Milan berisiko tidak masuk di antara kota tuan rumah Euro 2032, turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Italia dan Turki. Sebuah skenario yang saat ini tampak nyaris utopis dan tak ingin dipertimbangkan oleh siapa pun pencinta sepak bola, tetapi tidak bisa diabaikan.





Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, berkas yang terkait dengan Milan memang memunculkan lebih dari sedikit kekhawatiran di lingkungan FIGC dan, setidaknya untuk saat ini, belum menjamin ibu kota Lombardia itu satu dari lima slot yang dialokasikan untuk kota-kota Italia yang akan menjadi tuan rumah ajang tersebut.



