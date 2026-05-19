FC Bayern München, Berita dan Rumor: Akankah FCB secara mengejutkan merekrut pemain dari PSG?

Bahwa Alexander Nübel, yang masa peminjamannya ke VfB Stuttgart akan berakhir pada akhir Juni, tidak memiliki masa depan di FC Bayern München meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2030, telah dipastikan paling lambat sejak pernyataan terbaru dari petinggi FCB, Max Eberl dan Christoph Freund. Namun, bagaimana kelanjutan karier kiper timnas Jerman yang telah tiga kali membela negaranya ini?

Menurut laporan Sky, masa depan Nübel masih sangat terbuka, belum ada tawaran konkret dari klub-klub yang tertarik. Yang mengejutkan: Menurut Sky, Bayern tidak akan meminta biaya transfer sebesar 20 hingga 25 juta euro seperti yang diperkirakan sebelumnya, melainkan hanya 10 hingga 15 juta euro untuk pemain berusia 29 tahun tersebut.

Setelah perpanjangan kontrak dua kiper senior Manuel Neuer dan Sven Ulreich, Bayern berencana untuk musim depan dengan trio kiper yang ada: Neuer, Ulreich, dan Jonas Urbig. Nübel pindah dari FC Schalke 04 ke Munich pada 2020, namun sejak itu ia hanya tampil dalam empat pertandingan resmi untuk FCB.

Setelah dipinjamkan ke AS Monaco antara 2021 dan 2023, ia kemudian langsung dipinjamkan ke Stuttgart. Bersama VfB, kiper ini meraih kesuksesan besar, namun Stuttgart secara finansial tidak mampu menebus kontraknya secara permanen mengingat gaji Nübel yang tinggi, yang sebagian besar ditanggung oleh Bayern selama masa peminjaman.

Menariknya: Pada hari Sabtu, Nübel ingin membuat klub asalnya kesal dalam apa yang diduga menjadi pertandingan terakhirnya untuk VfB dan mengalahkan Bayern bersama Stuttgart di final Piala DFB.