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F1 Grand Prix of ItalyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

F1, Antonelli tampil legendaris di Monza: menang setelah memulai dari posisi ke-19

Ferrari tampil buruk di GP Italia

Dua puluh enam kali menyalip untuk salah satu kemenangan paling luar biasa dalam sejarah F1. Andrea Kimi Antonelli menulis satu lagi halaman istimewa dalam musim 2026-nya dengan memenangi GP Italia setelah start dari belakang grid.


Kimi Antonelli, bersama Mercedes, berjaya di Grand Prix Italia di Monza, 60 tahun setelah Scarfiotti, 60 tahun setelah terakhir kalinya seorang pembalap Italia melakukannya. Kimi berteriak kegirangan dan terharu saat melintasi garis finis: "Rasanya seperti mimpi, ini gila". Pembalap Italia berusia 20 tahun itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen Kejuaraan Dunia.


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  • "Saya sangat bahagia, saya tidak pernah membayangkan bisa berada di sini hari ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Kimi dengan emosional. "Masuk ke gravel menjelang akhir? Itu menakutkan, tetapi saya berhasil memulihkannya. Memiliki ban yang lebih segar daripada Russell sangat penting untuk menentukan ritme," ujar Antonelli.

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