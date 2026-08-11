Everton secara resmi telah memperkuat skuad mereka dengan merampungkan perekrutan Johnson, seorang winger dinamis dari sesama klub Premier League, Crystal Palace. Kedatangannya membawa energi baru dan daya ledak dalam serangan bagi tim Goodison Park itu seiring persiapan menuju musim baru yang kian intens.

Pemain tim nasional Wales berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub. Pendukung Everton tentu akan antusias melihat bagaimana penyerang serbabisa itu memberi dampak pada lini depan tim setelah kepindahannya ke Merseyside.