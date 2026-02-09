Eni Aluko membalas serangan Laura Woods dengan pernyataan baru saat perselisihan terkait komentar Ian Wright sebagai pakar terus berlanjut.

Aluko kini menuduh Wright harus sengaja mundur agar dia bisa bekerja, menyebut dirinya sebagai "tokoh utama dalam sepak bola wanita" dalam serangan verbal yang mengejutkan, sambil juga menuduhnya gagal menjadi "sekutu".

Dia mengatakan dalam episode baru podcast yang dirilis pada Senin: “ITV, di akhir Euro pria, datang kepadaku dan mengatakan kami tidak bisa memperpanjang kontrakmu,” kata Aluko. “Saya bertemu dengan agen Ian, saya minum kopi secara langsung dengannya. Saya bertemu dengannya dan berkata: ‘Dengarkan, ini situasinya, saya tidak percaya ini terjadi.’ Saya berkata: ‘Mereka mengatakan kepada saya bahwa Ian adalah prioritas, mereka mengatakan kepada saya bahwa kontraknya adalah prioritas bagi mereka, dan mereka juga mengatakan kepada saya bahwa ketika Ian tidak tersedia, Anda mungkin akan dipanggil.’

“Jadi saya berkata, ‘Bagaimana kita bisa bekerja sama agar saya bisa tetap bermain? Bagaimana kita bisa bekerja sama saat Ian tidak tersedia, Anda menelepon saya atau apa yang bisa kita lakukan?’

“Ini yang menurut saya orang kulit hitam harus lakukan, di level tertinggi kita perlu merencanakan strategi, kita perlu benar-benar saling membantu. Kita bisa dengan cepat terpinggirkan. Saya menemui dia dan saya merasa rentan, saya berkata: ‘Dengarkan, saya butuh bantuanmu, saya butuh pengaruh Ian.’

“Saya mengadakan pertemuan dengan agennya, sebulan berlalu dan saya berpikir ‘apa yang terjadi?’ jadi saya mengirim pesan kepadanya dan berkata: ‘Apakah Anda berhasil berbicara dengan ITV?’ Dia sangat acuh tak acuh, tidak benar-benar ingin membantu saya, sedikit seperti: ‘Dengarkan, ini tidak akan berhasil.’ Saya sepenuhnya mengharapkan Ian menggunakan pengaruhnya untuk menjaga saya tetap di dalam permainan. Saya pernah melihatnya melakukannya dengan orang lain, dia melakukannya dengan Gary Lineker di BBC.

“Tidak ada yang membuat saya berpikir dia tidak akan melakukannya untuk saya, karena kamu adalah sekutu, kamu adalah ‘Paman’. Jadi pertanyaannya untukmu adalah, mengapa dia tidak melakukannya untuk saya? Saya mengatakan semua ini untuk mengatakan, kamu tidak ingin membantu saya, kamu tidak ingin menggunakan pengaruhmu, kamu tidak ingin menjadi sekutuku di masa paling sulit dalam karier saya, dan itu baik-baik saja, itu oke.

“Tapi sembilan bulan kemudian, ketika saya sudah tidak tampil di layar dan saya melihat bahwa Anda sedang bermain game dan Anda terus melanjutkannya, kenyataannya adalah Anda memiliki tingkat pengaruh untuk mengatakan: ‘Saya tidak perlu bermain setiap game, apa yang Eni berarti bagi sepak bola wanita jauh lebih penting daripada saya bermain semua game ini. Eni adalah salah satu tokoh utama dalam sepak bola wanita, saya tahu ini lebih besar baginya. Akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan ini di sepak bola pria.’

“Itulah yang saya harapkan dari seorang sekutu – pengorbanan. Anda tidak bisa memiliki dua hal sekaligus, Anda tidak bisa memiliki merek yang mengatakan ‘sekutu’, itu bukan pengalaman saya tentang Anda. Pada akhirnya, Anda tidak pernah benar-benar mencoba.”