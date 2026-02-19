AFP
Ethan Nwaneri siap mendapat dorongan besar di Marseille dengan manajer baru setelah Mikel Arteta menanggapi kekhawatiran terkait penampilannya
Beye mengambil alih kendali di Stade Velodrome.
Nwaneri mendapat dorongan yang tepat waktu di Marseille setelah raksasa Prancis tersebut menunjuk pelatih kepala baru untuk menstabilkan tim. Kehilangan De Zerbi secara tiba-tiba pada awal bulan ini awalnya dianggap sebagai pukulan berat bagi Arsenal dan bakat muda mereka, mengingat peran kunci De Zerbi dalam meyakinkan The Gunners untuk menyetujui peminjaman sementara. De Zerbi adalah pendukung utama kesepakatan tersebut, meninggalkan Nwaneri dalam keadaan tidak pasti ketika lanskap kepelatihan di Prancis Selatan berubah secara mendadak.
Meskipun terjadi periode kacau di balik layar - yang secara mengejutkan melihat direktur olahraga Medhi Benatia keluar dan kembali ke posisinya dalam jendela waktu 48 jam - Marseille bertindak dengan tegas untuk mengisi kekosongan kepelatihan. Marseille mengumumkan pada Rabu bahwa Beye telah mengambil alih kendali. Mantan bek Newcastle United ini merupakan wajah familiar bagi pendukung lokal, setelah mewakili Marseille selama karier bermainnya yang gemilang, dan kini ia kembali ke klub yang sangat membutuhkan identitas taktis.
Penunjukan ini dianggap sebagai langkah berani oleh petinggi Marseille, terutama mengingat Beye baru saja dipecat oleh Rennes pekan lalu setelah empat kekalahan beruntun. Namun, rekam jejaknya secara keseluruhan menunjukkan ada lebih dari sekadar hasil beberapa pertandingan terakhirnya, mengingat ia membawa Rennes meraih delapan kemenangan dari sembilan pertandingan antara November hingga awal tahun ini.
Perubahan taktik menguntungkan pemain pinjaman Arsenal.
Bagi para penonton di London, preferensi taktis Beye dapat menjadi platform yang ideal bagi Nwaneri untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Selama masa kejayaannya di Rennes dan bahkan selama minggu-minggu terakhirnya yang sulit sebagai pelatih, Beye secara konsisten mengutamakan formasi lima bek atau sistem pertahanan tiga orang. Pilihan struktural ini diperkirakan akan menjadi ciri khas perannya di Marseille, menciptakan peran khusus bagi gelandang kreatif yang sangat cocok dengan kemampuan Nwaneri. Beroperasi sebagai salah satu dari dua gelandang serang, pemain muda Arsenal ini menunjukkan mengapa dia begitu dihargai saat mencetak gol hanya 13 menit setelah debutnya melawan Lens.
Kebutuhan akan perubahan taktik menjadi jelas dalam pertandingan terakhir klub - imbang 2-2 melawan Strasbourg - di mana pemain muda Inggris itu tetap menjadi cadangan yang tidak dimainkan. Dengan tidak ada lagi pertandingan Eropa di kalender untuk sisa musim ini, Nwaneri kemungkinan akan senang melihat manajer baru yang siap menerapkan sistem yang menempatkannya dalam posisi paling efektif. Seperti yang diungkapkan Arteta mengenai perkembangan pemain tersebut: "Pada akhirnya, kita harus mengambil keputusan pada saat itu, memahami konteksnya, dan keputusan terbaik untuk klub, untuk Ethan, tentu saja itu adalah baginya untuk pergi dan mengalami lingkungan yang berbeda."
Arteta menjelaskan keputusan Januari.
Ketika ditanya apakah dia menyesal membiarkan pemain berusia 18 tahun itu pergi dengan status pinjaman mengingat masalah skuad saat ini di Emirates, Arteta jujur tentang ketidakpastian musim ini. "Itu mudah diucapkan. Setelah membuat keputusan, siapa yang bisa memprediksi bahwa Mikel [Merino] akan absen selama lima bulan dan Kai [Havertz]?" kata manajer Arsenal itu.
Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa pengembangan jangka panjang pemain tetap menjadi prioritas, meskipun tim yang saat ini bersaing untuk gelar Premier League menghadapi masalah pemilihan pemain dalam jangka pendek. Dia menekankan bahwa peminjaman tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara sepak bola muda dan level senior, sesuatu yang mungkin tidak tercapai jika pemain tersebut tetap di London musim ini.
Sebuah awal yang baru di bawah bimbingan Beye
Semua mata kini tertuju pada Stade Velodrome untuk melihat apakah Beye dapat mewujudkan visinya untuk memasukkan pemain muda ke dalam starting XI-nya. Masa transisi akan singkat, karena para penggemar Marseille menuntut hasil segera untuk kembali ke tiga besar Ligue 1. Bagi Nwaneri, pergantian manajer mewakili "awal yang baru" untuk membuktikan bahwa dia dapat menjadi pusat kreativitas tim di bawah pelatih yang menyukai profilnya.
Keharmonisan taktis antara formasi 3-4-2-1 yang disukai Beye dan performa apik Nwaneri menunjukkan bahwa pemain muda ini bisa kembali ke skuad utama secepatnya pada akhir pekan ini. Dengan tekanan kompetisi Eropa yang hilang, fokus sepenuhnya tertuju pada konsistensi domestik. Marseille akan kembali beraksi di Ligue 1 saat mereka bertandang ke Brest pada Jumat.
