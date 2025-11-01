US Cremonese
Emil Audero Gagal 'Clean Sheet', Luciano Spalletti Dapat Debut Manis Di Juventus
Emil Audero dipaksa jatuh bangun
Luciano Spalletti mendapatkan debut manis bersama Juventus setelah mengalahkan tuan rumah Cremonese dengan skor 2-1 di Stadion Giovanni Zini, Minggu (2/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Kiper timnas Indonesia Emil Audero kembali berdiri di bawah mistar Cremenese. Namun gawangnya sudah dibobol Filip Kostic ketika laga baru berjalan dua menit. Selepas itu, Audero dipaksa jatuh bangun mementahkan peluang Dusan Vlahovic maupun Manuel Locatelli.
Tetapi Audero akhirnya memungut bola dari jala untuk kali kedua pada menit ke-68 saat tendangan keras jarak dekat Andrea Cambiaso meluncur deras ke arah gawang yang tak berhasil dicegah kaki sang kiper.
Cremonese yang sebelumnya mengalami kesulitan untuk memberikan ancaman, mulai merespons. Upaya mereka untuk memperkecil ketertinggalan terwujud lewat gol Jamie Vardy di menit ke-83.
Kemenangan beruntun Juventus
Ini menjadi kemenangan berturut-turut yang diraih Juventus dalam dua pertandingan terakhir sejak mereka memecat Igor Tudor. Si Nyonya Tua kini menempati posisi kelima dengan poin 18, menyamai nilai AC Milan dan Inter Milan yang berada di posisi ketiga dan empat. Sedangkan Cremonese menduduki peringkat kesembilan dengan 14 poin.
Audero Menatap kebangkitan di Pisa
Audero bersama Cremonese harus segera melupakan kekalahan di kandang, dan selanjutnya menatap pertandingan tandang melawan Pisa di Stadion Romeo Anconetani, Sabtu (8/11) dini hari WIB. Sementara Juventus mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa untuk menyambut kedatangan Sporting di Stadiion Allianz, Rabu (5/11) dini hari WIB, pada matchday keempat Liga Champions.
Susunan pemain
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic.
