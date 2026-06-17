Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

Diterjemahkan oleh

Enam prioritas transfer Ajax untuk musim panas 2026

FEATURES
Opini
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

Sebagai direktur teknis Ajax, Jordi Cruijff akan menghadapi tugas yang sangat berat dalam beberapa minggu ke depan. Ia diharapkan dapat melakukan perombakan besar-besaran pada skuad dan mendatangkan pemain-pemain baru yang dapat langsung memberikan kontribusi berarti.

Setahun yang lalu, Ajax berada dalam situasi yang serupa dengan saat ini: skuad yang tidak seimbang dan terlalu sedikit pemain yang benar-benar memiliki level yang diinginkan. Perbedaan utamanya adalah bahwa saat itu mereka memilih John Heitinga yang belum berpengalaman sebagai pengganti Francesco Farioli. Cruijff, yang mulai menjabat pada 1 Februari, kini memilih pelatih berpengalaman asal Spanyol, Míchel.

Bagi Ajax, musim lalu adalah musim yang sebaiknya segera dilupakan. Tim asal Amsterdam ini finis di peringkat kelima yang memalukan dan akhirnya memastikan tiket ke babak kualifikasi Conference League melalui babak play-off. Sepanjang musim, baik Heitinga maupun Fred Grim dipecat, sementara kebijakan transfer klub juga mendapat kritikan tajam.

Marijn Beuker dan Alex Kroes mendatangkan, antara lain, Oscar Gloukh, Raúl Moro, dan Ko Itakura ke Amsterdam dengan biaya yang cukup besar, namun tak satu pun dari mereka benar-benar mampu membuat perbedaan. Moro bahkan sudah hengkang lagi pada jeda musim dingin. Kesepakatan peminjaman gelandang Liverpool, James McConnell, pun berakhir dengan kegagalan.

Voetbalzone merangkum pilihan-pilihan penting yang harus diambil Míchel dan Cruijff musim panas ini untuk memastikan Ajax dapat memperkecil jarak dengan juara nasional PSV pada musim depan.


  • Owen WijndalIMAGO

    Lepas pemain yang tidak dibutuhkan sesegera mungkin selama jendela transfer

    Selama menjabat sebagai direktur teknis Ajax, Sven Mislintat mendatangkan tak kurang dari dua belas pemain baru ke Johan Cruijff ArenA pada musim panas 2023. Banyak di antara mereka yang tidak berhasil, dan lebih dari 3,5 tahun kemudian, beberapa dari pemain yang gagal tersebut masih belum dilepas secara permanen. Sivert Mannsverk kembali ke Amsterdam setelah masa peminjaman di Sparta Praha, sementara Gastón Ávila (Rosario Central) dan Branco van den Boomen (Angers) diperkirakan juga akan hadir kembali untuk sesi latihan pertama musim baru.

    Amourricho van Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer, dan Julian Rijkhoff tampaknya juga akan mencari klub baru. Selain itu, masih ada cukup banyak pemain yang musim lalu masuk dalam susunan pemain inti dan diperbolehkan hengkang jika ada tawaran yang sesuai dengan harga pasar.

    Akibat Piala Dunia, bursa transfer dimulai lebih lambat dari biasanya. Hal ini membuat Cruijff menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk melepas pemain yang tidak dibutuhkan dengan cepat atau menjual pemain andalan dengan harga yang menarik. Namun, transfer semacam itu tampaknya diperlukan untuk dapat mendatangkan target utama di bursa transfer.



    • Iklan
  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rekrutlah seorang kiper utama yang berpengalaman

    McConnell bukanlah satu-satunya pemain yang dipinjam dari Liverpool musim lalu. Kiper Vitezslav Jaros juga didatangkan secara sementara dari klub papan atas Inggris tersebut. Kiper asal Ceko itu tampil memuaskan, namun pada Februari tahun ini ia mengalami cedera ligamen silang yang parah.

    Akibatnya, Maarten Paes, yang bergabung dari FC Dallas selama jeda musim dingin, dipromosikan menjadi kiper utama. Namun, pemain timnas Indonesia ini justru menjadi sumber kekhawatiran. Terutama dalam hal penguasaan bola, kemampuannya masih jauh dari memadai. Meskipun Paes menjadi pahlawan penalti di final babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa, tampaknya ia harus kembali puas dengan peran sebagai kiper cadangan pada musim mendatang.

    Oleh karena itu, tampaknya jelas bahwa Ajax sedang mencari kiper utama baru yang berpengalaman di level tertinggi Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, klub asal Amsterdam ini telah dikaitkan secara kuat dengan kiper Barcelona, Marc-André Ter Stegen (34), dan Yann Sommer (37) yang berstatus bebas transfer.

  • Perkuat posisi belakang

    Ajax menjual Jorrel Hato ke Chelsea tahun lalu dengan harga lebih dari 44 juta euro, namun tidak mendatangkan pengganti langsung. Akibatnya, Owen Wijndal sering mendapat kesempatan untuk membuktikan diri pada musim lalu. Namun, penampilan apik bek kiri tersebut bisa dihitung dengan jari satu tangan, sehingga Ajax mendatangkan pesaing tambahan untuknya selama jeda musim dingin.

    Oleksandr Zinchenko kemudian mengalami debut yang kurang beruntung karena langsung mengalami cedera lutut parah, sementara Takehiro Tomiyasu yang didatangkan secara gratis tidak berhasil merebut posisi starter di bawah asuhan Óscar García. Lucas Rosa secara rutin bermain sebagai bek kiri pada fase akhir musim dan tampil memuaskan, namun kemungkinan besar Ajax akan mencari pilihan utama baru di posisi tersebut sekarang setelah Zinchenko dan Tomiyasu telah hengkang.

    Hal ini mungkin juga berlaku untuk posisi bek kanan. Anton Gaaei telah menghabiskan tiga musim di Amsterdam dan, berkat beberapa gol penting dan indah, kini menjadi incaran banyak klub. Namun, pemain asal Denmark ini tidak pernah sepenuhnya bebas dari kontroversi, sehingga mendatangkan bek kanan baru pasti masuk dalam daftar prioritas Cruijff.

  • Edson AlvarezImago

    Dapatkan edisi baru nomor 6 yang sudah lama dinantikan

    Sudah jelas bahwa Ajax ingin memperkuat tim di berbagai posisi. Mendatangkan gelandang bertahan baru tidak diragukan lagi menjadi prioritas utama. Pada musim panas 2025, manajemen klub telah mengincar beberapa kandidat, tetapi setelah awalnya fokus tertuju pada perekrutan Oscar Gloukh, pemain seperti Tyler Morton dan Julian Weigl memilih opsi lain.

    Sebagai pengganti Jordan Henderson, pada akhir periode transfer musim panas, talenta muda McConnell dipinjam dari Liverpool. Kedatangannya ternyata merupakan pertaruhan yang, setelah setengah tahun yang mengecewakan, dapat dianggap gagal. Pada Januari, Ajax kembali melanjutkan pencariannya untuk seorang gelandang pengatur permainan berpengalaman, namun sekali lagi klub asal Amsterdam ini gagal memperkuat posisi tersebut.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred, dan Daley Blind semuanya sempat menjadi kandidat serius untuk memberikan dorongan kualitas bagi Ajax. Namun, tim asuhan Grim dan kemudian García tetap terseok-seok di paruh kedua musim dan terutama kekurangan sosok pemimpin di lini tengah.

    Cruijff bertekad untuk memperkenalkan gelandang nomor 6 baru pada musim panas ini dengan segala cara dan tampaknya akan bertaruh besar untuk itu. Misalnya, ada minat konkret terhadap Dani Ceballos, meskipun menurut rumor terbaru, gelandang Real Madrid tersebut lebih memilih untuk kembali ke Real Betis.

  • Kasper DolbergImago

    Temukan pengganti yang cocok untuk Dolberg dan Weghorst

    Ajax dan para penyerangnya ternyata hampir tidak pernah menjadi kombinasi yang sukses dalam beberapa tahun terakhir. Brian Brobbey memang mencetak 22 gol resmi pada musim 2023/24, dan Sébastien Haller bahkan mencetak 34 gol dua musim sebelumnya, tetapi angka-angka mengesankan itu hampir tidak ada lagi setelah itu.

    Kontrak Wout Weghorst akan berakhir dan ia akan hengkang secara gratis pada akhir bulan ini. Pemain internasional Belanda ini memang sempat membuktikan nilainya secara konsisten dengan mencetak gol-gol penting pada musim pertamanya, namun tampil mengecewakan pada musim lalu.

    Untuk memotivasi Weghorst, Ajax mendatangkan kembali Kasper Dolberg ke Amsterdam pada musim panas 2025 dengan biaya sebesar sepuluh juta euro. Harapan terhadap pemain asal Denmark ini sangat tinggi setelah penampilannya yang gemilang di Anderlecht, namun ia sama sekali tidak mampu memenuhinya. Dolberg hanya mencetak tiga gol di Eredivisie dan sesekali saja menunjukkan kualitasnya.

    Menurut De Telegraaf, FC Midtjylland ingin memisahkan Ajax dan Dolberg. Jika pemain asal Denmark itu benar-benar hengkang, maka Ajax harus mencari dua penyerang baru yang benar-benar mampu memberikan kontribusi.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Pertahankan Godts atau jual dia dengan harga tertinggi

    Ajax sangat bergantung pada Mika Godts musim lalu. Pemain asal Belgia itu mencatatkan statistik mengesankan dengan tujuh belas gol dan lima belas assist. Jika klub ingin kembali bersaing memperebutkan gelar juara liga musim depan, tampaknya keberadaan pemain sayap kiri tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama menjadi hal yang sangat penting.

    Namun, tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan bahwa Cruijff terbuka terhadap kemungkinan melepas bintang utama tim asal Amsterdam ini. Jika terjadi perang penawaran antara klub-klub top Eropa dan direktur teknis berhasil mendapatkan harga tertinggi untuk Godts, hal itu akan membuka peluang untuk mendatangkan pengganti yang sepadan serta memperkuat skuad di posisi-posisi lain.