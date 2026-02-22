Getty
Endrick mengungkapkan nasihat Kylian Mbappe dan mengaku tidak yakin dengan julukan barunya di Lyon
Endrick tampil mengesankan di Ligue 1 bersama Lyon.
Endrick pindah ke Lyon pada Januari dalam upaya untuk bermain lebih reguler setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di Santiago Bernabeu. Pemain Brasil ini telah bersinar di Prancis, dengan satu-satunya noda adalah kartu merah melawan Nantes. Endrick kini mengungkapkan bahwa ia didorong untuk pindah ke Lyon oleh rekan setimnya, Mbappe dan Eduardo Camavinga. Ia mengatakan kepada Telefoot: "Kylian Mbappé dan Camavinga memberitahu saya bahwa Ligue 1 adalah liga yang bagus dan sangat kompetitif. Mereka sangat merekomendasikan agar saya bergabung dengan Lyon karena itu adalah tim yang hebat. Saya menghargai saran baik mereka."
Endrick mengungkapkan ambisinya di Real Madrid
Endrick akan kembali ke Real Madrid pada akhir musim ini dan mengaku bermimpi untuk meraih gelar bersama Los Blancos. Ia menambahkan: "Saya berharap suatu hari nanti bisa melihat Vinicius dan Mbappé bermain bersama lagi untuk memenangkan Liga Champions dan gelar lainnya."
Sebelum itu, Endrick juga berharap dapat terus bersinar bersama Lyon dan bermain untuk Brasil di Piala Dunia 2026. Ia menjelaskan: "Saya benar-benar tidak menyangka segala sesuatunya akan berjalan sebaik ini. Tapi Tuhan maha besar dan ini adalah takdir saya untuk berada di sini. Saya bangga bermain di Prancis, negara yang luar biasa, dan saya akan melakukan segala upaya untuk terus membantu Lyon dalam beberapa bulan ke depan dengan bekerja dua kali lipat lebih keras.“Saya membayangkan diri saya dalam film aksi. Saya suka sensasi adrenalin dan saya perlu melepaskan semua amarah saya. Itu mendorong saya untuk menjadi lebih mematikan di depan gawang.
"Sementara itu, saya mengejar mimpi saya di Lyon dan berharap dapat membantu tim mencapai hal-hal besar. Bermain di Piala Dunia adalah mimpi, saya berharap dapat melakukan hal-hal besar di Lyon, dan berada di Piala Dunia untuk membantu Brasil, insya Allah."
Nama panggilan baru untuk Endrick?
Endrick terkenal dengan julukan 'Bobby' yang diberikan oleh Jude Bellingham dan kawan-kawan selama masa baktinya di Real Madrid, setelah dilaporkan bahwa Sir Bobby Charlton adalah salah satu idola nya. Kini, ia dijuluki 'matador' oleh beberapa media setelah pindah ke Prancis, meskipun ia tidak yakin apakah nama baru itu akan bertahan. Ia menjelaskan: "Kalian bisa memanggilku apa saja. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan apakah aku akan tetap menggunakan julukan kecil itu," katanya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Endrick terpaksa menjalani hukuman larangan bermain setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Nantes, namun ia dijadwalkan kembali beraksi pada Minggu saat Lyon menghadapi Strasbourg di Ligue 1.
