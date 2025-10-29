Emil Audero Kembali Beraksi, Cremonese Stop Paceklik Kemenangan

Cremonese menghentikan paceklik kemenangan di Serie A Italia 2025/26 setelah mengalahkan tuan rumah Genoa dengan skor 2-0 di Stadion Luigi Ferraris, Kamis (30/11) dini hari WIB.

Laga ini menjadi penanda kembalinya Emil Audero di bawah mistar Cremonese setelah di pertandingan akhir pekan kemarin berada di bangku cadangan. Audero turut berperan menjaga gawang Cremonese dari kebobolan sejak terakhir kali dirasakan saat bermain imbang tanpa gol melawan Parma pada 21 September.

Cremonese mengawali pertandingan dengan kuat, dan memberikan tekanan hebat ke pertahanan Genoa. Hasilnya, mereka sudah mengubah papan skor ketika laga baru berjalan tiga menit melalui Federico Bonazzoli.

Tim tamu sukses menggandakan keunggulan saat babak kedua baru berjalan empat menit lewat brace Bonazzoli. Genoa kemudian berusaha memangkas selisih gol, tetapi usaha mereka menemui kegagalan hingga pertandingan berakhir.