Eni Aluko menuduh Laura Woods melakukan 'gaslighting' terhadapnya, sementara presenter talkSPORT Simon Jordan memberikan kritik pedas kepada mantan pemain Lioness di siaran radio langsung.

Woods dengan tegas menyatakan posisinya pada Senin, membela Wright dan menyatakan bahwa "Jika kamu ingin sesuatu berkembang, jangan batasi aksesnya".

Dia menambahkan: "Kami ingin mendorong anak-anak laki-laki dan pria untuk menonton sepak bola wanita juga, bukan hanya anak-anak perempuan dan wanita. Dan ketika mereka melihat seseorang seperti Ian Wright mengambilnya dengan serius seperti yang dia lakukan, mereka akan mengikuti jejaknya. Itulah cara mengembangkan sebuah olahraga."

Aluko kini mengungkapkan keterkejutannya atas komentar Woods, mengungkapkan bahwa dia mengira presenter tersebut adalah sekutunya dan bahwa dia telah memujinya secara langsung atas pekerjaannya sebagai komentator.

Dia mengatakan: "Laura sebenarnya salah satu orang yang selalu saya temui. Kami sangat cocok dan saya selalu menemuinya dan bertanya, 'Bagaimana menurutmu?' Kamu tahu, 'Apa pendapatmu? Bagaimana hasilnya?' Lagi, saya orang seperti itu, kan?

“Laura secara konsisten, dan saya harus melihat pesan-pesan kemarin dan berpikir, tunggu dulu, saya merasa sedikit dibohongi di sini. Laura secara konsisten mengatakan kepada saya, 'Saya pikir kamu adalah penyiar yang brilian. Saya pikir kamu adalah analis yang brilian'.

“Jadi, menurutku ada sedikit upaya untuk mendukung argumennya di sini, yang aku hargai.

“Dengar, dia tahu, dia tidak setuju dan itu tidak apa-apa, tapi kamu tahu, saya pikir ada insinuasi di sana bahwa kamu tidak memenuhi standar.

“Dan lagi, saya harus, saya sudah bekerja terlalu keras untuk orang-orang hanya menyimpulkan bahwa karena kamu tidak melihat saya di layar, saya tidak cukup baik. Itu tidak benar.”