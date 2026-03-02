Enzo Fernandez disarankan untuk melupakan perbandingan dengan Frank Lampard, sementara mantan bintang Chelsea itu mendorong gelandang Argentina untuk fokus pada 'mendominasi' pertandingan

Mantan bintang Chelsea, Sinclair - yang berbicara melalui Covers, platform yang memantau promosi sportsbook - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Fernandez bisa meniru mantan idola penggemar: “Orang-orang membandingkan pemain dengan Frank Lampard, apa yang dia lakukan di Chelsea. Saya pribadi tidak melihat ada yang bisa melakukannya lagi. Bagi saya, dia adalah gelandang pencetak gol terbaik yang pernah ada di negara ini, dan statistik membuktikannya.

“Tapi menurut saya, target Enzo harus mencetak dua digit setiap musim, terutama saat dia bermain sedikit lebih tinggi di lapangan. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan peluang, masuk ke kotak penalti, dan mencetak gol. Dia memiliki ketenangan di depan gawang.

“Saya ingin melihatnya fokus pada permainan keseluruhan dan mendominasi pertandingan. Saya tahu dia memiliki [Moises] Caicedo di belakangnya, yang luar biasa musim ini dan melakukan banyak pekerjaan kotor untuknya di tengah lapangan. Tapi saya ingin melihatnya berusaha meningkatkan permainan keseluruhan, bukan hanya mencetak gol.

“Tapi saya pikir dia telah berkembang sebagai pemain. Saya pikir musim lalu dia mungkin sedikit kesulitan, tapi itu mungkin karena Caicedo juga sedang menyesuaikan diri, mencari ritme permainannya musim lalu. Tapi musim ini, kerja sama antara keduanya jauh lebih kuat.

“Saya pikir targetnya harus mencetak dua digit setiap musim. Saya akan sangat terkejut jika dia menjadi gelandang yang mencetak 20 gol. Jika dia melakukannya, itu berarti Chelsea mungkin berada di puncak liga dan menjadi kekuatan utama lagi. Jadi saya akan sangat senang dengan itu. Tapi, ya, kita lihat saja ke mana dia akan pergi dari sana, tapi dia sedang berkembang dan itu bagus untuk dilihat.”