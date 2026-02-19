Ethan Nwaneri siap mendapat dorongan besar di Marseille dengan manajer baru setelah Mikel Arteta menanggapi kekhawatiran terkait penampilannya

Nwaneri mendapat dorongan yang tepat waktu di Marseille setelah raksasa Prancis tersebut menunjuk pelatih kepala baru untuk menstabilkan tim. Kehilangan De Zerbi secara tiba-tiba pada awal bulan ini awalnya dianggap sebagai pukulan berat bagi Arsenal dan bakat muda mereka, mengingat peran kunci De Zerbi dalam meyakinkan The Gunners untuk menyetujui peminjaman sementara. De Zerbi adalah pendukung utama kesepakatan tersebut, meninggalkan Nwaneri dalam keadaan tidak pasti ketika lanskap kepelatihan di Prancis Selatan berubah secara mendadak.

Meskipun terjadi periode kacau di balik layar - yang secara mengejutkan melihat direktur olahraga Medhi Benatia keluar dan kembali ke posisinya dalam jendela waktu 48 jam - Marseille bertindak dengan tegas untuk mengisi kekosongan kepelatihan. Marseille mengumumkan pada Rabu bahwa Beye telah mengambil alih kendali. Mantan bek Newcastle United ini merupakan wajah familiar bagi pendukung lokal, setelah mewakili Marseille selama karier bermainnya yang gemilang, dan kini ia kembali ke klub yang sangat membutuhkan identitas taktis.

Penunjukan ini dianggap sebagai langkah berani oleh petinggi Marseille, terutama mengingat Beye baru saja dipecat oleh Rennes pekan lalu setelah empat kekalahan beruntun. Namun, rekam jejaknya secara keseluruhan menunjukkan ada lebih dari sekadar hasil beberapa pertandingan terakhirnya, mengingat ia membawa Rennes meraih delapan kemenangan dari sembilan pertandingan antara November hingga awal tahun ini.