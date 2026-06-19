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Feyenoord 2026Voetbalzone
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Enam prioritas transfer Feyenoord untuk musim panas 2026

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Dévy Rigaux memulai tugas beratnya di Feyenoord pada 1 Juni. Direktur teknis asal Belgia ini menunjukkan ambisinya dengan memilih tantangan berisiko ini, padahal posisinya di Club Brugge sudah sangat nyaman. Voetbalzone turut membantu Rigaux dalam musim transfer yang sibuk ini.

Kini setelah Robin van Persie dipecat dan Giovanni van Bronckhorst (bersama Sipke Hulshoff) akan memimpin tim di Rotterdam, Rigaux dapat mulai fokus pada penyusunan skuad Feyenoord.

Beberapa transfer pertama telah terjadi. Pada hari Jumat, Stadionclub memperkenalkan gelandang Charles Vanhoutte (OGC Nice), sementara sebelumnya Rigaux berhasil meyakinkan talenta muda berbakat asal Maroko, Ilian Hadidi (Standard Liège), untuk bergabung dengan Feyenoord. Bek kaki kiri Mika Mármol (Las Palmas) tampaknya akan segera menjadi rekrutan berikutnya.

Di sisi lain, ada beberapa pemain yang hengkang. Steven Benda, Gernot Trauner, dan Raheem Sterling akan mencari klub baru tanpa biaya transfer, sementara pemain pinjaman Malcolm Jeng kembali ke Stade Reims. Jeyland Mitchell dan Plamen Andreev telah dijual secara permanen masing-masing ke Sturm Graz dan Debreceni VSC.

Voetbalzone merangkum pilihan-pilihan penting yang harus diambil Van Bronckhorst dan Rigaux musim panas ini untuk memperkecil jarak dengan PSV sekaligus tampil baik di Liga Champions.

  • Gjivai ZechielImago

    Terapkan kebijakan penyewaan yang lebih baik

    Di Feyenoord, musim panas ini sejumlah besar pemain yang dipinjamkan akan kembali ke kompleks latihan 1908; di antara mereka, tampaknya hanya Gjivai Zechiël—yang dibesarkan di akademi klub—yang masih memiliki peluang nyata untuk memberikan kontribusi berarti di De Kuip setelah menjalani musim yang luar biasa bersama FC Utrecht.

    Rigaux sebaiknya menilai situasi ini dengan lebih cermat di lini depan musim panas ini dibandingkan pendahulunya, Dennis te Kloese, karena Feyenoord masih terjebak dengan pemain-pemain mahal seperti Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, dan Luka Ivanusec, yang sebenarnya sudah jelas bagi semua orang bahwa mereka sudah habis masa kejayaannya di kota pelabuhan ini.

    Feyenoord juga harus memikirkan dengan matang bagaimana menangani opsi pembelian, mengingat dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi bahwa klub-klub mengakhiri kesepakatan yang tampaknya menguntungkan ketika pemain yang dipinjam ternyata tidak memuaskan.

    Alih-alih meminjamkan pemain yang tidak dibutuhkan, Rigaux sebaiknya memanfaatkan skema peminjaman ini terutama untuk menempatkan talenta-talenta muda di klub lain, sehingga mereka—seperti Zechiël—dapat kembali sebagai pemain yang lebih baik di kemudian hari.

    Oleh karena itu, merupakan pertanda baik bahwa bek kiri Lucas Gardenier dan pemain teknis Ayoub Ouarghi menjadi pemain pinjaman pertama yang ditempatkan di FC Dordrecht musim ini. Peminjaman juga tampaknya menjadi solusi yang sangat baik bagi talenta-talenta seperti Jan Plug, Jaden Slory, dan Aymen Sliti.

    • Iklan
  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    Lakukan pembersihan besar-besaran

    Zerrouki, Stengs, dan Ivanusec yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang dihadapi Feyenoord musim panas ini: skuadnya terlalu besar. Banyak pemain yang harus dijual, dan dalam beberapa kasus, Rigaux harus menerima kerugian akibat keputusan yang diambil oleh Te Kloese.

    Demikian pula, pemain-pemain yang dibeli dengan harga jutaan seperti Neraysho Kasanwirjo dan Stéphano Carrillo tampaknya siap untuk hengkang, setelah mereka gagal tampil mengesankan selama masa peminjaman di Fortuna Sittard dan Dordrecht.

    Rigaux, sama seperti banyak pendukung, juga pasti memiliki keraguan terhadap kualitas pemain seperti Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, Jordan Lotomba, Jeremiah St. Juste, Shiloh ’t Zand, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges, dan Casper Tengstedt.

    Bagi Sem Steijn, kembalinya Gio mungkin akan berdampak positif, karena kualitasnya mirip dengan Jens Toornstra pada musim juara 2017. Pemain asal Den Haag ini tak diragukan lagi merupakan pemain yang mampu menciptakan lebih banyak gol dari lini tengah.

    Namun, dengan harga yang sesuai pasar, Feyenoord juga bisa memilih untuk menjual kembali pemain yang pernah sekali membela timnas ini setelah satu tahun. Menurut Algemeen Dagblad, Jakub Moder dan In-beom Hwang juga bisa hengkang jika ada tawaran yang menarik.

  • Timon WellenreutherImago

    Ambil keputusan yang tepat mengenai Wellenreuther

    Kini setelah Justin Bijlow telah mengikat diri dengan Genoa untuk beberapa tahun ke depan, Feyenoord juga harus mengambil keputusan penting terkait Timon Wellenreuther. Kontrak pemain asal Jerman itu masih berlaku hingga musim panas 2027.

    Jika ada klub dari Bundesliga yang tertarik pada Wellenreuther, tidaklah aneh jika Feyenoord harus berpisah dengan kaptennya setelah empat tahun. Dalam hal ini, Feyenoord tentu harus mencari dua kiper yang kompetitif.

    Sebagai penggemar setia Leeds United, saya ingin menyarankan Rigaux untuk setidaknya menghubungi Illan Meslier. Pemain Prancis berusia 26 tahun ini sempat menonjol seperti komet di klub rakyat Inggris tersebut, namun kehilangan posisinya sebagai kiper utama pada musim lalu.

    Namun, saya yakin kiper setinggi 1,97 meter ini, yang telah tampil dalam 215 pertandingan untuk Leeds, masih memiliki potensi besar. Dengan kedatangan Mármol yang semakin dekat, Rigaux menunjukkan bahwa ia juga memantau pemain yang berstatus bebas transfer, jadi siapa tahu ia juga akan mempertimbangkan Meslier.

  • Givairo ReadImago

    Simpan Read atau jual dia dengan harga tertinggi

    Menurut laporan sebelumnya dari berbagai media ternama, Givairo Read diperkirakan akan menjadi sumber pendapatan utama Feyenoord pada musim panas ini. Namun, patut dipertanyakan mengapa penjualan seorang bek berusia 20 tahun—yang bergabung tanpa biaya transfer dan masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029—harus dilakukan dengan begitu terburu-buru.

    Read sendiri pun harus mempertimbangkan apakah ia sudah siap bergabung dengan klub-klub seperti Bayern München dan Manchester City, yang sudah mengincar dirinya. Feyenoord harus berharap terjadi perang penawaran agar bisa meraup harga tertinggi, atau jika tidak, mungkin lebih baik mempertahankan talenta unggulan ini untuk satu musim lagi.

    Skenario lain yang bisa dipertimbangkan adalah penjualan ke Bayern atau City, di mana Read tetap bermain di De Kuip selama satu tahun lagi. Mengingat Feyenoord kembali berlaga di Liga Champions setelah absen selama satu tahun, hal itu bukanlah ide yang aneh sama sekali bagi perkembangannya.

  • Anis Hadj MoussaImago

    Temukan pengganti yang tepat untuk para pemain andalan yang hengkang

    Kegagalan mendatangkan pengganti langsung untuk Igor Paixão mungkin merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan Te Kloese, yang pada akhirnya sama sekali tidak membantu Van Persie.

    Leo Sauer terbukti belum siap untuk mengambil alih tugas ini pada musim lalu, sehingga semua lampu peringatan harus menyala ketika Anis Hadj Moussa dan Ayase Ueda hengkang. Feyenoord harus, terutama sekarang saat akan berlaga di Liga Champions, berinvestasi pada penyerang yang tepat.

    Sauer yang baru berusia dua puluh tahun tentu saja tidak boleh dianggap remeh, tetapi sangat mungkin bahwa Feyenoord akan bermain dengan barisan penyerang yang sepenuhnya baru pada musim mendatang. Mungkin juga akan lebih baik bagi pemain asal Slovakia itu jika ia dimasukkan ke dalam tim secara lebih hati-hati, di belakang pesaing yang lebih berpengalaman.

  • Shaqueel van PersieGetty

    Jangan lupakan Varkenoord

    Mengingat Rigaux telah menyatakan keinginannya untuk memperbaiki tim medis Feyenoord guna mengurangi jumlah cedera, hanya ada satu saran terakhir untuk pria asal Belgia ini: jangan lupakan lingkungan terdekatmu sendiri.

    Van Persie memang telah melakukan banyak kesalahan selama satu setengah tahun menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Feyenoord, namun ia selalu mengutamakan Varkenoord.

    Pada musim lalu, Van Persie memperkenalkan talenta-talenta berbakat seperti Thijs Kraaijeveld, Ilai Grootfaam, Tobias van den Elshout, Shaqueel van Persie, dan Jivayno Zinhagel dalam debut mereka bersama Feyenoord. Semoga kita dapat kembali menyaksikan para talenta ini di bawah asuhan Van Bronckhorst pada musim mendatang, karena masa depan ada di tangan generasi muda.