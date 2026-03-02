Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Enzo Fernandez disarankan untuk melupakan perbandingan dengan Frank Lampard, sementara mantan bintang Chelsea itu mendorong gelandang Argentina untuk fokus pada 'mendominasi' pertandingan
Rekor Lampard bersama Chelsea: Gol dan trofi
Lampard bergabung dengan Chelsea dari rival London, West Ham, pada tahun 2001. Ia kemudian menghabiskan 13 tahun yang tak terlupakan di London Barat, meraih tiga gelar Premier League, empat Piala FA, beberapa Piala Liga, Liga Champions, dan Liga Europa.
Dikenal luas sebagai legenda modern dan gelandang pencetak gol terbaik yang pernah ada di Premier League, Lampard mencetak 211 gol untuk Chelsea dalam 648 penampilan - mencetak setidaknya 20 gol dalam lima musim berturut-turut antara 2005 dan 2010.
The Blues telah lama mencari pengganti ikonik nomor 8 mereka, dengan bintang Amerika Selatan Fernandez kini mengenakan jersey tersebut. Ia telah mencetak dua digit gol musim ini - untuk pertama kalinya sebagai pemain Chelsea - dan menambahkan kualitas akhir yang menunjukkan ia bisa mulai menyaingi produksi gol tahunan Lampard.
Pemain berusia 25 tahun ini didorong untuk tidak terlalu fokus pada mencetak gol, karena kualitas yang dimilikinya sangat berbeda dengan yang dimiliki Lampard. Pemain internasional Argentina ini lebih merupakan kehadiran yang agresif di tengah lapangan.
- Getty
Mengapa Fernandez tidak perlu menjadi Lampard berikutnya
Mantan bintang Chelsea, Sinclair - yang berbicara melalui Covers, platform yang memantau promosi sportsbook - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Fernandez bisa meniru mantan idola penggemar: “Orang-orang membandingkan pemain dengan Frank Lampard, apa yang dia lakukan di Chelsea. Saya pribadi tidak melihat ada yang bisa melakukannya lagi. Bagi saya, dia adalah gelandang pencetak gol terbaik yang pernah ada di negara ini, dan statistik membuktikannya.
“Tapi menurut saya, target Enzo harus mencetak dua digit setiap musim, terutama saat dia bermain sedikit lebih tinggi di lapangan. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan peluang, masuk ke kotak penalti, dan mencetak gol. Dia memiliki ketenangan di depan gawang.
“Saya ingin melihatnya fokus pada permainan keseluruhan dan mendominasi pertandingan. Saya tahu dia memiliki [Moises] Caicedo di belakangnya, yang luar biasa musim ini dan melakukan banyak pekerjaan kotor untuknya di tengah lapangan. Tapi saya ingin melihatnya berusaha meningkatkan permainan keseluruhan, bukan hanya mencetak gol.
“Tapi saya pikir dia telah berkembang sebagai pemain. Saya pikir musim lalu dia mungkin sedikit kesulitan, tapi itu mungkin karena Caicedo juga sedang menyesuaikan diri, mencari ritme permainannya musim lalu. Tapi musim ini, kerja sama antara keduanya jauh lebih kuat.
“Saya pikir targetnya harus mencetak dua digit setiap musim. Saya akan sangat terkejut jika dia menjadi gelandang yang mencetak 20 gol. Jika dia melakukannya, itu berarti Chelsea mungkin berada di puncak liga dan menjadi kekuatan utama lagi. Jadi saya akan sangat senang dengan itu. Tapi, ya, kita lihat saja ke mana dia akan pergi dari sana, tapi dia sedang berkembang dan itu bagus untuk dilihat.”
Fernandez bersemangat untuk mengikuti jejak seorang legenda.
Fernandez, yang sempat bermain di bawah asuhan Lampard setelah transfernya senilai £107 juta ($143 juta) ke Chelsea pada Januari 2023 dan kembalinya ikon klub ke bangku cadangan Stamford Bridge, telah bercerita kepada Sky Sports tentang upayanya untuk mengikuti jejak yang paling gemilang: “Dia adalah inspirasi. Saya telah menonton banyak video Frank sejak bergabung dengan Chelsea. Saya melihat bagaimana dia masuk ke area terakhir lapangan dan bagaimana dia masuk ke kotak penalti.
"Selama dia menjadi pelatih kami, saya tidak bermain di posisi ini, saya bermain lebih mundur, jadi saya tidak bisa banyak berbicara dengannya tentang hal itu. Tapi saya terus menonton dan belajar dari videonya sejak bergabung dengan klub ini. Dia adalah pemain luar biasa dan legenda di Chelsea. Saya tidak suka dibandingkan dengannya, karena dia telah meraih lebih banyak prestasi di sini daripada saya. Dia adalah idola. Saya berharap bisa mengikuti jejaknya di Chelsea.”
- Getty/GOAL
Penawaran trofi: Fernandez ditunjuk sebagai pelatih Chelsea dan Argentina
Fernandez telah menjadi juara Conference League dan FIFA Club World Cup bersama Chelsea, dengan total lebih dari 150 penampilan kompetitif sepanjang kariernya. Ia pernah mengenakan ban kapten sebagai pemimpin di lapangan, dan akan berusaha meraih gelar juara dunia lagi bersama Lionel Messi di Amerika Utara musim panas ini.
Iklan