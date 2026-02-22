Endrick mengungkapkan nasihat Kylian Mbappe dan mengaku tidak yakin dengan julukan barunya di Lyon

Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim ini dan mengaku bermimpi untuk meraih gelar bersama Los Blancos. Ia menambahkan: "Saya berharap suatu hari nanti bisa melihat Vinicius dan Mbappé bermain bersama lagi untuk memenangkan Liga Champions dan gelar lainnya."

Sebelum itu, Endrick juga berharap dapat terus bersinar bersama Lyon dan bermain untuk Brasil di Piala Dunia 2026. Ia menjelaskan: "Saya benar-benar tidak menyangka segala sesuatunya akan berjalan sebaik ini. Tapi Tuhan maha besar dan ini adalah takdir saya untuk berada di sini. Saya bangga bermain di Prancis, negara yang luar biasa, dan saya akan melakukan segala upaya untuk terus membantu Lyon dalam beberapa bulan ke depan dengan bekerja dua kali lipat lebih keras.

“Saya membayangkan diri saya dalam film aksi. Saya suka sensasi adrenalin dan saya perlu melepaskan semua amarah saya. Itu mendorong saya untuk menjadi lebih mematikan di depan gawang.

"Sementara itu, saya mengejar mimpi saya di Lyon dan berharap dapat membantu tim mencapai hal-hal besar. Bermain di Piala Dunia adalah mimpi, saya berharap dapat melakukan hal-hal besar di Lyon, dan berada di Piala Dunia untuk membantu Brasil, insya Allah."