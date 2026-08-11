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San SiroGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Euro 2032, Milan terancam tersingkir: San Siro baru bikin FIGC khawatir

Italy
AC Milan
Inter
European Championship

Pada 1 Oktober, FIGC harus mengajukan kepada UEFA lima kota kandidat, dan proyek stadion baru di Milan mengalami keterlambatan.

Milan berisiko tidak masuk di antara kota tuan rumah Euro 2032, turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Italia dan Turki. Sebuah skenario yang saat ini tampak nyaris utopis dan tak ingin dipertimbangkan oleh siapa pun pencinta sepak bola, tetapi tidak bisa diabaikan.


Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, berkas yang terkait dengan Milan memang memunculkan lebih dari sedikit kekhawatiran di lingkungan FIGC dan, setidaknya untuk saat ini, belum menjamin ibu kota Lombardia itu satu dari lima slot yang dialokasikan untuk kota-kota Italia yang akan menjadi tuan rumah ajang tersebut.


  • Berpacu melawan waktu

    San Siro lama praktis sudah tersingkir dari persaingan. Jadi bagi Milan, semuanya kini bergantung pada San Siro yang baru. Proyeknya tidak dipertanyakan, tetapi tenggat waktu menjadi simpul utama persoalan ini. Penyelesaian pekerjaan dijadwalkan pada Juni 2031, batas waktu yang ditetapkan UEFA. Tenggat yang harus dipenuhi tanpa ruang untuk kesalahan: bahkan penundaan sekecil apa pun atau perubahan rencana sekecil apa pun bisa terbukti menentukan, baik secara positif maupun negatif, bagi pencalonan Milan. Perjalanannya, bagaimanapun, masih panjang dan sama sekali tidak bebas dari hambatan. Sebelum pembukaan area konstruksi, yang dijadwalkan pada 2028, harus dilalui presentasi proyek, Rencana Pelaksanaan, fase masukan, dan studi dampak lingkungan, hingga akhirnya mencapai persetujuan final atas Rencana Pelaksanaan. Milan dan San Siro yang baru karena itu harus berakselerasi. Kalender tidak memberi banyak waktu: pada 1 Oktober mendatang FIGC harus menyampaikan kepada UEFA lima kota Italia yang menjadi kandidat, dengan kemungkinan juga mencantumkan beberapa lokasi cadangan.


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  • Persaingan ketat

    Dan masalahnya, bagi Milan, adalah persaingan tidak kurang. Roma akan datang ke agenda Oktober dengan bahkan dua pencalonan berbobot: Stadio Olimpico, yang membutuhkan pekerjaan renovasi, dan stadion baru di Pietralata, yang proses proseduralnya sudah lebih maju sekitar satu tahun dibandingkan San Siro baru. Di belakang ibu kota, daftar kandidat tetap panjang dan berkualitas. Juventus Stadium dipastikan akan dimasukkan dalam dokumen pencalonan, sementara Napoli dan Florence siap melanjutkan pekerjaan renovasi penting pada stadion masing-masing. Dan belum selesai di situ. Palermo, Bologna, Bari, Genoa, Lecce, Salerno, Turin, dan Verona juga memiliki proyek dan ambisi yang konkret, dengan dokumen pencalonan yang tidak bisa diremehkan. Perburuan menuju Euro 2032, dengan demikian, sudah dimulai. Dan Milan, secara paradoks, berisiko harus memainkan laga terpentingnya jauh dari lapangan: San Siro baru harus mematuhi tenggat waktu dan tahapan birokrasi, karena prestise sepak bola kota itu, sendirian, tidak akan cukup untuk menjamin tempat di antara lima tuan rumah Italia untuk Piala Eropa.


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