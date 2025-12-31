(C)Getty Images
Enzo Maresca Terancam Dipecat Jika Chelsea Tak Membaik Di Januari
Chelsea memperlihatkan performa buruk pada Desember
Enzo Maresca bisa saja dipecat Chelsea jika hasil yang merela peroleh sepanjang Januari tidak membaik. Laporan terbaru dari Sky Sports menyebutkan, Chelsea diyakini sedang mempertimbangkan untuk memecat Maresca setelah selama Desember memperoleh hasil buruk yang membuat klub tersebut keluar dari persaingan perebutan gelar, dan turun ke posisi kelima di klasemen liga.
Tim asal London barat itu mengalami kekalahan melawan Leeds United dan Atalanta di Liga Primer dan Liga Champions pada awal bulan, sehingga berada di peringkat ke-13 klasemen kompetisi klub utama Eropa, yang berarti mereka secara realistis perlu mengalahkan Pafos dan Napoli dalam dua laga terakhir untuk memiliki peluang lolos otomatis ke babak 16 besar.
Chelsea juga bermain imbang dua kali dengan Bournemouth, dan sekali melawan Newcastle United pada Desember, sementara mereka dikalahkan Aston Villa 2-1 Sabtu lalu. Itu berarti mereka telah kehilangan 13 poin dari posisi unggul di liga musim ini, enam di antaranya hilang di Stamford Bridge.
The Blues memang memastikan tempat mereka di semi-final Carabao Cup, di mana mereka akan menghadapi Arsenal dalam dua leg, meski kemenangan 3-1 atas pemimpin klasemen League One, Cardiff City, sudah dapat diprediksi.
Pelatih asal Italia itu menuai kontroversi dengan komentar samar
Dalam satu-satunya kemenangan Chelsea di bulan Desember, Maresca menuai kontroversi ketika mengatakan persiapan timnya melawan Everton merupakan '48 jam terburuknya' sejak penunjukannya pada Juni 2024.
Ketika ditanya siapa yang dia maksud dengan menyebutkan kurangnya dukungan yang dirasakan, pria berusia 45 tahun itu bersikeras dia 'mencintai' fans Chelsea, yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah dia mengkritik kurangnya dukungan dari pemilik bersama klub, Todd Boehly dan Clearlake Capital, yang dipimpin Behdad Eghbali.
Maresca mengatakan dalam konferensi pers selepas pertandingan: “Inilah alasan mengapa saya memuji para pemain, karena dengan begitu banyak masalah mereka sudah bermain sangat baik setelah minggu yang rumit. Sejak saya bergabung dengan klub ini, 48 jam terakhir adalah 48 jam terburuk, karena banyak orang tidak mendukung kami. Jadi saya sangat senang untuk Malo (Gusto) pada saat itu, karena upaya dari Malo dan yang lainnya menunjukkan mereka semua ada di sini, dan ingin membantu klub ini.”
“48 jam terburuk sejak saya bergabung dengan klub ini, karena orang-orang tidak mendukung saya dan tim. Secara umum. Saya mencintai fans, dan saya sangat senang dengan fans.”
Chelsea & Maresca menghadapi Januari yang menentukan
Setelah pernyataannya selepas pertandingan melawan Everton, selain performa Chelsea yang mengkhawatirkan, Sky Sports mengklaim Maresca perlu menghentikan penurunan performa klub di bulan Januari jika dia ingin tetap berada di klub.
Chelsea memulai tahun 2026 dengan perjalanan berat ke markas Manchester City yang sedang berada di puncak klasemen pada hari Minggu, dengan gelandang berpengaruh Moises Caicedo diskors akibat akumulasi untuk laga di Stadion Etihad itu.
Anak asuh Maresca kemudian akan membuka kampanye Piala FA dengan perjalanan tandang ke markas tim Championship yang sedang berjuang menghindari degradasi, Charlton Athletic, pada 10 Januari, sebelum mereka menjamu Arsenal di leg pertama semi-final Carabao Cup empat hari kemudian.
Caicedo juga diskors untuk pertandingan itu, setelah menerima kartu kuning dalam kemenangan turnamen sebelumnya atas Wolverhampton Wanderers dan Cardiff City, dengan leg kedua berlangsung pada 3 Februari di Emirates.
The Blues juga memiliki tugas di Liga Champions bulan ini
Chelsea juga akan menjamu tim kecil Siprus, Pafos, di Liga Champions pada 21 Januari, sementara juara dua kali kompetisi ini akan menyelesaikan komitmen fase liga mereka dengan perjalanan ke Napoli, yang dilatih oleh mantan bos The Blues Antonio Conte, satu pekan kemudian.
Chelsea saat ini berada di peringkat 13 klasemen, dua poin di luar delapan besar sebagai jalan mendapatkan tiket otomatis ke babak 16 besar.
Mereka pun menghadapi pertandingan Liga Primer melawan Fulham (7 Januari/tandang), Brentford (17 Januari/kandang) dan Crystal Palace (25 Januari/tandang).
Maresca membawa Chelsea meraih dua trofi besar di musim pertamanya.
Setelah membawa Leicester City promosi ke Liga Primer pada musim 2023/24, Maresca diangkat sebagai manajer Chelsea dengan kontrak lima tahun. Dia menggantikan Mauricio Pochettino di kursi pelatih Stamford Bridge setelah arsitek asal Argentina itu pergi atas kesepakatan bersama, sehingga hanya satu musim di klub tersebut.
Di musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Maresca membawa Chelsea meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA, sementara klub tersebut juga finis di posisi keempat di Liga Primer, memastikan kualifikasi mereka untuk Liga Champions musim ini.
