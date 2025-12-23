Erling Haaland, Declan Rice & Tim Terbaik Liga Primer 2025/26 Sejauh Ini Versi GOAL

Kisah musim ini adalah kejatuhan mengejutkan Liverpool setelah meraih gelar juara musim lalu dan menghabiskan £446 juta di bursa transfer, dan hal itu memungkinkan Arsenal untuk mengambil alih dan melaju. Namun, mereka baru-baru ini disusul oleh City yang telah menemukan ritme permainan mereka dan Villa yang bangkit dari awal yang kurang baik untuk meraih serangkaian hasil luar biasa.

Sunderland telah mematahkan tren tim promosi yang menghabiskan seluruh musim untuk menghindari degradasi, dengan tim asuhan Regis Le Bris menyajikan pertunjukkan yang mengesankan seperti mencuri poin dari Arsenal dan Liverpool serta menang di kandang Chelsea untuk memberi mereka peluang nyata lolos ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Brentford juga menentang ekspektasi bahwa mereka akan terdegradasi, sebagian besar berkat seorang penyerang Brasil yang sebelumnya kurang dikenal.

Dan menjelang pertandingan-pertandingan menjelang liburan serta pertengahan musim, GOAL telah menyusun 11 pemain terbaik gabungan dari semua 20 tim...