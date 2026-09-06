Dua puluh enam kali menyalip untuk salah satu kemenangan paling luar biasa dalam sejarah F1. Andrea Kimi Antonelli menulis satu lagi halaman istimewa dalam musim 2026-nya dengan memenangi GP Italia setelah start dari belakang grid.





Kimi Antonelli, bersama Mercedes, berjaya di Grand Prix Italia di Monza, 60 tahun setelah Scarfiotti, 60 tahun setelah terakhir kalinya seorang pembalap Italia melakukannya. Kimi berteriak kegirangan dan terharu saat melintasi garis finis: "Rasanya seperti mimpi, ini gila". Pembalap Italia berusia 20 tahun itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen Kejuaraan Dunia.



