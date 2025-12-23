EPL Team of the Season GFXGetty/GOAL
Yosua Arya dan Richard Martin

Erling Haaland, Declan Rice & Tim Terbaik Liga Primer 2025/26 Sejauh Ini Versi GOAL

Musim Liga Primer kali ini dipenuhi dengan keseruan. Arsenal, Manchester City dan Aston Villa terlibat dalam persaingan perebutan gelar juara, sementara hampir seluruh tim lainnya bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Bahkan, klasemen begitu ketat sehingga terasa lebih seperti Championship daripada Liga Primer, dengan kemenangan beruntun sudah cukup untuk mengangkat tim dari posisi ke-15 ke lima besar.

Kisah musim ini adalah kejatuhan mengejutkan Liverpool setelah meraih gelar juara musim lalu dan menghabiskan £446 juta di bursa transfer, dan hal itu memungkinkan Arsenal untuk mengambil alih dan melaju. Namun, mereka baru-baru ini disusul oleh City yang telah menemukan ritme permainan mereka dan Villa yang bangkit dari awal yang kurang baik untuk meraih serangkaian hasil luar biasa.

Sunderland telah mematahkan tren tim promosi yang menghabiskan seluruh musim untuk menghindari degradasi, dengan tim asuhan Regis Le Bris menyajikan pertunjukkan yang mengesankan seperti mencuri poin dari Arsenal dan Liverpool serta menang di kandang Chelsea untuk memberi mereka peluang nyata lolos ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Brentford juga menentang ekspektasi bahwa mereka akan terdegradasi, sebagian besar berkat seorang penyerang Brasil yang sebelumnya kurang dikenal.

Dan menjelang pertandingan-pertandingan menjelang liburan serta pertengahan musim, GOAL telah menyusun 11 pemain terbaik gabungan dari semua 20 tim...

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK: David Raya (Arsenal)

    David Raya membuka musim dengan tiga penyelamatan gemilang dalam kemenangan di laga pembuka melawan Manchester United, dan hanya kebobolan tiga gol dalam sepuluh pertandingan pertamanya.

    Oleh karena itu, meskipun pertahanan yang kokoh di depannya pantas mendapat banyak pujian atas rekor pertahanan terbaik Arsenal di divisi ini, Raya telah menambahkan lapisan keamanan lain dengan secara ahli menjaga gawang dan melakukan sejumlah penyelamatan berharga.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENALAFP

    RB: Jurrien Timber (Arsenal)

    Mantan pelatih Tottenham Tim Sherwood baru-baru ini menyebut Jurrien Timber sebagai bek sayap terbaik di Liga Primer, sementara Gary Neville bahkan lebih jauh lagi, menyebut bek Arsenal itu sebagai 'bek sayap terbaik di dunia'. Para penggemar Meriam London tentu akan setuju.

    Pemain asal Belanda ini - yang belajar di Ajax sebagai bek tengah - telah berhasil mengamankan tempat di tim asuhan Mikel Arteta baik sebagai bek kiri maupun bek kanan di berbagai titik selama dua setengah musimnya di klub. Namun, musim ini ia telah menetapkan posisinya di bek kanan, menggantikan Ben White yang sebelumnya tak tergantikan.

    Perpaduan antara kemampuan Timber yang rapi dalam penguasaan bola dan fisik yang mengintimidasi telah membantunya bertransisi dengan mulus ke posisi bek sayap, dan ia telah mengembangkan kombinasi yang jauh lebih baik dengan Bukayo Saka.

  • Burnley v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    CB: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Gabriel Magalhaes mewakili kekuatan pertahanan Arsenal dan ancaman dari bola mati lebih dari siapa pun, jadi kekhawatiran yang wajar muncul ketika ia mengalami cedera selama jeda internasional November lalu. Kekhawatiran itu terbukti benar karena Arsenal kebobolan lima gol dalam lima pertandingan liga yang ia lewatkan, setelah sebelumnya kebobolan lima gol dalam 11 pertandingan yang ia mainkan.

    Gol dan assist Gabriel telah memberikan enam poin bagi Arsenal, dan seiring persaingan perebutan gelar semakin memanas, kembalinya Gabriel sangat dinantikan oleh Arteta.

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi (Crystal Palace)

    Marc Guehi dikabarkan marah kepada Crystal Palace karena menghalangi kepindahannya ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer, tetapi ia tidak menunjukkan hal itu, malah bermain dengan konsistensi yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu menjadi lebih menentukan.

    Pertahanan Palace adalah yang terkokoh kedua setelah Arsenal hingga kekalahan telak di Leeds, dan Guehi adalah alasan utamanya. Ia juga menjadi senjata mematikan di kotak penalti lawan, seperti mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir melawan Fulham dan memberikan assist dalam kemenangan tipis atas Burnley dan Liverpool. Ini akan menjadi musim terakhir Guehi di Selhurst Park, tetapi ia tidak berpuas diri, dan penampilannya yang luar biasa berarti ia akan memiliki pilihan klub-klub top Eropa sebagai pemain bebas transfer musim panas mendatang.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    LB: Marc Cucurella (Chelsea)

    Marc Cucurella bisa dibilang salah satu pemain yang paling berkembang di Liga Primer selama tiga tahun terakhir. Ia menjadi sasaran banyak lelucon di musim pertamanya di Chelsea dan tidak terbantu oleh ketidakstabilan di sekitar Stamford Bridge karena mereka berganti tiga manajer.

    Ia mulai berkembang di bawah arahan Mauricio Pochettino, tetapi telah mencapai level yang jauh lebih tinggi sejak Enzo Maresca mengambil alih, dengan  visi sepakbola mnajer tersebut mirip dengan Pep Guardiola dan sangat cocok untuk Cucurella mengingat latar belakangnya di akademi La Masia Barcelona.

  • Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty

    RW: Jeremy Doku (Manchester City)

    Jeremy Doku menampilkan salah satu performa individu terbaik dalam pertandingan Liga Primer tingkat atas ketika ia seorang diri memukau Liverpool pada bulan November, tapi penampilan itu bukanlah satu-satunya kilauan kualitasnya di sepanjang musim ini.

    Doku selalu memiliki kemampuan untuk memperdayai para bek, tetapi dalam setahun terakhir ia telah meningkatkan pengambilan keputusannya dan umpan akhirnya, menjadikannya pemain sayap yang komplet dan mimpi buruk bagi lawan. Seperti kata Daniel Sturridge: "Siapa pun yang ia hadapi, tidak peduli siapa pun itu, ia akan menimbulkan masalah bagi Anda."

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    CM: Declan Rice (Arsenal)

    Arsenal merekrut Declan Rice karena mereka menganggapnya sebagai gelandang bertahan ideal, tetapi ia telah berkembang menjadi pemain yang sangat berbeda dalam tiga musimnya di klub tersebut.

    Rice memiliki semua yang Anda inginkan dari seorang gelandang: kemauan untuk masuk ke lini pertahanan dan membangun serangan dari sana, kemampuan umpan untuk mengubah arah permainan dalam sekejap, ditambah dengan kemampuan tendangan bebas yang mematikan. Tetapi tanyakan kepada pelatihnya apa yang membuat Rice menonjol dan dia akan mengatakan pengaruh yang telah ia berikan kepada semua orang.

    "Dampak yang dia berikan pada tim sangat besar," kata Arteta bulan lalu. "Saya sudah mengenalnya sejak lama dan saya tahu bagaimana dia bisa berkembang dan mengubah tim. Dia tentu telah melakukannya dan mungkin melampaui ekspektasi tersebut."

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes baru-baru ini mengklaim bahwa petinggi Manchester United akan senang menjualnya pada musim panas ketika Al-Hilal menghubunginya, tetapi mereka pasti senang telah membiarkan Ruben Amorim mengambil keputusan akhir karena Fernandes tetap sangat penting, sekali lagi memikul beban Setan Merah.

    Ia telah memberikan assist terbanyak di Liga Primer (tujuh) dan memiliki kontribusi gol langsung tertinggi kedua (12) di liga utama - meskipun diminta untuk bermain lebih dalam daripada tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada pemain lain di skuad United yang memiliki kemampuan untuk mengatur permainan.

    Sekarang Fernandes akhirnya menyerah pada cedera setelah tampak tak terkalahkan selama enam tahun terakhir, penggemar United seharusnya sangat khawatir.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    LW: Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Persaingan untuk mendapatkan Antoine Semenyo telah dimulai, dengan Tottenham, Liverpool, Manchester City dan Manchester United semuanya menunjukkan kesediaan untuk membayar klausul pelepasannya sebesar £65 juta pada bulan Januari. Berdasarkan performanya musim ini, harga tersebut tampak seperti harga yang murah.

    Semenyo adalah salah satu winger paling cepat di liga, dan telah melakukan lebih banyak tembakan daripada pemain lain selain Erling Haaland. Selama beberapa pekan, hanya bomber Man City itu yang memiliki lebih banyak gol dan assist daripada Semenyo, dan meskipun penyerang Ghana ini mengalami paceklik gol selama dua bulan, ia tetap berada di urutan ketiga dalam daftar tersebut.

  • Erling Haaland Manchester CityGetty Images

    ST: Erling Haaland (Manchester City)

    Haaland tampak sangat bertekad untuk merebut kembali Sepatu Emas setelah 'meminjamkannya' kepada Mohamed Salah musim lalu. Musim ini terbukti menjadi musim paling produktifnya sejak musim debutnya yang memecahkan rekor di City, dengan mencetak 19 gol dalam 17 pertandingan pertamanya, serta mencatatkan tiga assist.

    Haaland kini semakin penting bagi harapan City untuk meraih gelar juara, setelah mencetak 44 persen dari total gol mereka, dan ia hanya gagal mencetak gol dalam lima pertandingan. Gaya permainannya juga telah meningkat pesat, dan meskipun penghargaan pencetak gol terbanyak adalah miliknya, jika ia mampu membawa City meraih gelar juara, sulit untuk membayangkan bagaimana ia tidak akan meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA juga.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ST: Igor Thiago (Brentford)

    Ketika Brentford melepas Yoane Wissa dan Bryan Mbeumo musim panas lalu, mereka pasti bertanya-tanya dari mana gol akan datang. Kedua pemain tersebut telah mencetak 59% dari total gol The Bees di Liga Primer musim lalu.

    Jawabannya muncul dalam sosok Igor Thiago, yang datang dari Club Brugge pada tahun 2024 tetapi melewatkan sebagian besar musim debutnya karena cedera. Pemain Brasil ini telah membuktikan dirinya sebagai target man ideal bagi tim asuhan Keith Andrews, mencetak lebih banyak gol (11) daripada setiap pemain di liga selain Haaland. Memang, lima golnya berasal dari penalti, tetapi kemudahan Thiago dalam mengeksekusi penalti memunculkan lebih banyak perbandingan dengan pemain yang seharusnya ia gantikan: Ivan Toney.

