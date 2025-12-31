Enzo Maresca bisa saja dipecat Chelsea jika hasil yang merela peroleh sepanjang Januari tidak membaik. Laporan terbaru dari Sky Sports menyebutkan, Chelsea diyakini sedang mempertimbangkan untuk memecat Maresca setelah selama Desember memperoleh hasil buruk yang membuat klub tersebut keluar dari persaingan perebutan gelar, dan turun ke posisi kelima di klasemen liga.

Tim asal London barat itu mengalami kekalahan melawan Leeds United dan Atalanta di Liga Primer dan Liga Champions pada awal bulan, sehingga berada di peringkat ke-13 klasemen kompetisi klub utama Eropa, yang berarti mereka secara realistis perlu mengalahkan Pafos dan Napoli dalam dua laga terakhir untuk memiliki peluang lolos otomatis ke babak 16 besar.

Chelsea juga bermain imbang dua kali dengan Bournemouth, dan sekali melawan Newcastle United pada Desember, sementara mereka dikalahkan Aston Villa 2-1 Sabtu lalu. Itu berarti mereka telah kehilangan 13 poin dari posisi unggul di liga musim ini, enam di antaranya hilang di Stamford Bridge.

The Blues memang memastikan tempat mereka di semi-final Carabao Cup, di mana mereka akan menghadapi Arsenal dalam dua leg, meski kemenangan 3-1 atas pemimpin klasemen League One, Cardiff City, sudah dapat diprediksi.