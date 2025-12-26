AFP
Endrick Resmi Dilepas Ke Lyon, Bintang Real Madrid Vinicius Junior Beri Nasihat Penting
Lyon memperkenalkan No 9 baru mereka
Lyon mengkonfirmasi kesepakatan tersebut dengan video meriah di media sosial, yang menggambarkan Endrick berjalan-jalan di antara lampu Natal sebelum mengunjungi toko klub untuk mencoba kaos nomor 9 barunya. "Natal datang lebih awal," katanya sambil tersenyum ke arah kamera, sebuah kalimat yang menggambarkan kelegaan dan antisipasi. Endrick diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya mulai 29 Desember, memberinya waktu untuk beradaptasi dengan skuad asuhan Paulo Fonseca dan ritme sepakbola Prancis. Namun, debutnya tidak akan langsung terjadi. Menurut The Athletic, aturan pendaftaran Prancis berarti ia akan absen dalam pertandingan Ligue 1 Lyon berikutnya melawan Monaco pada 3 Januari, dengan pemain diharuskan menunggu empat hari setelah kesepakatan diselesaikan untuk didaftarkan. Transfer itu sendiri tidak dapat dikonfirmasi secara resmi hingga 1 Januari.
Dukungan dari Vinicius
Melalui unggahan di Instagram, Vinícius menulis: "Saudaraku Bob, semoga sukses. Kami sangat menantikanmu di sini." Ini adalah pesan singkat yang menunjukkan rasa persaudaraan di antara generasi baru Brasil saat salah satu penyerang muda paling berbakatnya mencari ritme dan menit bermain. Pesan Vinicius tampak dalam karena mencerminkan perjalanan yang sama. Kedua pemain tiba di Madrid sebagai remaja yang membawa harapan sepakbola Brasil, dan keduanya telah belajar bahwa perkembangan bakatnya harus diperjuangkan. Vinícius sendiri mengalami kritik awal sebelum muncul sebagai kekuatan yang menentukan. Oleh karena itu, kata-katanya kepada Endrick mengandung implikasi bahwa kesabaran, ketekunan dan lingkungan yang tepat dapat mengubah segalanya.
Endrick hanya tampil empat kali di semua kompetisi musim ini, sebuah kontras yang mencolok dengan antusiasme yang menyambut kedatangannya di ibu kota Spanyol. Ia telah tampil 22 kali di musim pertamanya di bawah Carlo Ancelotti, periode yang menawarkan sekilas kekuatan, pergerakan, dan penyelesaiannya. Namun, di bawah asuhan Alonso, kesempatan bermainnya terbatas. Persaingan untuk mendapatkan tempat sangat ketat, dan jalan Endrick untuk menjadi starter secara konsisten sulit diraih. Keputusan untuk mencari pinjaman mencerminkan pilihan pragmatis karena ia sangat ingin bermain, berkembang dan kembali bersaing di level klub serta internasional.
Piala Dunia 2026: Potensi Endrick masuk skuad Brasil
Bermain secara reguler sangat penting dengan Piala Dunia 2026 yang akan datang. Endrick sangat menyadari bahwa menit bermain sangat penting, dan bahwa performa, bukan reputasi, yang akan menentukan seleksi. Ancelotti telah jujur
tentang hal itu. Berbicara kepada Placar pada bulan November, mantan manajer Madrid itu menekankan pentingnya Endrick untuk bermain dan mendorong pertimbangan yang cermat dengan timnya.
Ancelotti berkata: "Ya, saya berbicara dengannya [Endrick] di awal musim ini. Dia cedera, tetapi sekarang dia baik-baik saja, sudah pulih, dan dia harus berpikir dengan timnya tentang apa yang terbaik. Bicaralah dengan klub, untuk melihat apa yang terbaik untuknya. Endrick masih sangat muda, ini bukan Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa bermain di Piala Dunia 2026, karena dia memiliki kualitas untuk itu, tetapi dia juga bisa berada di Piala Dunia 2030, atau Piala Dunia 2034, dan mungkin bahkan Piala Dunia 2038. Saya percaya penting baginya untuk kembali bermain dan menunjukkan kualitasnya."
Kesempatan untuk bersinar di Lyon
Di Lyon, Endrick akan menemukan panggung yang sesuai dengan kebutuhannya. Tim asuhan Fonseca bersaing di berbagai ajang dan dapat menawarkannya kesempatan bermain di dalam negeri dan Eropa. Setelah pertandingan melawan Monaco, yang akan ia lewatkan, Lyon akan beraksi di Coupe de France melawan Lille OSC pada 12 Januari sebelum kembali bermain di Ligue 1 melawan Brest pada 19 Januari. Panggung Eropa juga menanti. Lyon berada di puncak grup Liga Europa dan akan menyelesaikan fase liga dengan pertandingan melawan BSC Young Boys dan PAOK FC. Kompetisi ini memberikan kesempatan berharga bagi Endrick, karena ia akan bersemangat untuk membuktikan kemampuannya kepada Ancelotti dan Alonso.
