Erik Ten Hag Is Back! Eks Manajer Manchester United Dapat Peran Mengejutkan Di Klub Ini

Pada hari Selasa, Twente mengkonfirmasi bahwa Ten Hag akan mulai bekerja kembali dengan klub tersebut mulai Februari, sebelum secara resmi mengambil alih pekerjaan sebagai direktur teknik mulai awal musim 2026/27.

Sebuah pernyataan dari Twente berbunyi: "Erik ten Hag (55) akan bergabung dengan FC Twente pada tanggal 1 Februari. Ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028. Mulai musim 2026-2027, Ten Hag akan menggantikan direktur teknik saat ini, Jan Streuer, yang baru-baru ini mengumumkan pensiunnya setelah musim berakhir. Ten Hag akan mulai bekerja di organisasi sepakbola FC Twente menjelang musim baru."

"Ten Hag kembali ke klub tempat ia memulai karier profesionalnya. Ia menikmati kesuksesan besar sebagai pemain di FC Twente dan memegang posisi kepelatihan pertamanya di sana."

Ten Hag berkata: "Saya pikir ini luar biasa dan istimewa untuk kembali ke FC Twente, tempat saya menjadi pendukung di Het Diekman sejak saya masih kecil. Karier sepakbola dan kepelatihan saya dimulai di sini. Dengan pengalaman saya dalam pengembangan pemain muda, pembentukan tim, dan budaya olahraga elite, saya ingin memperkuat fondasi teknis FC Twente bersama dengan Dewan Pengawas, manajemen dan staf, sehingga klub dapat secara berkelanjutan mewujudkan potensinya sebagai andalan regional."

Manajer umum Twente Dominique Scholten mengatakan: "Kami sangat senang menyambut Erik ten Hag ke FC Twente. Mulai musim depan, Erik akan menggantikan Jan Streuer, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap status FC Twente saat ini selama lima setengah tahun terakhir. Kami sangat berterima kasih kepada Jan atas hal itu."

“Erik memiliki rekam jejak yang luar biasa di dunia sepakbola, dan hubungannya dengan FC Twente selalu sangat kuat. Di FC Twente, ia menjabat sebagai pelatih muda, kepala akademi, dan asisten pelatih, dan kemudian sebagai pelatih kepala dan manajer teknik di klub-klub ternama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami telah menjalin kontak secara teratur selama beberapa bulan terakhir, dan percakapan kami dengan cepat mengungkapkan ambisi yang kuat untuk mengembangkan FC Twente lebih lanjut. Ambisi ini sejalan dengan strategi yang baru-baru ini kami presentasikan. Kami meningkatkan standar dan lebih memprofesionalkan organisasi sepakbola. Kami mengambil langkah pertama ke arah ini tahun lalu dengan kedatangan Tim Gilissen.”