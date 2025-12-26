Endrick Resmi Dilepas Ke Lyon, Bintang Real Madrid Vinicius Junior Beri Nasihat Penting

Melalui unggahan di Instagram, Vinícius menulis: "Saudaraku Bob, semoga sukses. Kami sangat menantikanmu di sini." Ini adalah pesan singkat yang menunjukkan rasa persaudaraan di antara generasi baru Brasil saat salah satu penyerang muda paling berbakatnya mencari ritme dan menit bermain. Pesan Vinicius tampak dalam karena mencerminkan perjalanan yang sama. Kedua pemain tiba di Madrid sebagai remaja yang membawa harapan sepakbola Brasil, dan keduanya telah belajar bahwa perkembangan bakatnya harus diperjuangkan. Vinícius sendiri mengalami kritik awal sebelum muncul sebagai kekuatan yang menentukan. Oleh karena itu, kata-katanya kepada Endrick mengandung implikasi bahwa kesabaran, ketekunan dan lingkungan yang tepat dapat mengubah segalanya.

Endrick hanya tampil empat kali di semua kompetisi musim ini, sebuah kontras yang mencolok dengan antusiasme yang menyambut kedatangannya di ibu kota Spanyol. Ia telah tampil 22 kali di musim pertamanya di bawah Carlo Ancelotti, periode yang menawarkan sekilas kekuatan, pergerakan, dan penyelesaiannya. Namun, di bawah asuhan Alonso, kesempatan bermainnya terbatas. Persaingan untuk mendapatkan tempat sangat ketat, dan jalan Endrick untuk menjadi starter secara konsisten sulit diraih. Keputusan untuk mencari pinjaman mencerminkan pilihan pragmatis karena ia sangat ingin bermain, berkembang dan kembali bersaing di level klub serta internasional.

@vinijr Instagram