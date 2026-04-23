FC Bayern, Berita dan Gosip: Tampaknya ada kecenderungan yang jelas terkait Leon Goretzka

Setelah pemain timnas Serge Gnabry tersingkir dari Piala Dunia, Direktur Olahraga DFB Rudi Völler turut merasakan apa yang dialami sang penyerang. "Kami sudah menghubunginya. Saya juga sudah menghubunginya, tentu saja. Apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa ditulis? 'Tetap semangat'," kata pria berusia 66 tahun itu pada Rabu malam di Sky. Beberapa jam sebelumnya, Gnabry mengumumkan bahwa ia tidak bisa tampil di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) karena cedera.

"Ini sudah kedua kalinya berturut-turut dia melewatkan turnamen besar karena cedera," kata Völler. Pada 2024, Gnabry mengalami robekan otot sebelum Euro di kandang sendiri. Namun, Völler yakin dia akan kembali. "Dia masih cukup muda, telah menjalani musim yang hebat bersama Bayern dan di tim nasional, serta menampilkan permainan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dia juga menjadi penentu bahwa kami lolos. Ini akan berlanjut. Kami masih memiliki Kejuaraan Eropa di Inggris (2028, Catatan Redaksi). Jika dia mempertahankan performa seperti ini, saya sama sekali tidak ragu bahwa dia akan kembali bergabung."

Pihak Bayern München pun menyesalkan absennya Serge menjelang semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen (pukul 20.45/ZDF dan Sky). "Ini benar-benar sangat menyakitkan bagi Serge tidak bisa lagi bermain di lapangan pada fase ini, baik di Bayern maupun di tim nasional, karena dia menjalani musim yang luar biasa," kata Direktur Olahraga Christoph Freund.

"Saya mengerti perasaannya. Saya juga pernah melewatkan Euro karena cedera. Dia penting bagi kami. Suatu saat, kekecewaan ini akan berubah menjadi motivasi untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia masih bisa banyak membantu kami. Dia sudah menjadi pemain penting musim ini, tapi dia bisa terus berperan sebagai pemimpin di balik layar," kata Vincent Kompany.

"Mimpi bermain di Piala Dunia sayangnya sudah berakhir bagi saya," tulis Gnabry sebelumnya di Instagram: "Seperti seluruh negara ini, saya akan mendukung para pemain dari rumah." Gnabry, yang sudah dipastikan masuk skuad Piala Dunia oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann, mengalami robekan otot adduktor di paha kanan pada akhir pekan lalu. Bayern pun memperkirakan "istirahat yang cukup lama", namun waktu absen pasti bagi pemain berusia 30 tahun itu masih belum diketahui. Namun, bagi Piala Dunia, Gnabry kini sudah memiliki kepastian yang menyedihkan.

"Beberapa hari terakhir ini sulit untuk diterima," tulis Gnabry menjelang semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen: "Sekarang saatnya untuk fokus pada pemulihan dan kembali untuk persiapan musim."

(SID)