"Emosi memuncak!" - Anthony Gordon menjelaskan perselisihan dengan Kieran Trippier setelah mencetak empat gol dalam kemenangan Newcastle di Liga Champions melawan Qarabag

Gordon dan Trippier tampil di depan kamera TNT Sports setelah pertandingan untuk menjelaskan situasi tersebut.

Trippier mengatakan: "Gordy mencetak hat-trick dan saya pikir semua pemain ingin mengambil penalti, tapi dia adalah penendang penalti kami. Jadi dia ingin mencetak gol seperti yang lain, tapi dia adalah penendang penalti. Emosi di lapangan kadang-kadang tinggi, tapi itulah kenyataannya. Dia mencetak empat gol dan luar biasa hari ini. Sekarang kita lanjutkan."

Ketika ditanya apakah dia ingin mengambil penalti kedua, Gordon menjawab: "Ya, tapi dengarkan, saya mengerti pendapat semua orang karena saya ingin semua orang sukses. Kita adalah tim, kita harus bersatu. Tapi saya penyerang, saya penendang penalti, jadi saya ingin mencetak sebanyak mungkin gol. Tapi saya mengerti pendapat semua orang dan emosi memang tinggi, tapi [Trippier] adalah salah satu rekan setim terdekat saya sejak saya bergabung dengan klub ini, dia telah melakukan banyak hal untuk saya. Dia baik-baik saja!"

Trippier lalu bercanda bahwa keduanya membutuhkan 'sarung tinju dalam latihan'.