Empat manajer dalam satu musim?! Pemecatan Sean Dyche menjadi twist terbaru dalam kemunduran Nottingham Forest - namun mantan kepala Arsenal, Edu, paling bertanggung jawab atas penurunan yang tak termaafkan menuju degradasi

Sekarang, dengan ancaman degradasi yang semakin mendekat, Forest siap mencatat sejarah dengan menunjuk manajer keempat mereka dalam musim yang benar-benar bencana ini. Para penggemar tidak merasa terkejut atau kaget dengan kepergian Dyche, dan bahkan pria itu sendiri sepertinya tahu waktunya sudah habis.

"Pemilik [Evangelos Marinakis] telah bersikap adil terhadap saya, tanpa ragu sedikit pun. Adil dalam situasi ini," kata pria berusia 54 tahun itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan terakhirnya. "Jika pemilik ingin melakukan perubahan, itu terserah dia, dan begitulah sepak bola sekarang, itu hanya kenyataan.

"Yang saya maksud adalah pemilik adalah pemilik. Mereka tidak memberi peringatan, itu datang dan datang, jika itulah yang terjadi. Saya seorang realis. Saya mengerti bahwa situasi di sini telah berubah secara signifikan sejak beberapa pertandingan terakhir. Saya frustrasi karena ini bukan periode yang buruk. Tapi itulah cara sepak bola modern. Permintaan sangat tinggi. Itu telah berubah secara drastis dalam dua tahun terakhir. Permintaan terus meningkat dan meningkat dan meningkat."

Ini pasti menyakitkan secara pribadi bagi Dyche untuk mencapai titik terendah begitu cepat. Dia memiliki urusan yang belum selesai di Forest, setelah menjadi pemain akademi di bawah legenda Brian Clough pada akhir 1980-an, dan memiliki pasangan asisten yang ideal untuk membantunya sukses di kursi kepelatihan, Ian Woan dan Steve Stone, dua pahlawan kultus yang telah mencatatkan lebih dari 400 penampilan gabungan untuk klub.

"Saya peduli dengan klub ini. Saya sudah jelaskan itu. Saya bekerja sangat keras," tambah Dyche setelah pertandingan melawan Wolves. Namun, semua itu tidak berarti dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Forest harus melakukan perubahan lain untuk menghindari malu yang lebih besar. Dyche, bagaimanapun, jauh dari menjadi satu-satunya yang harus disalahkan atas nasib Forest.