F1, Kimi Antonelli raih pole position: pembalap termuda sepanjang sejarah. Tim sepak bola mana yang dia dukung?

Pembalap muda asal Italia dari tim Mercedes berhasil meraih pole position di GP Tiongkok

Andrea Kimi Antonelli, pembalap Italia dari tim Mercedes, pada usia 19 tahun, 6 bulan, dan 18 hari, menjadi pembalap termuda yang meraih pole position dalam sejarah Formula 1, memecahkan rekor yang bertahan sejak 2008, yang sebelumnya dicetak oleh Sebastian Vettel di Monza bersama Toro Rosso.

Sudah 16 tahun tidak ada pembalap Italia yang menempati posisi terdepan di grid, yang terakhir adalah Giancarlo Fisichella pada 2009; Antonelli dengan mobilnya ini berpotensi membuka rangkaian prestasi yang panjang. 

  • Andrea Kimi Antonelli, pembalap resmi Mercedes di Formula 1 sejak 2025, adalah pendukung Bologna. Pembalap muda asal Bologna ini sangat menyukai sepak bola dan secara aktif mendukung tim kota kelahirannya; ia bahkan merayakan kemenangan Coppa Italia pada tahun 2025 dengan ikut serta secara antusias dalam pawai perayaan di jalan-jalan dan alun-alun kota. 

