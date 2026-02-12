Goal.com
Empat manajer dalam satu musim?! Pemecatan Sean Dyche menjadi twist terbaru dalam kemunduran Nottingham Forest - namun mantan kepala Arsenal, Edu, paling bertanggung jawab atas penurunan yang tak termaafkan menuju degradasi

Begitulah! Era Sean Dyche di Nottingham Forest secara resmi berakhir - setelah hanya 114 hari dan 18 pertandingan Premier League, dengan hasil imbang 0-0 di kandang melawan Wolves yang berada di dasar klasemen menjadi titik baliknya. Dyche meninggalkan City Ground dengan tim berada di peringkat ke-17, hanya tiga poin di atas zona degradasi, dengan 12 pertandingan tersisa dari musim 2025-26.

Sekarang, dengan ancaman degradasi yang semakin mendekat, Forest siap mencatat sejarah dengan menunjuk manajer keempat mereka dalam musim yang benar-benar bencana ini. Para penggemar tidak merasa terkejut atau kaget dengan kepergian Dyche, dan bahkan pria itu sendiri sepertinya tahu waktunya sudah habis.

"Pemilik [Evangelos Marinakis] telah bersikap adil terhadap saya, tanpa ragu sedikit pun. Adil dalam situasi ini," kata pria berusia 54 tahun itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan terakhirnya. "Jika pemilik ingin melakukan perubahan, itu terserah dia, dan begitulah sepak bola sekarang, itu hanya kenyataan.

"Yang saya maksud adalah pemilik adalah pemilik. Mereka tidak memberi peringatan, itu datang dan datang, jika itulah yang terjadi. Saya seorang realis. Saya mengerti bahwa situasi di sini telah berubah secara signifikan sejak beberapa pertandingan terakhir. Saya frustrasi karena ini bukan periode yang buruk. Tapi itulah cara sepak bola modern. Permintaan sangat tinggi. Itu telah berubah secara drastis dalam dua tahun terakhir. Permintaan terus meningkat dan meningkat dan meningkat."

Ini pasti menyakitkan secara pribadi bagi Dyche untuk mencapai titik terendah begitu cepat. Dia memiliki urusan yang belum selesai di Forest, setelah menjadi pemain akademi di bawah legenda Brian Clough pada akhir 1980-an, dan memiliki pasangan asisten yang ideal untuk membantunya sukses di kursi kepelatihan, Ian Woan dan Steve Stone, dua pahlawan kultus yang telah mencatatkan lebih dari 400 penampilan gabungan untuk klub.

"Saya peduli dengan klub ini. Saya sudah jelaskan itu. Saya bekerja sangat keras," tambah Dyche setelah pertandingan melawan Wolves. Namun, semua itu tidak berarti dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Forest harus melakukan perubahan lain untuk menghindari malu yang lebih besar. Dyche, bagaimanapun, jauh dari menjadi satu-satunya yang harus disalahkan atas nasib Forest.

    Kehancuran Dyche

    Dyche sebenarnya mencatatkan persentase kemenangan terbaik di antara semua manajer Forest di bawah kepemimpinan Marinakis (47,1%), mengungguli Steve Cooper dan Martin O'Neill. Dia mencatatkan 10 kemenangan dalam 25 pertandingan di semua kompetisi, disertai 10 kekalahan dan lima hasil imbang, serta membawa Forest ke babak playoff babak gugur Liga Europa.

    Dia juga mengambil alih tim yang terpuruk di peringkat ke-18 di Premier League dengan hanya satu kemenangan dari delapan pertandingan pertama mereka. Keyakinan dalam skuad telah anjlok setelah masa jabatan Ange Postecoglou selama 39 hari di bangku cadangan, dan Dyche segera mengangkatnya, meraih empat kemenangan dalam delapan pertandingan pertamanya.

    Forest juga memulai tahun baru dengan kuat di liga, mengalahkan West Ham 2-1 di London Stadium sebelum menahan pemimpin klasemen Arsenal dengan skor 0-0. Namun, di antara itu ada kekalahan mengejutkan di putaran ketiga Piala FA melawan tim Championship Wrexham, yang membuat Dyche menghadapi tekanan besar untuk pertama kalinya.

    Perpecahan antara pelatih dan suporter mulai terbentuk, dan kemenangan tandang di Brentford serta kemajuan di Liga Europa hanya menutupi masalah yang ada. Dyche memulai Februari dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Crystal Palace di City Ground dan kekalahan 3-1 yang memalukan dalam laga krusial di Leeds, yang membuat laga melawan Wolves pada Rabu malam menjadi wajib menang.

    Forest kembali gagal, meskipun melepaskan 35 tembakan ke gawang Wolves. Kamera menyorot Marinakis yang tampak frustrasi sepanjang pertandingan, dan saat sorakan penonton menghujani Dyche setelah peluit akhir, sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Menyalahkan pemain

    Menurut The Telegraph, Marinakis memanggil rapat darurat setelah kebuntuan, dan meskipun ada penolakan dari beberapa anggota dewan, ia memutuskan bahwa memecat Dyche adalah langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan musim ini. Keraguan telah tumbuh di benak pemilik asal Yunani itu selama beberapa waktu.

    Beberapa pemain dilaporkan telah mendekati Marinakis untuk mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap taktik dan pendekatan manajerial Dyche. Dewan direksi juga dilaporkan frustrasi dengan komentar-komentar Dyche yang tegas setelah pertandingan, karena ia sering tampak berusaha mengalihkan kesalahan dari dirinya sendiri ke para pemain.

    Memang, setelah kekalahan dalam adu penalti melawan Wrexham, Dyche meluapkan kemarahannya terhadap pemain cadangan di skuad: "Mereka telah menunjukkan diri mereka dan tidak akan lagi mengetuk pintu saya bertanya, 'Mengapa saya tidak bermain?' itu pasti, kelompok di babak pertama. Saya bisa saja mengganti semua mereka [di babak pertama]. Kalian harus melihat diri sendiri di cermin karena itu tidak bisa diterima oleh lambang klub."

    Setelah kekalahan 3-0 dari klub lamanya Everton di Stadion Hill Dickinson pada Desember, Dyche mengatakan: "Saya rasa kami tidak memulai dengan benar, suasana kolektif di grup ini. Kami jauh dari cukup.

    "Kami berusaha menanamkan mentalitas pada pemain bahwa segala yang mereka dan klub inginkan ada di depan mata mereka. Itu tidak akan hilang, jadi mereka harus siap setiap saat, setiap hari dalam latihan dan setiap hari pertandingan. Kemudian, saat Anda datang ke tempat seperti ini, Anda siap untuk bermain dan mempengaruhi pertandingan. Saya tidak berpikir kami memiliki perasaan itu hari ini sejak awal."

    Gambaran besar yang terlewatkan sejak awal

    Dyche awalnya dianggap sebagai solusi ideal untuk kekacauan yang ditimbulkan oleh Postecoglou; seorang pelatih pragmatis yang mengutamakan sepak bola langsung. Namun, ketika hasil pertandingan mulai memburuk, para pemain mulai bertanya-tanya apakah mantan manajer Burnley itu memiliki rencana cadangan, seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail.

    Peningkatan fisik diutamakan daripada latihan bola dalam sesi latihan, dan Dyche menuntut banyak lari, yang membuat beberapa bintang merasa terasing dan yang lain kelelahan menjelang hari pertandingan. Semua itu menghasilkan gaya sepak bola yang membosankan.

    Mengimplementasikan formasi 4-2-3-1 yang kaku dan berorientasi pada penguasaan bola rendah, yang berubah menjadi 4-5-1 saat bertahan, Dyche lebih memilih umpan panjang ke target man, biasanya Igor Jesus yang didatangkan pada musim panas, dalam upaya untuk mendapatkan wilayah dengan cara paling efisien. Itulah, dan selalu menjadi, caranya.

    Seharusnya sudah diprediksi bahwa bintang tim Morgan Gibbs-White akan terbatasi dalam sistem tersebut, dan jangkauan umpan Elliot Anderson akan terbuang percuma dalam peran yang jauh lebih dalam dari biasanya. Dyche juga menembak dirinya sendiri dengan memainkan gelandang tengah Nicolas Dominguez di sayap kiri dan hampir sepenuhnya mengabaikan James McAtee dan Taiwo Awoniyi.

    Forest jelas hanya memikirkan jangka pendek saat menunjuk Dyche. Dia tidak pernah akan menjadi orang yang mampu memaksimalkan potensi skuad yang begitu berbakat.

    Dyche ditolak seperti Nuno

    Bukan kesalahan Dyche jika mereka salah. Forest berada dalam situasi ini karena keputusan yang buruk di balik layar, terutama dari kepala sepak bola global mereka, Edu Gaspar.

    Mantan direktur olahraga Arsenal itu terkenal berselisih dengan Nuno Espirito Santo musim panas lalu, yang pada akhirnya menyebabkan pelatih Portugal itu dipecat hanya tiga pertandingan setelah musim dimulai. Edu bertanggung jawab atas 13 pemain yang didatangkan Forest pada jendela transfer tersebut - sebagian besar datang lebih lambat dari yang diinginkan Nuno dan berbeda dari daftar targetnya - yang menghabiskan hampir £200 juta ($273 juta), dan tidak satupun dari mereka memenuhi ekspektasi.

    Penyerang Brasil Jesus tampil cukup baik, tetapi hanya dua dari 11 golnya yang dicetak di Premier League, sementara pemain seperti Dan Ndoye, Omari Hutchinson, dan Arnaud Kalimuendo hampir tidak memberikan dampak apa pun. Menurut The Mail, Edu juga mengabaikan saran Dyche dalam jendela transfer Januari.

    Dyche menginginkan pemain yang sudah terbukti di Premier League seperti Dwight McNeil - yang pernah bekerja dengannya di Everton dan Burnley - kiper Newcastle Nick Pope, dan bek tengah Brighton Lewis Dunk, mengetahui pentingnya kekuatan dan ketangguhan dari pengalamannya dalam pertarungan degradasi. Edu malah memilih bek kiri Jerman berusia 22 tahun Luca Netz, kiper cadangan Manchester City Stefan Ortega, dan striker Italia Lorenzo Lucca yang dipinjam dari Napoli, di mana ia hanya mencetak satu gol Serie A di paruh pertama musim.

    Masih harus dilihat apakah Lucca dapat menggantikan Chris Wood yang absen karena cedera jangka panjang, yang tidak tampil sama sekali di bawah asuhan Dyche dan sangat dirindukan. Ada argumen yang menyarankan Forest sudah memiliki cukup cadangan dengan Jesus dan Awoniyi, dan bahwa McNeil akan menjadi tambahan yang jauh lebih berguna.

    "Edu tidak memenuhi janji yang diucapkan."

    Marinakis sering digambarkan sebagai sosok yang kontroversial oleh pihak luar, dan memecat manajer ketiga dalam kurun waktu tujuh bulan tidak akan membantu mengubah persepsi publik tersebut. Namun, ambisi, semangat, dan kekuatan finansialnya lah yang membawa Forest kembali ke jalur menuju papan atas sepak bola Inggris setelah bertahun-tahun terpuruk.

    Nuno juga berperan penting dalam kebangkitan mereka, itulah mengapa Marinakis memberinya kontrak baru pada Juni tahun lalu, tetapi dia kemudian membuat posisinya tidak dapat dipertahankan dengan secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan. Meskipun bisa dikatakan bahwa memilih Postecoglou untuk menggantikan Nuno adalah kesalahan, alasan Marinakis masuk akal; gaya bermain yang menghibur dari mantan manajer Tottenham yang disukai itu lebih cocok untuk klub yang bertujuan memecah monopoli 'Big Six' di Premier League.

    Dyche juga masuk akal untuk menawarkan stabilitas segera. Keduanya adalah perhitungan yang salah, bukan kesalahan besar. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk penunjukan Edu.

    "Rekrutmen telah sangat buruk, dan Edu bertanggung jawab atas itu - dia juga yang berselisih dengan Nuno dan memicu semua ini," kata Chris Burton, penulis senior GOAL dan pendukung setia Nottingham Forest. "Edu tidak seharusnya diberi pengaruh sebesar itu. Dia yang menentukan siapa yang direkrut di atas manajer, yang selalu menjadi resep bencana. Marinakis tidak bisa mengurus semuanya sendiri dan perlu bisa mempercayai orang lain. Edu tidak memenuhi kepercayaan itu."

    Apakah Pereira akan menstabilkan situasi?

    Burton menambahkan tentang peluang Forest untuk mengakhiri musim dengan hasil yang baik: "Kami bisa bertahan dan itulah mengapa dewan direksi bertindak sekarang. Kami membutuhkan seseorang untuk memotivasi para pemain lagi - seseorang seperti Cooper dengan pemahaman taktik yang lebih baik." Tiga tahun setelah kepergiannya, Cooper masih memegang tempat istimewa di hati para pendukung Forest karena mengakhiri masa pengasingan Premier League selama 23 tahun dan menciptakan rasa persatuan yang tak tergoyahkan di ruang ganti, dengan banyak yang percaya dia layak mendapatkan lebih banyak waktu.

    Pria yang dijagokan sebagai calon pengganti Dyche, Vitor Pereira, memiliki efek serupa di Wolves. Pelatih asal Portugal itu mewarisi skuad yang terancam degradasi pada Desember 2024, lima poin dari zona aman di peringkat ke-19, dan membimbing mereka finis di peringkat ke-16, dengan kemenangan besar atas Aston Villa, Tottenham, dan Manchester United di sepanjang musim.

    Pereira tetap sangat dihormati meskipun akhir masa jabatannya di Molineux berakhir buruk, dengan manajemen memecatnya pada awal November. Wolves mengalami penurunan drastis, tetapi hal itu terjadi setelah permintaan transfer manajer diabaikan dan trio kunci Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri, dan Nelson Semedo hengkang.

    BBC Sport melaporkan bahwa Forest telah membuka pembicaraan dengan Pereira, yang sebelumnya bekerja sama dengan Marinakis di Olympiacos dan meraih gelar liga dan piala. Tidak ada alasan dia tidak bisa membangkitkan tim seperti yang pernah dilakukan Cooper; ini tentu bukan pekerjaan yang menakutkan seperti di Wolves.

    Forest memiliki kualitas yang cukup untuk bertahan di liga dan menikmati perjalanan jauh di Liga Europa, dengan Fenerbahce sebagai lawan berikutnya di babak playoff. Degradasi tidak terbayangkan. Jika Pereira atau siapa pun yang mendapatkan peran tersebut dapat mengarahkan tim menjauhi bahaya, pekerjaan sesungguhnya akan dimulai di musim panas, dan memecat Edu harus menjadi prioritas utama.

