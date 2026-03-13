Pio Esposito, penyerang Inter kelahiran 2005, selalu menjadi sorotan, baik karena penampilannya di lapangan maupun rumor bursa transfer, terutama yang berkaitan dengan minat klub-klub papan atas Liga Premier. Rumor terbaru yang sedang ramai dibicarakan datang dari Fabrizio Romano, yang melaporkan bahwa Newcastle sangat tertarik pada penyerang muda Inter (38 penampilan dan 7 gol musim ini) dan timnas Italia (5 penampilan dan 3 gol).
Diterjemahkan oleh
Fabrizio Romano - Inter, Newcastle siap serius untuk Pio Esposito
NEWCASTLE BENAR-BENAR BERNIAT SERIUS
"Salah satu pemain yang dianggap tak tersentuh oleh Inter untuk musim panas ini adalah Pio Esposito," kata Fabrizio Romano di kanal-kanalnya. "Di luar negeri, banyak dibicarakan tentang Arsenal, tetapi The Gunners belum mengambil langkah apa pun, selain melakukan pemantauan terhadap beberapa pemain. Sebuah klub yang, menurut informasi yang saya dapatkan, siap untuk serius dari segi angka adalah Newcastle, yang akan merekrut seorang penyerang pada musim panas ini: nama Esposito adalah salah satu yang beredar, dia adalah profil yang sangat dihargai, namun Inter tidak berniat untuk memberikan kelonggaran."
POSISI INTER
Banyak pujian untuk profil yang sedang naik daun baik di kancah nasional maupun internasional, tetapi ada satu hal yang pasti: Inter berencana membangun masa depan serangannya di sekitar Pio Esposito, dan sangat sulit untuk tergoda oleh tawaran lain, bahkan siap menolak angka-angka besar. Seperti dalam situasi lain, keputusan pemainlah yang akan menentukan.
