Erik Ten Hag Is Back! Eks Manajer Manchester United Dapat Peran Mengejutkan Di Klub Ini
Ten Hag kembali bekerja setelah tahun 2025 yang sulit
Ten Hag dipecat oleh Leverkusen hanya setelah tiga pertandingan di musim 2025/26, meskipun ia dikaitkan dengan pekerjaan manajerial lain segera setelah meninggalkan BayArena. Ia dipertimbangkan oleh Wolves yang sedang berjuang di Liga Primer sebagai pengganti Vitor Pereira setelah awal musim yang buruk, sementara kembalinya ke bangku pelatih di Ajax juga menjadi pertimbangan sebelum ia menolak tawaran dari raksasa Amsterdam tersebut.
FC Twente tunjuk Ten Hag sebagai direktur teknik
Pada hari Selasa, Twente mengkonfirmasi bahwa Ten Hag akan mulai bekerja kembali dengan klub tersebut mulai Februari, sebelum secara resmi mengambil alih pekerjaan sebagai direktur teknik mulai awal musim 2026/27.
Sebuah pernyataan dari Twente berbunyi: "Erik ten Hag (55) akan bergabung dengan FC Twente pada tanggal 1 Februari. Ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028. Mulai musim 2026-2027, Ten Hag akan menggantikan direktur teknik saat ini, Jan Streuer, yang baru-baru ini mengumumkan pensiunnya setelah musim berakhir. Ten Hag akan mulai bekerja di organisasi sepakbola FC Twente menjelang musim baru."
"Ten Hag kembali ke klub tempat ia memulai karier profesionalnya. Ia menikmati kesuksesan besar sebagai pemain di FC Twente dan memegang posisi kepelatihan pertamanya di sana."
Ten Hag berkata: "Saya pikir ini luar biasa dan istimewa untuk kembali ke FC Twente, tempat saya menjadi pendukung di Het Diekman sejak saya masih kecil. Karier sepakbola dan kepelatihan saya dimulai di sini. Dengan pengalaman saya dalam pengembangan pemain muda, pembentukan tim, dan budaya olahraga elite, saya ingin memperkuat fondasi teknis FC Twente bersama dengan Dewan Pengawas, manajemen dan staf, sehingga klub dapat secara berkelanjutan mewujudkan potensinya sebagai andalan regional."
Manajer umum Twente Dominique Scholten mengatakan: "Kami sangat senang menyambut Erik ten Hag ke FC Twente. Mulai musim depan, Erik akan menggantikan Jan Streuer, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap status FC Twente saat ini selama lima setengah tahun terakhir. Kami sangat berterima kasih kepada Jan atas hal itu."
“Erik memiliki rekam jejak yang luar biasa di dunia sepakbola, dan hubungannya dengan FC Twente selalu sangat kuat. Di FC Twente, ia menjabat sebagai pelatih muda, kepala akademi, dan asisten pelatih, dan kemudian sebagai pelatih kepala dan manajer teknik di klub-klub ternama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami telah menjalin kontak secara teratur selama beberapa bulan terakhir, dan percakapan kami dengan cepat mengungkapkan ambisi yang kuat untuk mengembangkan FC Twente lebih lanjut. Ambisi ini sejalan dengan strategi yang baru-baru ini kami presentasikan. Kami meningkatkan standar dan lebih memprofesionalkan organisasi sepakbola. Kami mengambil langkah pertama ke arah ini tahun lalu dengan kedatangan Tim Gilissen.”
Ten Hag sempat dirumorkan bakal tukangi Twente
Saat masih menjadi manajer di Old Trafford, United asuhan Ten Hag berhadapan dengan Twente selama fase liga Europa League 2024/25. Hasil imbang 1-1 di Manchester terbukti menjadi salah satu pertandingan terakhirnya sebagai pelatih.
"Saya lebih suka bermain melawan tim lain [selain Twente]. Tidak menyenangkan harus menyakiti sesuatu yang Anda cintai," kata Ten Hag sebelum pertandingan itu.
"Yah, ada banyak koneksi antara MUFC dan FC Twente. Antara saya dan Rene Hake, saya dan Ruud [van Nistelrooy]. Juga, koneksi yang terjalin melalui berbagai pemain Ajax yang pernah kami ajak bekerja sama."
Dilaporkan pada bulan September bahwa Twente bahkan mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali Ten Hag sebagai manajer, dan rumor tersebut semakin kuat ketika ia terlihat menghadiri pertandingan Eredivisie mereka melawan mantan klubnya, Ajax, sebulan kemudian. Namun, ia malah akan bertugas dalam peran yang berbeda di klub yang dicintainya.
Man United masih mencari pengganti Amorim
Ten Hag didepak oleh United pada November 2024 dan digantikan oleh bos Sporting CP Ruben Amorim. Namun, pelatih asal Portugal tersebut dipecat oleh klub pada Senin pagi, dan salah satu pendahulu Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, kini berpeluang kembali ke Old Trafford untuk mengisi jabatan interim.
