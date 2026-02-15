"Endrick perlu belajar dari ini" - Manajer Lyon memberikan peringatan kepada pemain pinjaman Real Madrid setelah kartu merah

Nice akan bertandang ke Parc OL saat tim dari pantai selatan berusaha memperbaiki rekor mereka yang hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Namun, hal itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan melawan Lyon yang sedang dalam performa bagus, yang bisa mendekati enam poin dari juara bertahan PSG dan tujuh poin dari pemuncak klasemen Lens dengan kemenangan malam ini.

Lyon harus berjuang keras untuk meraih kemenangan penuh dalam pertandingan terakhir mereka, saat Nantes berusaha keras untuk meraih hasil yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan di liga. Namun, tim asuhan Fonseca berhasil bertahan dan meraih kemenangan penuh dalam pertandingan terakhir mereka.

Endrick awalnya mendapat kartu merah langsung setelah intervensi VAR setelah dua kartu kuning karena menendang Dehmaine Tabibou di Achilles. Namun, Endrick hanya akan menjalani hukuman satu pertandingan setelah rekaman video ditinjau dan laporan wasit, yang merekomendasikan pencabutan kartu merah dan menurunkan menjadi kartu kuning kedua, artinya dia akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan depan melawan Strasbourg.

Fonseca membela striker tersebut tetapi mengakui bahwa Endrick 'harus belajar' dari situasi ini ke depannya.