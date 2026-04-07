Enrique: Ini adalah cara tercepat untuk terjebak dalam perangkap Liverpool

Pelatih Paris Saint-Germain hanya berharap satu hal saat menghadapi The Reds

Pertandingan Liga Champions besok Rabu akan menyajikan laga seru antara Paris Saint-Germain dan Liverpool.

Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi tim Inggris untuk membalas dendam setelah tersingkir di babak 16 besar musim lalu oleh tim asuhan pelatih Luis Enrique.

Enrique mengadakan konferensi pers hari ini, Selasa, di mana ia membahas bagaimana ia memperbaiki kesalahan musim lalu.

  • Favorit untuk menang... dan identitas Saint-Germain

    Enrique menjelaskan, "Tugas seorang pelatih adalah menemukan cara untuk mencapai performa yang baik. Setiap tahun berbeda dari tahun sebelumnya, dan kita tidak bisa bekerja dengan cara yang sama seperti tahun lalu."

    Ia menegaskan: "Yang paling saya harapkan adalah mempertahankan identitas tim agar kami bisa menampilkan sepak bola yang bagus dan menikmati persaingan di Liga Champions."

    Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Tidak penting siapa yang diunggulkan untuk menang, atau siapa yang Anda anggap sebagai favorit. Dalam pertandingan seperti ini, melawan tim-tim seperti ini, mustahil menentukan tim mana yang diunggulkan untuk menang."

    Dia melanjutkan: "Saya tidak berpikir tim saya adalah favorit. Jika Anda ingat tahun lalu, semua orang mengatakan Liverpool adalah favorit, namun Paris Saint-Germain yang lolos. Bagi saya, tidak ada favorit."

    Dia menekankan: "Liverpool adalah tim kelas atas, dan keyakinan bahwa Anda adalah favorit utama adalah jalan tercepat untuk terjebak dan merusak segalanya."

  • Inti dari Sepak Bola

    Luis Enrique mengingat pertandingan di Parc des Princes melawan The Reds tahun lalu sebagai pertandingan terbaik musim ini, dan ia berkata: "Itu adalah pertandingan berkualitas tinggi, yang mencerminkan esensi sepak bola. Kami kalah dalam pertandingan itu, tetapi kami juga menjalani pertandingan lain dengan level yang sama."

    Dia menambahkan: "Saya akan memilih bermain di level ini besok, bukan demi hasilnya. Tujuan kami adalah menang di setiap pertandingan, terlepas dari lawan atau stadionnya."

    Dia menyimpulkan, "Kami akan mencoba menikmati pertandingan di Parc des Princes, karena itu adalah stadion yang luar biasa. Kami mendapat dukungan dari para penggemar kami. Sangat menyenangkan bermain di kandang sendiri."

