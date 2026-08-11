Getty Images Sport
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Everton datangkan Brennan Johnson dari Crystal Palace saat Dwight McNeil bergerak ke arah sebaliknya
Everton tuntaskan perekrutan winger
Everton secara resmi telah memperkuat skuad mereka dengan merampungkan perekrutan Johnson, seorang winger dinamis dari sesama klub Premier League, Crystal Palace. Kedatangannya membawa energi baru dan daya ledak dalam serangan bagi tim Goodison Park itu seiring persiapan menuju musim baru yang kian intens.
Pemain tim nasional Wales berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub. Pendukung Everton tentu akan antusias melihat bagaimana penyerang serbabisa itu memberi dampak pada lini depan tim setelah kepindahannya ke Merseyside.
- Getty Images Sport
McNeil hengkang ke Selhurst Park
Kesepakatan yang berlangsung secara simultan ini membuka jalan bagi kepergian penting dari Goodison Park. McNeil resmi meninggalkan klub dengan kesepakatan permanen, bergerak ke arah sebaliknya untuk bergabung dengan Crystal Palace.
McNeil pergi setelah empat musim memberikan pengabdian penuh di lapangan, setelah awalnya bergabung dengan Everton pada Juli 2022. Pertukaran langsung ini memungkinkan kedua klub memenuhi kebutuhan taktis utama menjelang musim mendatang.
Penguatan skuad sedang berlangsung
Kesepakatan pertukaran yang terstruktur ini menyoroti pendekatan proaktif dari jajaran petinggi Everton pada pekan-pekan terakhir bursa transfer. Memperkuat posisi-posisi kunci di lini serang menjadi prioritas saat klub berupaya membangun di atas fondasi yang telah ada sebelumnya.
Mengintegrasikan wajah-wajah baru sambil menjaga stabilitas ruang ganti tetap menjadi hal krusial bagi tim manajemen. Klub berharap penyesuaian strategis ini akan memberikan hasil instan di lapangan.
- Getty Images
Menjelang jadwal pertandingan
Dengan penyesuaian skuad yang kini telah rampung, perhatian segera beralih ke daftar laga yang akan datang. Brennan Johnson akan berusaha memberikan kesan langsung dalam latihan dan masuk dalam persaingan untuk dipilih oleh manajer.
Everton sepenuhnya fokus mempersiapkan diri untuk ujian penting berikutnya saat mereka memburu start yang kuat. Tim berharap dapat memanfaatkan momentum baru ini untuk mengamankan poin-poin penting di liga.
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