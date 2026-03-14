F1, Kimi Antonelli raih pole position: pembalap termuda sepanjang sejarah. Tim sepak bola mana yang dia dukung?

Andrea Kimi Antonelli, pembalap Italia dari tim Mercedes, pada usia 19 tahun, 6 bulan, dan 18 hari, menjadi pembalap termuda yang meraih pole position dalam sejarah Formula 1, memecahkan rekor yang bertahan sejak 2008, yang sebelumnya dicetak oleh Sebastian Vettel di Monza bersama Toro Rosso.

Sudah 16 tahun tidak ada pembalap Italia yang menempati posisi terdepan di grid, yang terakhir adalah Giancarlo Fisichella pada 2009; Antonelli dengan mobilnya ini berpotensi membuka rangkaian prestasi yang panjang.