AFP
Diterjemahkan oleh
"Endrick perlu belajar dari ini" - Manajer Lyon memberikan peringatan kepada pemain pinjaman Real Madrid setelah kartu merah
Kartu merah Endrick dalam pertandingan melawan Nantes telah diturunkan tingkatannya.
Nice akan bertandang ke Parc OL saat tim dari pantai selatan berusaha memperbaiki rekor mereka yang hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Namun, hal itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan melawan Lyon yang sedang dalam performa bagus, yang bisa mendekati enam poin dari juara bertahan PSG dan tujuh poin dari pemuncak klasemen Lens dengan kemenangan malam ini.
Lyon harus berjuang keras untuk meraih kemenangan penuh dalam pertandingan terakhir mereka, saat Nantes berusaha keras untuk meraih hasil yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan di liga. Namun, tim asuhan Fonseca berhasil bertahan dan meraih kemenangan penuh dalam pertandingan terakhir mereka.
Endrick awalnya mendapat kartu merah langsung setelah intervensi VAR setelah dua kartu kuning karena menendang Dehmaine Tabibou di Achilles. Namun, Endrick hanya akan menjalani hukuman satu pertandingan setelah rekaman video ditinjau dan laporan wasit, yang merekomendasikan pencabutan kartu merah dan menurunkan menjadi kartu kuning kedua, artinya dia akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan depan melawan Strasbourg.
Fonseca membela striker tersebut tetapi mengakui bahwa Endrick 'harus belajar' dari situasi ini ke depannya.
- AFP
Endrick 'perlu belajar'
Fonseca menilai kartu merah awal sebagai "sangat keras" dan menyoroti agresi sebelumnya dari lawan terhadap striker tersebut. "Pemain Nantes tidak bermaksud untuk memainkan bola; dia bermaksud untuk menghalangi Endrick," kata Fonseca.
"Ini adalah pertandingan ketiga di mana lawan memulai pertandingan dengan banyak agresi terhadap Endrick. Saya pikir hal-hal seperti ini sudah menjadi masa lalu... niatnya jelas. Mereka benar-benar bermaksud mengintimidasi Endrick (...) dan wasit harus melindungi bakat seorang pemain seperti Endrick."
Meskipun dia mengakui bahwa kartu merah itu berlebihan, manajer Lyon menambahkan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan bagi pemain internasional Brasil itu, sambil menambahkan: "Endrick perlu belajar dari situasi ini; saya sudah berbicara dengannya. Dia perlu memahami bahwa dia adalah pemain yang kini menjadi sorotan semua pihak yang terlibat."
- AFP
Penemuan Endrick tentang Paqueta dan Guimaraes
Endrick telah memulai kariernya di Lyon dengan impresif, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist sejak kedatangannya dari Real Madrid pada Januari. Dan penyerang muda ini mendapat penghargaan atas permulaannya yang gemilang bersama tim Fonseca, mengalahkan Mason Greenwood dari Marseille dan rekan setimnya Pavel Sulc untuk meraih penghargaan Pemain Bulan Januari.
Endrick juga mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan Lucas Paqueta dan Bruno Guimaraes tentang kepindahannya ke Lyon sebelum menyelesaikan transfernya ke Prancis. Paqueta pindah ke Lyon dari AC Milan pada 2020 sebelum bergabung dengan West Ham pada 2022 dan kemudian ke Flamengo awal tahun ini.
Guimaraes, seperti Paqueta, juga bergabung dengan Lyon pada 2020, meskipun dari Athletico Paranaense, dan pada 2022, ia mendapatkan transfer besar ke Newcastle. Sejak itu, Guimaraes telah menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia sepak bola.
"Saya tahu banyak pemain Brasil yang pernah bermain untuk klub ini, dan banyak di antaranya memiliki karier yang fantastis di sini," kata Endrick kepada L'Equipe. "Sebelum datang, saya berbicara dengan Paqueta dan Bruno. Mereka mengatakan ini adalah tempat di mana saya bisa benar-benar bahagia."
Selain itu, Endrick juga berbicara dengan pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Lyon. "Kami memiliki percakapan yang indah. Dia memberi saya beberapa nasihat yang masih saya ingat. Sekarang, saya harus bekerja keras untuk meningkatkan diri dan menjadi pemain yang lebih baik," tambah striker tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Lyon?
Endrick diperkirakan akan kembali ke starting XI Lyon untuk pertandingan melawan Strasbourg pekan depan, saat Lyon berusaha untuk ikut bersaing dalam perebutan gelar Ligue 1.
OL akan melanjutkan pertandingan melawan Nice dan Strasbourg dengan laga melawan Marseille, yang performa timnya telah menurun drastis dalam beberapa pekan terakhir.
Iklan