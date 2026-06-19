Enam prioritas transfer Feyenoord untuk musim panas 2026

Dévy Rigaux memulai tugas beratnya di Feyenoord pada 1 Juni. Direktur teknis asal Belgia ini menunjukkan ambisinya dengan memilih tantangan berisiko ini, padahal posisinya di Club Brugge sudah sangat nyaman. Voetbalzone turut membantu Rigaux dalam musim transfer yang sibuk ini.

Kini setelah Robin van Persie dipecat dan Giovanni van Bronckhorst (bersama Sipke Hulshoff) akan memimpin tim di Rotterdam, Rigaux dapat mulai fokus pada penyusunan skuad Feyenoord.

Beberapa transfer pertama telah terjadi. Pada hari Jumat, Stadionclub memperkenalkan gelandang Charles Vanhoutte (OGC Nice), sementara sebelumnya Rigaux berhasil meyakinkan talenta muda berbakat asal Maroko, Ilian Hadidi (Standard Liège), untuk bergabung dengan Feyenoord. Bek kaki kiri Mika Mármol (Las Palmas) tampaknya akan segera menjadi rekrutan berikutnya.

Di sisi lain, ada beberapa pemain yang hengkang. Steven Benda, Gernot Trauner, dan Raheem Sterling akan mencari klub baru tanpa biaya transfer, sementara pemain pinjaman Malcolm Jeng kembali ke Stade Reims. Jeyland Mitchell dan Plamen Andreev telah dijual secara permanen masing-masing ke Sturm Graz dan Debreceni VSC.

Voetbalzone merangkum pilihan-pilihan penting yang harus diambil Van Bronckhorst dan Rigaux musim panas ini untuk memperkecil jarak dengan PSV sekaligus tampil baik di Liga Champions.