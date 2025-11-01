Emil Audero Gagal 'Clean Sheet', Luciano Spalletti Dapat Debut Manis Di Juventus

Luciano Spalletti mendapatkan debut manis bersama Juventus setelah mengalahkan tuan rumah Cremonese dengan skor 2-1 di Stadion Giovanni Zini, Minggu (2/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Kiper timnas Indonesia Emil Audero kembali berdiri di bawah mistar Cremenese. Namun gawangnya sudah dibobol Filip Kostic ketika laga baru berjalan dua menit. Selepas itu, Audero dipaksa jatuh bangun mementahkan peluang Dusan Vlahovic maupun Manuel Locatelli.

Tetapi Audero akhirnya memungut bola dari jala untuk kali kedua pada menit ke-68 saat tendangan keras jarak dekat Andrea Cambiaso meluncur deras ke arah gawang yang tak berhasil dicegah kaki sang kiper.

Cremonese yang sebelumnya mengalami kesulitan untuk memberikan ancaman, mulai merespons. Upaya mereka untuk memperkecil ketertinggalan terwujud lewat gol Jamie Vardy di menit ke-83.