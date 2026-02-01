Emil Audero Kena Flare Fans Inter Milan, Lautaro Martinez Minta Maaf

Inter Milan makin mengokohkan diri di puncak klasemen setelah mencatat kemenangan 2-0 atas Cremonese di Stadion Giovanni Zini, Senin (2/2) dini hari WIB.

Emil Audero tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar Cremonese. Namun dia tidak mampu mencegah Lautaro Martinez menjebol gawangnya pada menit ke-16. Audero kembali harus memungut bola dari jalanya untuk kali kedua di menit ke-31 akibat tendangan keras Piotr Zielinski.

Hasil ini mengukuhkan posisi Inter di puncak klasemen setelah mengoleksi 55 poin. Mereka unggul delapan poin dari AC Milan yang berada di peringkat kedua. Tetapi rival satu kota itu masih mempunyai satu pertandingan lebih banyak. Sedangkan Cremonese menempati peringkat ke-15 denga 23 poin.