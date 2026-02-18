Getty Images
"Emosi memuncak!" - Anthony Gordon menjelaskan perselisihan dengan Kieran Trippier setelah mencetak empat gol dalam kemenangan Newcastle di Liga Champions melawan Qarabag
Gordon mencetak empat gol di babak pertama.
Setelah hanya tiga menit di Baku, Gordon memecahkan kebuntuan, dengan Malick Thiaw menambah gol kedua Newcastle beberapa saat kemudian. Di antara gol lain dari serangan terbuka, Gordon berhasil mengonversi dua penalti sebelum memasuki jeda babak pertama. Namun, saat para pemain kembali ke ruang ganti, Gordon terlihat terlibat dalam perdebatan panas dengan kapten Trippier.
Trippier dan Gordon menjelaskan diri mereka sendiri.
Gordon dan Trippier tampil di depan kamera TNT Sports setelah pertandingan untuk menjelaskan situasi tersebut.
Trippier mengatakan: "Gordy mencetak hat-trick dan saya pikir semua pemain ingin mengambil penalti, tapi dia adalah penendang penalti kami. Jadi dia ingin mencetak gol seperti yang lain, tapi dia adalah penendang penalti. Emosi di lapangan kadang-kadang tinggi, tapi itulah kenyataannya. Dia mencetak empat gol dan luar biasa hari ini. Sekarang kita lanjutkan."
Ketika ditanya apakah dia ingin mengambil penalti kedua, Gordon menjawab: "Ya, tapi dengarkan, saya mengerti pendapat semua orang karena saya ingin semua orang sukses. Kita adalah tim, kita harus bersatu. Tapi saya penyerang, saya penendang penalti, jadi saya ingin mencetak sebanyak mungkin gol. Tapi saya mengerti pendapat semua orang dan emosi memang tinggi, tapi [Trippier] adalah salah satu rekan setim terdekat saya sejak saya bergabung dengan klub ini, dia telah melakukan banyak hal untuk saya. Dia baik-baik saja!"
Trippier lalu bercanda bahwa keduanya membutuhkan 'sarung tinju dalam latihan'.
Gordon tidak memikirkan 'rekor'.
Gordon memecahkan sejumlah rekor dengan empat golnya, tetapi dia menegaskan bahwa itu bukan fokus utamanya di lapangan. Dia menambahkan: "Rekor memang bagus, tapi yang penting bagi saya adalah mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, kami memenangkan pertandingan dengan meyakinkan, saya rasa ini adalah penampilan terbaik kami musim ini, dan itu lebih penting daripada gol-gol tersebut.
"Saya sangat bangga dengan semua orang karena sepak bola adalah tempat yang sangat emosional. Sangat tidak stabil, orang-orang bisa sangat kecewa atau sangat senang tergantung pada performa Anda. Dari apa yang kita alami hingga posisi kita sekarang, itu sangat penting dan menunjukkan karakter yang kita miliki. Sepak bola berubah dengan cepat, jadi kita harus terus melanjutkannya, menjaga momentum karena bisa berubah arah dengan cepat juga."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Newcastle?
Sebelum Newcastle menjamu Qarabag di St James' Park untuk leg kedua babak playoff babak gugur Liga Champions pekan depan, tim asuhan Eddie Howe akan kembali beraksi di Premier League pada Sabtu dengan lawatan ke Manchester City.
