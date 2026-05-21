Namun, kali ini aksi di media sosial baru dimulai enam jam sebelum pengumuman daftar lengkap 26 pemain oleh pelatih tim nasional di Frankfurt (pukul 13.00) — dimulai dengan kapten Joshua Kimmich.
Enam jam sebelum pengumuman resmi: DFB merilis daftar pemain pertama untuk Piala Dunia
Sebelum acara perkenalan seluruh pemain timnas Piala Dunia yang dipimpin oleh Manuel Neuer—yang kembali secara mengejutkan—di Kampus DFB, nama-nama dua belas bintang yang akan berlaga di turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) akan diumumkan terlebih dahulu. Setiap pemain akan mendapatkan video pendek yang menampilkan komentar dari pelatih timnas, serta teman dan keluarga mereka, mengenai "pemain Piala Dunia" mereka.
Nagelsmann kepada Kimmich: "Saya sangat senang kamu menjadi pemimpin saya di lapangan"
Bagi Kimmich, mereka adalah istrinya, Lina, dan seorang teman masa kecil. Nagelsmann menyebut pemain Bayern ini sebagai "panutan bagi banyak sekali anak laki-laki dan perempuan yang bermain sepak bola dan ingin menjadi pemain profesional, karena kamu selalu memimpin dengan semangat yang sangat positif". Pelatih timnas Jerman itu melanjutkan: "Aku sangat senang bahwa kamu juga pemimpinku di lapangan, memimpin tim, dan idealnya membawa mereka meraih gelar juara dunia! Tetaplah seperti dirimu, berikan yang terbaik - pemain yang luar biasa, manusia yang luar biasa. Aku mendoakanmu."
Istri Kimmich menyebut Joshua sebagai "sahabat terbaiknya", seorang "suami yang luar biasa dan ayah yang lebih baik lagi. Kami bangga dan bersyukur bisa membentuk keluarga besar bersama kamu. Terima kasih telah ada di hidup kami."