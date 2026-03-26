FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
FC Bayern mengumumkan kabar terbaru mengenai Jamal Musiala

Jamal Musiala, yang diandalkan untuk Piala Dunia, telah kembali berlatih bersama Bayern München setelah jeda singkat yang terpaksa ia ambil.

Pemain berusia 23 tahun itu telah kembali berlatih di lapangan "untuk pertama kalinya setelah merasakan nyeri pada pergelangan kaki kirinya yang cedera pada musim panas lalu," demikian diumumkan klub sepak bola peraih gelar juara terbanyak itu pada hari Kamis. 

  • Musiala, yang tidak dipanggil untuk pertandingan internasional pertama tahun Piala Dunia ini karena masalah kesehatan oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, telah "melakukan sesi latihan individu dengan bola pada pagi hari di lapangan latihan di Säbener Straße".
  • Timnas Jerman akan menghadapi Swiss dan Ghana

    Selama Musiala absen, Jerman akan menghadapi Swiss di Basel pada Jumat (pukul 20.45/RTL). Tiga hari kemudian, mereka akan bertanding melawan Ghana di Stuttgart. 

    Pemain serang ini telah dipastikan masuk dalam rencana Nagelsmann untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli). Pelatih timnas Jerman akan mengumumkan skuad sementara Piala Dunia pada minggu kedua bulan Mei. Daftar 26 pemain yang diizinkan harus didaftarkan ke FIFA pada awal Juni.

