Getty/GOAL
Eni Aluko membalas serangan Laura Woods dengan pernyataan baru saat perselisihan terkait komentar Ian Wright sebagai pakar terus berlanjut.
Aluko membalas
Dalam 24 jam yang luar biasa bagi Aluko, ia kembali menargetkan legenda Arsenal, Wright, karena keyakinannya bahwa Wright terus menghalangi jalannya untuk mendapatkan kesempatan di dunia sepak bola. Ia mengeluh bahwa selama final Euro Wanita 2025, dua dari enam posisi komentator di BBC dan ITV diisi oleh pria: Wright, dan mantan bek Manchester City, Nedum Onuoha.
Ia mengatakan dalam acara 90s Baby Show: “Tahun lalu, di final Women’s Lionesses, saya duduk di tribun, saya tidak tampil di ITV untuk final tersebut, Fara Williams duduk di samping saya. Fara Williams memiliki 170 caps [172 caps] untuk Inggris, sesuatu yang konyol, saya pikir dia adalah pemain dengan caps terbanyak, dia duduk di tribun.
“Dua stasiun televisi yang memiliki hak siar pertandingan – ITV dan BBC – di BBC ada Ellen White, Steph Houghton, dan Nedum Onuoha. Tanpa bermaksud menyinggung Nedum Onuoha, saya tidak tahu apakah dia pernah bermain untuk Inggris atau tidak, tapi dia berada di panel utama untuk final tim wanita Inggris.
“Mari kita lihat ITV, saya di tribun dengan 105 caps, jadi ada dua wanita, total kami punya 290 caps, sesuatu yang konyol, Anda beralih ke ITV dan ada Ian Wright, Emma Hayes, dan Kaz [Karen] Carney.
“Jadi dari enam posisi pakar, dua diisi oleh pria. Sementara Anda memiliki 290 caps, apa pun itu, duduk di tribun. Ini bukan masalah dengan Ian, bukan masalah dengan mereka, saya hanya mengatakan secara umum kita perlu menyadari hal itu karena jika kita membangun permainan di mana peluang terbatas sekarang diambil oleh pria, di mana kita tidak bisa masuk ke permainan pria dan mendapatkan peluang yang sama, kita terjebak.”
Dia mengakhiri dengan mengatakan: "Masalah yang saya miliki dengan Ian adalah, menurut saya, dalam posisinya dia perlu memahami apa yang saya katakan."
- Getty
Woods: 'Topi tidak memenangkan pekerjaan'
Presenter ITV, Woods, however, menanggapi dengan ketidaksetujuan terhadap klaim Aluko, menegaskan bahwa stasiun televisi tersebut tepat dalam penilaiannya: "Topi (gelar) tidak menjamin pekerjaan otomatis dan juga tidak membuat seseorang menjadi komentator yang hebat. Cara Anda berkomunikasi, mengekspresikan diri, melakukan riset, memberi informasi kepada penonton, seberapa disukai Anda, dan chemistry yang Anda miliki dengan panel Anda lah yang membuat seseorang menjadi komentator yang hebat.
“‘Permainan wanita harus dibuat oleh wanita untuk wanita’ adalah salah satu kalimat paling merusak yang pernah saya dengar. Hal ini tidak hanya akan menghambat perkembangan olahraga wanita, tetapi juga menghambat perkembangan analis wanita dalam segala bentuk permainan.
“Jika Anda ingin mengembangkan sesuatu, Anda tidak boleh membatasi aksesnya. Kami ingin mendorong anak-anak laki-laki dan pria untuk menonton sepak bola wanita juga, bukan hanya anak-anak perempuan dan wanita. Dan ketika mereka melihat seseorang seperti Ian Wright mengambilnya dengan serius seperti yang dia lakukan - mereka akan mengikuti jejaknya. Itulah cara mengembangkan sebuah olahraga.”
Perselisihan berlanjut
Aluko kini menuduh Wright harus sengaja mundur agar dia bisa bekerja, menyebut dirinya sebagai "tokoh utama dalam sepak bola wanita" dalam serangan verbal yang mengejutkan, sambil juga menuduhnya gagal menjadi "sekutu".
Dia mengatakan dalam episode baru podcast yang dirilis pada Senin: “ITV, di akhir Euro pria, datang kepadaku dan mengatakan kami tidak bisa memperpanjang kontrakmu,” kata Aluko. “Saya bertemu dengan agen Ian, saya minum kopi secara langsung dengannya. Saya bertemu dengannya dan berkata: ‘Dengarkan, ini situasinya, saya tidak percaya ini terjadi.’ Saya berkata: ‘Mereka mengatakan kepada saya bahwa Ian adalah prioritas, mereka mengatakan kepada saya bahwa kontraknya adalah prioritas bagi mereka, dan mereka juga mengatakan kepada saya bahwa ketika Ian tidak tersedia, Anda mungkin akan dipanggil.’
“Jadi saya berkata, ‘Bagaimana kita bisa bekerja sama agar saya bisa tetap bermain? Bagaimana kita bisa bekerja sama saat Ian tidak tersedia, Anda menelepon saya atau apa yang bisa kita lakukan?’
“Ini yang menurut saya orang kulit hitam harus lakukan, di level tertinggi kita perlu merencanakan strategi, kita perlu benar-benar saling membantu. Kita bisa dengan cepat terpinggirkan. Saya menemui dia dan saya merasa rentan, saya berkata: ‘Dengarkan, saya butuh bantuanmu, saya butuh pengaruh Ian.’
“Saya mengadakan pertemuan dengan agennya, sebulan berlalu dan saya berpikir ‘apa yang terjadi?’ jadi saya mengirim pesan kepadanya dan berkata: ‘Apakah Anda berhasil berbicara dengan ITV?’ Dia sangat acuh tak acuh, tidak benar-benar ingin membantu saya, sedikit seperti: ‘Dengarkan, ini tidak akan berhasil.’ Saya sepenuhnya mengharapkan Ian menggunakan pengaruhnya untuk menjaga saya tetap di dalam permainan. Saya pernah melihatnya melakukannya dengan orang lain, dia melakukannya dengan Gary Lineker di BBC.
“Tidak ada yang membuat saya berpikir dia tidak akan melakukannya untuk saya, karena kamu adalah sekutu, kamu adalah ‘Paman’. Jadi pertanyaannya untukmu adalah, mengapa dia tidak melakukannya untuk saya? Saya mengatakan semua ini untuk mengatakan, kamu tidak ingin membantu saya, kamu tidak ingin menggunakan pengaruhmu, kamu tidak ingin menjadi sekutuku di masa paling sulit dalam karier saya, dan itu baik-baik saja, itu oke.
“Tapi sembilan bulan kemudian, ketika saya sudah tidak tampil di layar dan saya melihat bahwa Anda sedang bermain game dan Anda terus melanjutkannya, kenyataannya adalah Anda memiliki tingkat pengaruh untuk mengatakan: ‘Saya tidak perlu bermain setiap game, apa yang Eni berarti bagi sepak bola wanita jauh lebih penting daripada saya bermain semua game ini. Eni adalah salah satu tokoh utama dalam sepak bola wanita, saya tahu ini lebih besar baginya. Akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan ini di sepak bola pria.’
“Itulah yang saya harapkan dari seorang sekutu – pengorbanan. Anda tidak bisa memiliki dua hal sekaligus, Anda tidak bisa memiliki merek yang mengatakan ‘sekutu’, itu bukan pengalaman saya tentang Anda. Pada akhirnya, Anda tidak pernah benar-benar mencoba.”
- Getty Images/GOAL
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Aluko menyerang Wright tahun lalu dan kemudian meminta maaf, tetapi ikon Arsenal itu menolak menerima permohonan maafnya. Dia belum memberikan tanggapan atas serangan terbaru ini, tetapi masih harus dilihat apakah dia akan berani angkat bicara. Aluko memang terlibat dalam turnamen Euro 2025, tetapi dia tidak meliput tim Inggris, dan juga tidak diminta untuk berkontribusi dalam final.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
