Pio Esposito, penyerang Inter kelahiran 2005, selalu menjadi sorotan, baik karena penampilannya di lapangan maupun rumor bursa transfer, terutama yang berkaitan dengan minat klub-klub papan atas Liga Premier. Rumor terbaru yang sedang ramai dibicarakan datang dari Fabrizio Romano, yang melaporkan bahwa Newcastle sangat tertarik pada penyerang muda Inter (38 penampilan dan 7 gol musim ini) dan timnas Italia (5 penampilan dan 3 gol).
Fabrizio Romano - Inter, Newcastle siap bergerak serius untuk merekrut Pio Esposito
NEWCASTLE BENAR-BENAR BERNIAT SERIUS
"Salah satu pemain yang dianggap tak tersentuh oleh Inter untuk bursa transfer musim panas ini tentu saja adalah Pio Esposito," kata Fabrizio Romano melalui kanal-kanalnya. "Di luar negeri, banyak yang membicarakan Arsenal, namun The Gunners belum mengambil langkah apa pun, selain melakukan pemantauan terhadap beberapa pemain. Sebuah klub yang, menurut informasi yang saya dapatkan, siap untuk serius dari segi angka adalah Newcastle, yang akan merekrut seorang penyerang pada musim panas ini: nama Esposito adalah salah satu yang beredar, dia adalah profil yang sangat dihargai, namun Inter tidak berniat untuk memberikan kelonggaran."
POSISI INTER
Banyak pujian, oleh karena itu, untuk seorang pemain yang kariernya sedang menanjak pesat baik di kancah nasional maupun internasional, namun ada satu hal yang pasti: Inter bertekad untuk membangun masa depan lini serangnya bersama Pio Esposito, dan sangat kecil kemungkinannya untuk tergoda oleh tawaran-tawaran menggiurkan, bahkan siap menolak tawaran bernilai besar sekalipun. Seperti dalam situasi-situasi lainnya, pada akhirnya keinginan sang pemainlah yang akan menjadi penentu.
