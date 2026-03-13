Fabrizio Romano - Inter, Newcastle siap bergerak serius untuk merekrut Pio Esposito

"Salah satu pemain yang dianggap tak tersentuh oleh Inter untuk bursa transfer musim panas ini tentu saja adalah Pio Esposito," kata Fabrizio Romano melalui kanal-kanalnya. "Di luar negeri, banyak yang membicarakan Arsenal, namun The Gunners belum mengambil langkah apa pun, selain melakukan pemantauan terhadap beberapa pemain. Sebuah klub yang, menurut informasi yang saya dapatkan, siap untuk serius dari segi angka adalah Newcastle, yang akan merekrut seorang penyerang pada musim panas ini: nama Esposito adalah salah satu yang beredar, dia adalah profil yang sangat dihargai, namun Inter tidak berniat untuk memberikan kelonggaran."