Leon GoretzkaGetty Images
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

FC Bayern, Berita dan Gosip: Tampaknya ada kecenderungan yang jelas terkait Leon Goretzka

Apakah Inggris tidak jadi tujuan impiannya? Dalam pencarian klub Leon Goretzka, kabarnya ada kecenderungan yang jelas. Seorang pemain berbakat yang saat ini dipinjamkan ingin tetap bertahan di klubnya. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan artikel lainnya tentang FC Bayern:

  • Dia bisa bermain di "hampir semua posisi": Apakah FC Bayern akan melakukan transfer rekor?
  • Kembalinya ikon klub ke FC Bayern dikabarkan sudah pasti
  • Insiden aneh: Pemain Bayern diduga tertidur saat pidato Kompany
    FC Bayern, Berita: Ada kecenderungan yang jelas pada Leon Goretzka setelah hengkang dari FCB?

    Ke mana Leon Goretzka akan pindah pada musim panas nanti? Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, kini sudah terlihat kecenderungan yang jelas terkait gelandang yang akan meninggalkan FC Bayern tanpa biaya transfer setelah musim berakhir.

    Menurutnya, di antara klub-klub yang tertarik, AC Milan adalah yang saat ini paling gencar mengejar Goretzka. Menurut Di Marzio, "tanda-tanda positif" semakin banyak bahwa pemain berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak dengan Rossoneri. Bagaimanapun, Milan saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan Goretzka.

    Bahwa klub peringkat kedua Serie A Italia ini sedang gencar-gencarnya melakukan pendekatan, baru-baru ini juga dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport. Menurut surat kabar Italia tersebut, Milan menawarkan Goretzka kontrak tiga tahun yang akan memberinya gaji sebesar lima juta euro per musim.

    Dalam beberapa pekan terakhir, klub-klub Italia ternama lainnya seperti Juventus Turin, SSC Napoli, dan rival sekota Milan, Inter, dilaporkan juga telah mendekati Goretzka, yang sebagai pemain bebas transfer tentu memiliki pasar yang luas. Fenerbahce dan Atletico Madrid juga terus dikaitkan dengan Goretzka.

    Bahwa Goretzka tidak akan menandatangani kontrak baru di Bayern dan akan hengkang pada musim panas ini sudah dipastikan sejak akhir Januari. Pemain timnas Jerman ini pindah dari FC Schalke 04 ke Munich pada 2018 dan sejauh ini telah tampil dalam 305 pertandingan resmi (49 gol) untuk FCB.

    FC Bayern, Berita: Bintang muda FCB tampaknya ingin tetap di klub pinjamannya

    Javier Fernandez, pemain tengah berbakat yang saat ini dipinjamkan oleh FC Bayern München ke 1. FC Nürnberg, tampaknya bisa tetap bertahan di klub Divisi Dua tersebut hingga setelah musim ini berakhir.

    Seperti dilaporkan oleh Bild, Fernandez dilaporkan terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya di Nürnberg. Namun, syaratnya adalah ia memiliki peluang untuk merebut posisi starter di FCN. Setelah masa peminjamannya dimulai pada akhir Januari, Fernandez harus menunggu hingga pertengahan Maret untuk penampilan pertamanya, dan kini ia telah tampil empat kali untuk Nürnberg. Pada pertandingan yang berakhir 1-1 di Bielefeld akhir pekan lalu, pemain berusia 19 tahun ini untuk pertama kalinya masuk dalam starting eleven dan menunjukkan performa yang meyakinkan.

    Nürnberg dilaporkan memiliki opsi pembelian untuk Fernandez, namun Bayern kemungkinan dapat segera mengaktifkan klausul pembelian kembali. Menurut Bild, banyak hal saat ini mengarah pada perpanjangan masa pinjaman ke Nürnberg, dan pembicaraan mengenai hal tersebut akan segera dimulai. Pelatih Nürnberg, Miroslav Klose, mengisyaratkan bahwa ia ingin Fernandez tetap berada di tim: "Kami sekarang tahu bahwa Javier mampu menerapkan apa yang ia tunjukkan dalam latihan ke dalam pertandingan. Itu membuat saya merasa optimis dan pembicaraan baru saja dimulai. Tentunya ini merupakan gambaran awal tentang apa yang akan terjadi tahun depan," kata Klose seperti dilansir Bild.

    Fernandez bergabung dengan tim muda Bayern pada awal 2023, setelah meninggalkan Atletico Madrid setengah tahun sebelumnya. Dalam dua tahun terakhir, pemain asal Spanyol ini sering mengalami cedera dan dipinjamkan ke Nürnberg pada musim dingin untuk mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Kontrak Fernandez di Bayern masih berlaku hingga 2028.

    FC Bayern München, Berita: Kompany, Völler, dan Freund turut prihatin atas Gnabry

    Setelah pemain timnas Serge Gnabry tersingkir dari Piala Dunia, Direktur Olahraga DFB Rudi Völler turut merasakan apa yang dialami sang penyerang. "Kami sudah menghubunginya. Saya juga sudah menghubunginya, tentu saja. Apa yang bisa dikatakan? Apa yang bisa ditulis? 'Tetap semangat'," kata pria berusia 66 tahun itu pada Rabu malam di Sky. Beberapa jam sebelumnya, Gnabry mengumumkan bahwa ia tidak bisa tampil di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) karena cedera.

    "Ini sudah kedua kalinya berturut-turut dia melewatkan turnamen besar karena cedera," kata Völler. Pada 2024, Gnabry mengalami robekan otot sebelum Euro di kandang sendiri. Namun, Völler yakin dia akan kembali. "Dia masih cukup muda, telah menjalani musim yang hebat bersama Bayern dan di tim nasional, serta menampilkan permainan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dia juga menjadi penentu bahwa kami lolos. Ini akan berlanjut. Kami masih memiliki Kejuaraan Eropa di Inggris (2028, Catatan Redaksi). Jika dia mempertahankan performa seperti ini, saya sama sekali tidak ragu bahwa dia akan kembali bergabung."

    Pihak Bayern München pun menyesalkan absennya Serge menjelang semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen (pukul 20.45/ZDF dan Sky). "Ini benar-benar sangat menyakitkan bagi Serge tidak bisa lagi bermain di lapangan pada fase ini, baik di Bayern maupun di tim nasional, karena dia menjalani musim yang luar biasa," kata Direktur Olahraga Christoph Freund.

    "Saya mengerti perasaannya. Saya juga pernah melewatkan Euro karena cedera. Dia penting bagi kami. Suatu saat, kekecewaan ini akan berubah menjadi motivasi untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia masih bisa banyak membantu kami. Dia sudah menjadi pemain penting musim ini, tapi dia bisa terus berperan sebagai pemimpin di balik layar," kata Vincent Kompany.

    "Mimpi bermain di Piala Dunia sayangnya sudah berakhir bagi saya," tulis Gnabry sebelumnya di Instagram: "Seperti seluruh negara ini, saya akan mendukung para pemain dari rumah." Gnabry, yang sudah dipastikan masuk skuad Piala Dunia oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann, mengalami robekan otot adduktor di paha kanan pada akhir pekan lalu. Bayern pun memperkirakan "istirahat yang cukup lama", namun waktu absen pasti bagi pemain berusia 30 tahun itu masih belum diketahui. Namun, bagi Piala Dunia, Gnabry kini sudah memiliki kepastian yang menyedihkan.

    "Beberapa hari terakhir ini sulit untuk diterima," tulis Gnabry menjelang semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen: "Sekarang saatnya untuk fokus pada pemulihan dan kembali untuk persiapan musim."

    (SID)

    FC Bayern München, Berita - Karena Musiala: Kahn mendapat sindiran

    Direktur Olahraga DFB, Rudi Völler, melontarkan sindiran kepada Oliver Kahn terkait pernyataan Kahn mengenai bintang gelandang Bayern München, Jamal Musiala.

    "Tidak harus selalu menyetujui setiap ide," kata Völler kepada Sky menjelang pertandingan semifinal Piala DFB Bayern melawan Bayer Leverkusen pada Rabu, saat ditanya mengenai pernyataan kontroversial yang baru-baru ini dilontarkan Kahn tentang Musiala. Mantan ketua dewan direksi Bayern itu baru-baru ini mengatakan di Sky dalam acara 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' terkait kemunduran Musiala akibat cedera pada bulan Maret: "Dia sebaiknya tidak ikut serta dalam Piala Dunia. Jika saya merasa ada yang tidak beres dalam permainan saya, maka saya harus memperbaiki diri agar siap kembali."

    Bahkan sebelum sindiran dari Völler, Kahn sudah mendapat banyak kritik atas nasihatnya—terutama karena Musiala justru menunjukkan performa yang meningkat setelah itu dan untuk pertama kalinya sejak comeback-nya pada pertengahan Januari di FCB, ia tampil sangat meyakinkan. "Ia semakin baik dari minggu ke minggu, baik dalam dribel maupun situasi satu lawan satu. Setiap pertandingan akan bermanfaat baginya, sehingga dia juga bisa bermain bagus di Piala Dunia," tegas Völler, yang tentu saja tidak setuju dengan keputusan Musiala untuk mundur secara sukarela dari Piala Dunia.

    Musiala mengalami patah tulang fibula pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu dan absen selama enam bulan. Bayern kemudian secara bertahap mengembalikan sang pemain berusia 23 tahun ke lapangan, namun pada bulan Maret Musiala mengalami sedikit kemunduran dan sebagai tindakan pencegahan, ia tidak dipanggil untuk dua pertandingan uji coba timnas Jerman pada akhir Maret. Namun, kini Musiala kembali mendekati performa terbaiknya dan masuk dalam starting eleven dalam tiga dari empat pertandingan terakhir FCB.

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalPertandinganKompetisi
    Sabtu, 25 AprilFSV Mainz 05 vs. FC BayernBundesliga
    Selasa, 28 AprilParis Saint-Germain vs. FC BayernLiga Champions
    Sabtu, 2 MeiFC Bayern vs. 1. FC HeidenheimBundesliga
    Rabu, 6 MeiFC Bayern vs. Paris Saint-GermainLiga Champions