Getty Images Sport
Emil Audero Kembali Beraksi, Cremonese Stop Paceklik Kemenangan
Emil Audero kembali berada di bawah mistar
Cremonese menghentikan paceklik kemenangan di Serie A Italia 2025/26 setelah mengalahkan tuan rumah Genoa dengan skor 2-0 di Stadion Luigi Ferraris, Kamis (30/11) dini hari WIB.
Laga ini menjadi penanda kembalinya Emil Audero di bawah mistar Cremonese setelah di pertandingan akhir pekan kemarin berada di bangku cadangan. Audero turut berperan menjaga gawang Cremonese dari kebobolan sejak terakhir kali dirasakan saat bermain imbang tanpa gol melawan Parma pada 21 September.
Cremonese mengawali pertandingan dengan kuat, dan memberikan tekanan hebat ke pertahanan Genoa. Hasilnya, mereka sudah mengubah papan skor ketika laga baru berjalan tiga menit melalui Federico Bonazzoli.
Tim tamu sukses menggandakan keunggulan saat babak kedua baru berjalan empat menit lewat brace Bonazzoli. Genoa kemudian berusaha memangkas selisih gol, tetapi usaha mereka menemui kegagalan hingga pertandingan berakhir.
Kemenangan pertama Cremonese setelah enam laga
Ini menjadi kemenangan pertama tim besutan Davide Nicola setelah di enam laga sebelumnya hanya mendapatkan lima imbang dan satu kekalahan. Cremonese kini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara usai mengumpulkan 14 poin. Sedangkan Genoa masih belum memperoleh kemenangan di Serie A musim ini, dan makin terjerembab di dasar klasemen dengan tiga poin.
Audero menatap duel kontra Juventus
Selepas memperlihatkan performa apik, Audero dan Cremonese harus bersiap untuk menjamu tim yang sedang bangkit setelah memecat pelatih, Juventus. Duel ini dijadwalkan berlangsung, Minggu (2/11) dini hari WIB, di Stadion Giovanni Zini.
Susunan pemain
Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Malinovskyi; Ellertssonn, Carboni, Cornet; Ekhator.
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Iklan