada hari Minggu dengan nada sindiran.
"Sayangnya, para penggemar kami tidak bisa membalasnya, karena 1860 tidak akan bisa merayakan gelar juara dalam waktu dekat," kata Hainer sambil tersenyum kepada Bild saat pesta berlangsung, mengarah ke klub divisi tiga yang berada di lingkungan sekitar.
Saat para penggemar Bayern membentangkan logo raksasa di Marienplatz dalam perayaan gelar juara, tiba-tiba terlihat bahwa logo tersebut bertuliskan "1860". Namun bukan hanya itu: Alih-alih "FC Bayern München", logo tersebut bertuliskan "FC Bauern H****söhne". Menurut informasi dari SPOX, kelompok ultra pertama dari 1860 bertanggung jawab atas aksi tersebut.
Bek tengah Grayson Dettoni, yang dipinjamkan ke Darmstadt 98 sejak akhir Januari, tampaknya akan meninggalkan FC Bayern München secara permanen pada musim panas nanti.
Menurut laporan dari kicker, Darmstadt berencana untuk menggunakan opsi pembelian Dettoni. Meskipun pemain berusia 20 tahun itu hanya tampil dua kali sejak bergabung dengan klub divisi dua tersebut, ia akan pindah secara permanen ke Darmstadt dan meninggalkan FCB setelah sembilan tahun.
Dettoni pindah dari rival sekota 1860 München ke akademi FCB pada 2017. Bek ini tidak berhasil menembus tim utama, namun ia telah memainkan 45 pertandingan di Liga Regional untuk tim cadangan Bayern. Kontrak Dettoni di Bayern masih berlaku hingga 2028.
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
23 Mei
FC Bayern - VfB Stuttgart
Piala DFB
25 Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Pertandingan Persahabatan
4 Agustus
Jeju SK FC - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
7 Agustus
FC Bayern - Aston Villa
Pertandingan persahabatan
15 Agustus
FC Bayern - RB Leipzig
Pertandingan persahabatan