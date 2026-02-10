Getty Images
Eni Aluko menuduh Laura Woods melakukan 'gaslighting' terhadapnya, sementara presenter talkSPORT Simon Jordan memberikan kritik pedas kepada mantan pemain Lioness di siaran radio langsung.
Aluko dan Woods berselisih mengenai peluang menjadi komentator.
Setelah pensiun dari karier bermainnya, Aluko mencari kesempatan sebagai komentator dan tampil di saluran televisi seperti ITV dan BBC, memberikan pendapatnya tentang pertandingan pria dan wanita.
Mantan penyerang Chelsea dan Juventus ini mendesak agar peran sebagai komentator dalam sepak bola wanita "dibatasi" dan baru-baru ini kembali memperbarui perselisihannya dengan Wright, yang telah lama menjadi pendukung setia sepak bola wanita. Aluko mengungkapkan kekecewaannya bahwa dua dari enam posisi analis untuk final Euro Wanita 2025 tahun lalu di ITV dan BBC diberikan kepada pria, khususnya menyoroti Nedum Onuoha dan Wright, sementara dia dan legenda Lionesses Fara Williams tidak terlibat.
Dia menambahkan: "Ini bukan soal Ian, bukan soal mereka, saya hanya mengatakan secara umum kita perlu menyadari hal itu karena jika kita membangun permainan di mana peluang yang terbatas kini diambil oleh pria, di mana kita tidak bisa masuk ke permainan pria dan mendapatkan peluang yang sama, kita terjebak."
Aluko mengatakan dia 'berhak' selama perdebatan sengit di talkSPORT.
Aluko tampil di talkSPORT pada Selasa untuk membela posisinya dan menjadi sasaran kritik Jordan, yang mengabaikan kekhawatirannya tentang kesetaraan kesempatan dan malah mengkritiknya karena dianggap sebagai komentator yang membosankan.
Dia berkata: “Saya tidak berpikir Anda khususnya mencerahkan, menginspirasi, menarik, atau karismatik.
“Bahasa yang Anda gunakan, menurut saya, sarat dengan rasa berhak. Beban rasa berhak yang sepertinya Anda yakini akan menenggelamkan kembali berat Titanic. Saya pikir Anda cukup beruntung.
“Saya pikir karena inisiatif seperti DEI, mereka telah memungkinkan orang-orang untuk menduduki posisi di sepak bola pria yang menurut saya tidak pantas mereka dapatkan, dan sekarang hal itu menciptakan sikap bahwa Anda telah menjadi tokoh penting di sepak bola pria.”
Penggemar yang cermat segera menyadari bahwa pasangan tersebut berselisih lebih lanjut selama jeda iklan berikutnya, dengan Aluko dan Jordan tampaknya berada di tengah-tengah perdebatan saat acara kembali tayang.
Woods dituduh melakukan 'gaslighting' setelah membela Wright.
Woods dengan tegas menyatakan posisinya pada Senin, membela Wright dan menyatakan bahwa "Jika kamu ingin sesuatu berkembang, jangan batasi aksesnya".
Dia menambahkan: "Kami ingin mendorong anak-anak laki-laki dan pria untuk menonton sepak bola wanita juga, bukan hanya anak-anak perempuan dan wanita. Dan ketika mereka melihat seseorang seperti Ian Wright mengambilnya dengan serius seperti yang dia lakukan, mereka akan mengikuti jejaknya. Itulah cara mengembangkan sebuah olahraga."
Aluko kini mengungkapkan keterkejutannya atas komentar Woods, mengungkapkan bahwa dia mengira presenter tersebut adalah sekutunya dan bahwa dia telah memujinya secara langsung atas pekerjaannya sebagai komentator.
Dia mengatakan: "Laura sebenarnya salah satu orang yang selalu saya temui. Kami sangat cocok dan saya selalu menemuinya dan bertanya, 'Bagaimana menurutmu?' Kamu tahu, 'Apa pendapatmu? Bagaimana hasilnya?' Lagi, saya orang seperti itu, kan?
“Laura secara konsisten, dan saya harus melihat pesan-pesan kemarin dan berpikir, tunggu dulu, saya merasa sedikit dibohongi di sini. Laura secara konsisten mengatakan kepada saya, 'Saya pikir kamu adalah penyiar yang brilian. Saya pikir kamu adalah analis yang brilian'.
“Jadi, menurutku ada sedikit upaya untuk mendukung argumennya di sini, yang aku hargai.
“Dengar, dia tahu, dia tidak setuju dan itu tidak apa-apa, tapi kamu tahu, saya pikir ada insinuasi di sana bahwa kamu tidak memenuhi standar.
“Dan lagi, saya harus, saya sudah bekerja terlalu keras untuk orang-orang hanya menyimpulkan bahwa karena kamu tidak melihat saya di layar, saya tidak cukup baik. Itu tidak benar.”
Masa depan Aluko sebagai pakar masih belum jelas setelah
Ke mana Aluko akan pergi dari sini masih belum jelas. Dia dipecat dari kontraknya dengan ITV tahun lalu, setelah komentar awalnya tentang Wright dilaporkan membuat para petinggi stasiun televisi tersebut 'marah dan bingung'.
Woods, di sisi lain, terus bekerja sebagai pembawa acara untuk ITV dan TNT Sports, tetapi apakah persahabatannya dengan Aluko akan bertahan setelah perselisihan publik ini masih harus dilihat.
