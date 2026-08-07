FA Argentina mendukung Gianni Infantino setelah FIFA membatalkan proposal Piala Dunia senilai $20 miliar

Presiden AFA Claudio Tapia memuji FIFA karena mengakui kesalahan mereka. Ia menilai seluruh proses itu seharusnya ditangani dengan cara yang sepenuhnya berbeda sejak awal.

Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Infantino, Tapia menulis: "Atas nama Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA) dan Komite Eksekutifnya, kami menulis kepada Anda, Presiden yang terhormat, dan melalui jasa baik Anda yang kami hormati kepada Komite Eksekutif FIFA, untuk menyampaikan dukungan kami atas kerja yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, yang berfokus pada perkembangan sepakbola di seluruh dunia dan kekuatan kelembagaan berdasarkan model tata kelola yang jelas, stabil, dan transparan."

"Terkait peristiwa baru-baru ini yang kini telah diketahui publik, kami harus mengakui keputusan Administrasi untuk menarik sebuah proposal yang, sejak awal, menimbulkan jauh lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian di dalam keluarga sepakbola.

"Itulah mengapa penting untuk menyoroti pengakuan atas kesalahan yang dibuat selama proses tersebut serta permintaan maaf yang disampaikan dalam pesan penuh pertimbangan yang dikirim kepada 211 asosiasi anggota FIFA."