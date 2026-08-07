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FA Argentina mendukung Gianni Infantino setelah FIFA membatalkan proposal Piala Dunia senilai $20 miliar
AFA beri dukungan kepada Infantino
AFA secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada presiden FIFA yang sedang tertekan, Infantino. Dukungan itu datang di tengah periode pengawasan ketat terhadap badan pengatur sepakbola dunia tersebut. Infantino menghadapi gelombang penolakan besar atas proposal senilai $20 miliar yang baru-baru ini dibatalkannya.
Skema kontroversial itu bertujuan untuk menjual hak komersial Piala Dunia melalui anak perusahaan yang baru dibentuk bernama FIFA Forward Enterprise. Di tengah seruan luas agar Infantino mundur, FIFA secara resmi meminta maaf pada Rabu atas kesalahan serius yang dibuat dalam rencana investasi swasta yang gagal tersebut.
- AFP
Pujian karena mengakui kesalahan Forward Enterprise
Presiden AFA Claudio Tapia memuji FIFA karena mengakui kesalahan mereka. Ia menilai seluruh proses itu seharusnya ditangani dengan cara yang sepenuhnya berbeda sejak awal.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Infantino, Tapia menulis: "Atas nama Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA) dan Komite Eksekutifnya, kami menulis kepada Anda, Presiden yang terhormat, dan melalui jasa baik Anda yang kami hormati kepada Komite Eksekutif FIFA, untuk menyampaikan dukungan kami atas kerja yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, yang berfokus pada perkembangan sepakbola di seluruh dunia dan kekuatan kelembagaan berdasarkan model tata kelola yang jelas, stabil, dan transparan."
"Terkait peristiwa baru-baru ini yang kini telah diketahui publik, kami harus mengakui keputusan Administrasi untuk menarik sebuah proposal yang, sejak awal, menimbulkan jauh lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian di dalam keluarga sepakbola.
"Itulah mengapa penting untuk menyoroti pengakuan atas kesalahan yang dibuat selama proses tersebut serta permintaan maaf yang disampaikan dalam pesan penuh pertimbangan yang dikirim kepada 211 asosiasi anggota FIFA."
Transformasi besar dalam sepak bola dunia
Tapia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji kepemimpinan Infantino secara keseluruhan selama sepuluh tahun masa jabatannya. Ia dengan tegas mendukung administrator asal Swiss itu untuk terus memimpin olahraga ini.
"Seperti yang sudah kami nyatakan, Anda memimpin sebuah administrasi yang telah menghadirkan transformasi mendalam di FIFA; sebuah transformasi yang telah membuka pintu organisasi bagi semua asosiasi anggota dan konfederasi, sehingga, melalui dialog yang jujur dan langsung, kita semua dapat terus memajukan sepakbola di semua level dan di seluruh disiplin," ujar Tapia.
"Menurut pandangan kami, transformasi ini dibangun di atas model tata kelola yang transparan, penghormatan terhadap struktur statuta, dan kepatuhan pada prosedur demokratis.
"Karena itu, dengan Kongres FIFA yang semakin dekat, Asosiasi yang dengan bangga saya pimpin sangat meyakini dan menegaskan kembali bahwa jalan ke depan adalah terus bekerja di bawah kepemimpinan Anda, agar kami dapat terus mengembangkan permainan sepakbola yang lebih baik dan semakin inklusif."
- Getty
Lanskap sepakbola global yang terpecah secara mendalam
Dengan Kongres FIFA yang akan datang semakin dekat, lanskap sepakbola global tetap terpecah tajam dalam persoalan ini. UEFA dan CONCACAF sama-sama merilis pernyataan pada Sabtu yang berisi kritik keras terhadap kepemimpinan Infantino. UEFA secara tegas menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepresidenannya, sebuah sikap tegas yang tidak berubah meski FIFA baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf.
Sementara itu, badan sepakbola Amerika Selatan, CONMEBOL, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dialog terbuka. Mereka dengan tegas menolak segala upaya untuk melengserkan Infantino yang tidak melibatkan pemungutan suara demokratis dari seluruh 211 anggota FIFA.
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